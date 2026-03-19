युट्युब शर्ट्सबाट हैरान हुनुहुन्छ ? अब यसरी सधैँका लागि बन्द गर्न सकिन्छ

युट्युबले आफ्नो ‘टाइम म्यानेजमेन्ट’ फिचरलाई अपडेट गर्दै प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै पनि थर्ड-पार्टी एप्स बिना नै शर्ट्स फिडलाई पूर्ण रूपमा ब्लक गर्ने सुविधा दिएको छ ।

२०८३ वैशाख ३ गते २१:२९

युट्युबमा भिडियो हेर्दाहेर्दै ‘शर्ट्स’ को अनन्त संसारमा हराउने र समय खेर फाल्ने समस्याबाट अब मुक्ति मिल्ने भएको छ।

युट्युबले आफ्नो ‘टाइम म्यानेजमेन्ट’ फिचरलाई अपडेट गर्दै प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै पनि थर्ड-पार्टी एप्स बिना नै शर्ट्स फिडलाई पूर्ण रूपमा ब्लक गर्ने सुविधा दिएको छ ।

सुरुवातमा अभिभावकहरूका लागि ल्याइएको यो फिचर अहिले अप्रिल १६, २०२६ देखि सबै प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध गराइएको छ।

शर्ट्स बन्द गर्ने तरिका यस प्रकार छ:

यो फिचर सुचारु गरेपछि के हुन्छ ?

जब तपाईँले समय सीमा शून्यमा सेट गर्नुहुन्छ, युट्युबको शर्ट्स ट्याबमा कुनै पनि भिडियोहरू देखिने छैनन्।

बरु त्यहाँ “तपाईँले आफ्नो शर्ट्स फिडको सीमा पूरा गर्नुभयो” (Reached your Shorts feed limit) भन्ने सन्देश देखिनेछ। धेरैजसो अवस्थामा तपाईँको होम फिड बाट पनि शर्ट्सका सामग्रीहरू हराउनेछन्।

कसरी चल्दैछ बालेन सरकार, कति मिलेको छ रविसँग तालमेल ?

कसरी चल्दैछ बालेन सरकार, कति मिलेको छ रविसँग तालमेल ?
एडोबीले सार्वजनिक गर्‍यो ‘फायरफ्लाई एआई असिस्टेन्ट’

एडोबीले सार्वजनिक गर्‍यो ‘फायरफ्लाई एआई असिस्टेन्ट’
रेसम चौधरी पक्राउको पत्र बनाउने महिमानसिंह विष्टलाई ६ महिना कैद

रेसम चौधरी पक्राउको पत्र बनाउने महिमानसिंह विष्टलाई ६ महिना कैद
दुई वर्षदेखि अलपत्र सल्यान जिल्ला अस्पतालका भवन निर्माण सुरु

दुई वर्षदेखि अलपत्र सल्यान जिल्ला अस्पतालका भवन निर्माण सुरु
सत्ता संरचना बदलिएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री–मुख्यमन्त्रीबीच सौहार्द्ध संवाद

सत्ता संरचना बदलिएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री–मुख्यमन्त्रीबीच सौहार्द्ध संवाद
मुस्ताङ भन्सारबाट पाँच अर्ब ७३ करोड बढी राजस्व संकलन

मुस्ताङ भन्सारबाट पाँच अर्ब ७३ करोड बढी राजस्व संकलन

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

