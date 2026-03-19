शौचालय बनाउन खनेको खाल्डोको पानीमा डुबेर २ बालबालिकाको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बझाङमा खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर दुई बालबालिकाको मृत्यु भएको छ।
- मृत्यु हुने बालबालिका गगन बोहराका ५ वर्षीया छोराजेनिस र सन्तोष बोहराका ६ वर्षीया छोरी प्रिन्सा हुन्।
- दुवै बालबालिका छिमेकीको घर नजिकै शौचालय निर्माण गर्न खनेको खाल्डामा डुबेका थिए।
३ वैशाख, धनगढी । बझाङमा खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर दुई जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ ।
बित्थडचिर गाउँपालिका–१ काे माथिल्लो बित्थडमा शुक्रबार खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर दुई जना बालबालिकाकाे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पानीमा डुबेर साेही ठाउँका गगन बाेहराकाे ५ वर्षीया छाेरा जेनिस र सन्ताेश बाेहराकाे ६ वर्षीया छाेरी प्रिन्सा रहेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक दिपक बिष्टले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार दुवै जना छिमेकीकाे घर नजिकै शाैचालय निर्माण गर्न खनेकाे खाल्डाेमा जमेकाे पानीमा डुबेकाे अवस्थामा दिउँसो सवा २ बजेतिर मृत भेटिएका थिए ।
घटनास्थल कार्य सकेर उनीहरूकाे शव परीक्षणका लागि पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
