पोखरीमा डुबेर बालकको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रूपन्देहीको बुटबल उपमहानगरपालिका-१४ बिनायक टोलमा ४ वर्षीय बालक पोखरीमा डुबेर सोमबार बिहान मृत्यु भएको छ।
- डुबेर बेहोस भएका बालकलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो।
- प्रहरीले घटनासम्बन्धी आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
२१ वैशाख, काठमाडौं । रूपन्देहीमा पोखरीमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ ।
प्रहरीका अनुसार बुटबल उपमहानगरपालिका-१४ बिनायक टोलका ४ वर्षीय बालकको घर नजिकै रहेको पोखरीमा डुबेर सोमबार बिहान मृत्यु भएको छ ।
डुबेर बेहोस भएका बालकलाई उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइएको थियो । उपचारको क्रममा बालकको मृत्यु भएको हो ।
यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
