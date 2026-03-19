राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा श्रम तथा रोजगार : लक्ष्यभन्दा कार्यान्वयनमा चुनौती बढी

५ वर्षमा १५ लाखलाई रोजगारी दिनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती

कृष्णसिंह धामी कृष्णसिंह धामी
२०८३ वैशाख ३ गते १८:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदा अघि सारेको छ।
  • श्रम विज्ञहरूले रोजगारी सिर्जनामा नीति कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य रहेको बताएका छन्।
  • वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन सुधार, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई रोजगारीको मुख्य आधार बनाउन सुझाव दिइएको छ।

३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा अघि सारेको छ ।

संसद्‌‍मा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने ६ वटा दलले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र, वाचापत्र, प्रतिबद्धताका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा अघि बढाएको हो । साथै मस्यौदामाथि सरकारले वैशाख १० गतेभित्र राय/सुझाव माग गरेको छ ।

मस्यौदामा ‘समृद्धिको आधार रोजगारी’ मान्दै पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र, स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सिप विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तर, श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रका विज्ञहरूले भने यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएका छन् । उनीहरूका अनुसार विगतका अनुभवले नीति घोषणा गर्न सजिलो भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा परिणाम शून्यजस्तै हुने गरेको छ ।

श्रम विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङका अनुसार नेपालले रोजगारी सिर्जनाका महत्त्वपूर्ण अवसर बारम्बार गुमाउँदै आएको छ । उनले हालैको उदाहरण दिँदै बंगलादेशमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा त्यहाँका केही आईटी कम्पनी काठमाडौं सरेको तर यहाँको कर प्रणाली, नाफा फिर्ता लैजाने व्यवस्था र प्रशासनिक झन्झटका कारण ती कम्पनी पुनः फर्किएको बताए ।

उनका अनुसार ती कम्पनीले नेपालमा नियमित विद्युत् आपूर्ति र तुलनात्मक रूपमा सहज भन्सार दरलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए, तर नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा अवसर गुम्यो । ‘हामीसँग भएको बलियो पक्ष के हो, कमजोरी के हो ? पहिले त्यो बुझ्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै रोजगारी सिर्जनाको कुरा यथार्थपरक हुन्छ,’ गुरुङले भने ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको अर्को अवसर पनि नेपालले गुमाएको बताए । अमेरिकी भन्सार नीतिका कारण भारत र बंगलादेशका उत्पादन महँगो हुँदा केही विदेशी व्यापारीहरूले नेपालमार्फत ‘मेड इन नेपाल’ लेबल प्रयोग गरेर निर्यात गर्न प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

तर सरकारसँगको वार्ता निष्कर्षमा नपुग्दा त्यो अवसर पनि गुमेको उनको भनाइ छ । अहिले भने केही विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमै उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले यस्ता अवसरलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

गुरुङका अनुसार सरकारले ‘लो ह्याङ्गिङ फ्रुट’ अर्थात् सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने अवसरहरू पहिचान गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा नियमित विद्युत् आपूर्ति, स्थानीय बजार, कृषि उत्पादन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सिप तथा पूँजीलाई उपयोग गर्न सकिने उनको सुझाव छ । स्वरोजगारमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘एकजनालाई रोजगारी दिनेभन्दा एकजनालाई स्वरोजगार बनाउनु प्रभावकारी हुन्छ, उसले पाँच जनालाई रोजगारी पनि दिन सक्छ,’ गुरुङले भने । उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई राज्यले व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्न नसकेको औंल्याए ।

फर्किएका श्रमिकसँग केही पूँजी, सिप, अनुभव र देशमै केही गर्ने चाहना हुने भए पनि बजारको सुनिश्चितता, सहुलियत ऋण र नीतिगत सहयोग नहुँदा उनीहरू पुनः विदेश फर्किन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिला काम के गर्ने भन्ने होइन, बजार कहाँ छ भन्ने देखाउनुपर्छ,’ उनले जोड दिए ।

श्रम तथा आप्रवासन अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई स्वागतयोग्य भने पनि यसको कार्यान्वयन अति चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा योजना निर्माण प्रायः माथिबाट तल झर्ने (टप–डाउन) शैलीमा हुने भएकाले लक्षित समूहको आवश्यकता समेटिँदैन । ‘अब बटम–अप एप्रोच आवश्यक छ । जसका लागि योजना बनाइन्छ, उनीहरूसँगै बसेर योजना बनाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

उनले सरकारले पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखे पनि वर्तमान अवस्थामा वार्षिक ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न समेत कठिन रहेको बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारी जागिरबाट मात्र लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य रहेको बताए । ‘नेपालमा ८०–८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपालका अनुसार स्वरोजगार र साना उद्यम रोजगारी सिर्जनाको मुख्य माध्यम हुन सक्छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकसँग ठूलो पूँजी नहुने भएकाले बिना धितो वा न्यून ब्याजदरमा ऋण, उत्पादनको बजार सुनिश्चितता, ढुवानी सुविधा र प्रशासनिक झन्झट हटाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘सर्वसाधारणलाई नीति होइन, नतिजा चाहिन्छ । हातहातै परिवर्तन देख्न चाहन्छ,’ उनले भने ।

अर्का श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डाक्टर जीवन बानियाँले सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र र आईटी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सार्नु सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने अवसर बढ्दै गएको छ र यस क्षेत्रमा लगानी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्न सके लक्ष्य हासिल गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । ‘आईटी क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा युवाहरू संलग्न छन् । यसलाई विस्तार गर्न सकियो भने रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान पुग्छ,’ उनले भने ।

तर आईटी क्षेत्रले सबै बेरोजगारलाई समेट्न नसक्ने उनले बताए । अधिकांश बेरोजगार जनशक्ति अनस्किल्ड भएकाले निर्माण, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई पनि समान प्राथमिकता राख्नुपर्ने उनले बताए ।

विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा अझै ठूलो जनसंख्या आश्रित भए पनि त्यहाँको रोजगारी अनौपचारिक, कम आययुक्त र अस्थिर रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादनमूलक लगानी र श्रमिकलाई प्रोत्साहन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्ने प्रयास गर्नुभन्दा सुरक्षित, सस्तो र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । बानियाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको उच्च लागत र ठगी प्रमुख समस्या हुन् ।

‘३–४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश जाँदा श्रमिकले लामो समयसम्म लागत मात्रै तिर्नुपर्छ । यसलाई घटाउन प्रभावकारी अनुगमन र गन्तव्य देशसँगको सहकार्य आवश्यक छ,’ बानियाँले भने ।

त्यस्तै स्वदेशमा लगानी वातावरण सुधार नगरी रोजगारी सिर्जना सम्भव नहुने पनि विज्ञहरूको भनाइ छ । विदेशी लगानी, डायस्पोरा लगानी र निजी क्षेत्रको विश्वास निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बानियाँले लगानीकर्तालाई सुरक्षित वातावरण आवश्यक रहेको बताए । ‘लगानी सुरक्षित नभएसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन,’ उनले भने ।

समग्रमा सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक रूपान्तरणको संकेत दिएको भए पनि यसको सफलता स्पष्ट कार्यान्वयन योजना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र स्वरोजगार प्रवर्द्धनमा निर्भर रहने उनीहरूको सुझाव छ । विगतमा जस्तै केवल घोषणा गरेर सीमित रहने हो भने लक्ष्य पूरा नहुने जोखिम उत्तिकै रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण योजना : नीतिगत निर्णय परिभाषित हुने, प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने

भ्रष्टाचार नियन्त्रण योजना : नीतिगत निर्णय परिभाषित हुने, प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने
एक दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य

एक दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य
आगामी ५ वर्षमा गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य

आगामी ५ वर्षमा गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य
गैरआवासीय नेपालीका लागि वार्षिक एक खर्बको ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने प्रस्ताव

गैरआवासीय नेपालीका लागि वार्षिक एक खर्बको ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने प्रस्ताव
‘नेपाललाई बफर स्टेट होइन, भाइब्रेन्ट ब्रिजमा रूपान्तरण गर्ने’

‘नेपाललाई बफर स्टेट होइन, भाइब्रेन्ट ब्रिजमा रूपान्तरण गर्ने’

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
