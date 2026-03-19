लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई लेखा समितिको सभापतिमा सघाउने निर्णय गरेका छन्।
- सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेको नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जानकारी दिए।
- प्रतिनिधिसभाका संसदीय समितिका सभापतिका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ।
३ वैशाख, काठमाडौं । लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने भएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय भएको नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभाका संसदीय समितिका सभापतिका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4