+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्रम्पले ट्रूथमा राखेको एक एआई तस्वीरका कारण क्रिस्चियन समाज आक्रोशित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते १८:१९

डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार आफ्नो ’ट्रूथ सोसल’मा एआई निर्मित एक तस्वीर पोस्ट गरेको विषय अहिले विवादित बनेको छ ।

उक्त तस्वीरमा उनलाई जिससजस्तै एक दैवी स्वरूपमा देखाइएको छ । जहाँ उनको हातबाट ईश्वरीय प्रकाश निस्किएको छ । उनले अस्पतालको बेडमा रहेका एक बिरामी व्यक्तिको उपचार गरिरहेका छन् । पृष्ठभूमिमा नर्कको एउटा दानव तैरिरहेको देखिन्छ ।

सो तस्वीर विवादमा परेपछि ट्रम्पले उक्त पोस्ट हटाएका छन् । आइतबार सोही साइटमा उनले पोप लियो १४ औँ विरुद्ध लामो समयसम्म आक्रोश पोखेका थिए । यसमा उनले पोपलाई ‘अपराध नियन्त्रणमा कमजोर’ भएको आरोप लगाउनुका साथै क्याथोलिक चर्चका प्रमुख बाराक ओबामाका रणनीतिकार डेभिड एक्सेलरडबाट प्रभावित भएको दाबी गरेका थिए ।

ट्रम्पले पोपसँग माफी माग्न अस्वीकार गर्दै भनेका छन्, ‘उनी सार्वजनिक रूपमा आएँ । म त केवल पोप लियोलाई जवाफ दिइरहेको छु ।’

ट्रम्पले आफ्ना केही उच्च पदस्थ र वफादार क्रिश्चियन समर्थकहरूको आक्रोशको सामना गर्नुपरेको छ । तीमध्ये धेरैले ट्रम्पलाई उनका अन्य विभिन्न गल्तीमा साथ दिँदै आएका थिए ।

फक्स न्युजकी पोडकास्ट होस्ट राइली गेन्सले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै आफूले उनले यो किन पोस्ट गरे भनेर बुझ्न नसकेको उल्लेख गरेकी छन् ।

उनले थप लेखेकी छन्, ‘के उनी कुनै प्रतिक्रियाको खोजीमा छन् ? के उनी वास्तवमै यस्तै सोच्छन् ? जे भए पनि, यहाँ दुईवटा कुरा सत्य छन् । १–थोरै नम्रताले उनलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ । २–ईश्वरको उपहास गरिनु हुँदैन ।’

रुढिवादी ‘डेली वायर’की लेखिका मेगन बासमले उक्त पोस्टलाई अत्यन्तै अपमानजनक पोस्टको संज्ञा दिएकी छिन् ।

‘मलाई थाहा छैन राष्ट्रपतिले आफूलाई ठट्टा गरिरहेको ठानेका थिए वा उनी कुनै नशालु पदार्थको प्रभावमा थिए, अथवा यसका लागि उनीसँग के सम्भावित स्पष्टीकरण हुन सक्छ,’ उनले लेखेकी छन् ।

उनले ट्रम्पसँग ‘यो तस्वीर तुरुन्तै हटाउन र पहिले अमेरिकी जनतासँग र त्यसपछि ईश्वरसँग माफी माग्न’ माग गरेकी थिइन् ।

सोही सञ्चारमाध्यमकी होस्ट इसाबेल ब्राउनले उक्त तस्बिर घृणास्पद र अस्वीकार्य रहेको बताएकी छन् । ‘जिससभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही छैन,’ उनले लेखेकी छन्, “स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, यो पोस्ट घृणास्पद र अस्वीकार्य छ ।’

दक्षिणपन्थी ‘ब्लेज टिभी’का होस्ट स्टिभ डेसले भने एउटा मात्र शब्द पोस्ट गरेका छन्, ‘नो’ । जब पत्रकारहरूले ट्रम्पलाई के तपाईंले आफूलाई जिसस ख्रीष्टको रूपमा चित्रण गरिएको तस्वीर पोस्ट गर्नुभएको हो भनी सोधे, ट्रम्पले जवाफ दिए, ‘त्यो कुनै चित्रण थिएन, त्यो म नै थिएँ ।’

ट्रम्पले अगाडि भने, ‘त्यो त मानिसहरूलाई निको बनाइरहेको एक चिकित्सकको रूपमा मेरो तस्बिर हुनुपर्ने हो ।’ उनले आफूले साँच्चै मानिसलाई स्वास्थ्यलाभ दिने दाबी गरेका छन् ।

उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले भने सोमबार फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा जिसस जस्तो देखिने उक्त तस्वीरलाई ‘एउटा ठट्टा’ मात्र भएको भन्दै ट्रम्पको बचाउ गरेका छन् ।

‘अवश्य पनि, धेरै मानिसहरूले आफ्नो ठट्टा नबुझेको महसुस गरेपछि ट्रम्पले उक्त पोस्ट हटाउनुभयो,’ भान्सले भनेका छन् ।

ट्रम्प हाल क्याथोलिक इतिहासकै पहिलो अमेरिकी मूलका पोप, लियो १४ औँसँग वाक्युद्धमा होमिएका छन् । पोप लियोले राष्ट्रपतिको नाम नलिइकन, विशेष गरी इरानसँगको युद्धको सन्दर्भमा अमेरिकी विदेश नीति ‘सर्वशक्तिमान् भएको भ्रम’ बाट निर्देशित भइरहेको सङ्केत गरेपछि यो विवाद सुरु भएको हो ।

ट्रम्पले यसको जवाफमा धर्मगुरुलाई ‘अपराध नियन्त्रणमा कमजोर’ को संज्ञा दिँदै आफू ‘पोप लियोको प्रशंसक नभएको’ बताएका छन् । साथै उनले विश्वका एक अर्ब ४० करोड क्याथोलिकका नेता ‘कट्टर वामपन्थीको स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेको’ आरोप समेत लगाएका छन् ।

गाजाको नरसंहार र विनाशका बारेमा समेत मुखर रहेका लियोले अल्जेरिया जाने क्रममा विमानमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफू ट्रम्प प्रशासनसँग नडराउने र युद्धका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहने बताएका थिए ।

पोपमाथि ट्रम्पले गरेको आक्रमणको निन्दा चौतर्फी फैलिएको छ । ट्रम्पका पुराना प्रशंसक एवं कट्टर दक्षिणपन्थी उपप्रधानमन्त्री माटेओ साल्भिनी लगायत इटालीका विभिन्न राजनीतिक विचारधाराका नेताहरूले पोपमाथि प्रहार गर्नु न त उपयोगी छ, न त बुद्धिमानी नै भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

(गार्जियनमा प्राकशित सामग्रीको अनुवादित अंश )

क्रिस्चियन ट्रम्पको अभिव्यक्ति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

5 Stories
8 Stories
7 Stories
9 Stories
8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित