टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति हटाउन आयोजनामा न्यूनतम सीमा तोकिने

तीन तहका आयोजना बैंकको एकीकृत प्रबन्ध भने राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते १८:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिले विकास आयोजनाको न्यूनतम सीमा तोकी बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • तीन तहका सरकारबीच आयोजना बैंकको अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • तीनै तहका सरकारले मितव्ययिता नीति कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने र वित्तीय संघीयता सम्बन्धी कानुन संशोधन मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।

३ वैशाख, काठमाडौं । तीन तहका सरकारबीच दोहोरोपन र साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अब विकास आयोजनाहरूको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम सीमा) तोकिने भएको छ ।

सोही आधारमा बजेट विनियोजन प्रबन्ध गर्ने निर्णय अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समिति बैठकले गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि तीन तहमा आयोजना बैंकको अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । तीन तहका आयोजना बैंकको एकीकृत प्रबन्ध भने राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

राज्यको चालु खर्चको दायित्व घटाउन तीनै तहका सरकारले मितव्ययिता सम्बन्धी नीति कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

संगठन संरचना, संगठनात्मक पुनर्संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

बैठकले अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को ११औं बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था समीक्षा गर्दै संघीयताको मर्म अनुरूप नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित रहेर तीनै तहका सरकारले कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायत वित्तीय संघीयता सम्बद्ध कानुन संशोधन मस्यौदा तथा ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’ मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउने निर्णय समेत सोही बैठकले गरेको छ ।

टुक्रे आयोजना थ्रेसहोल्ड बजेट विकास आयोजना
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित