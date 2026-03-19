होर्मुज स्ट्रेट पूर्ण रूपमा खुल्याे, ट्रम्पले दिए इरानलाई धन्यवाद

अमेरिका र इरानबीच २२ अप्रिलसम्म युद्धविराम कायम छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते २०:३५

४ वैशाख, काठमाडौं । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले अमेरिकासँगको युद्धविराम अवधिका लागि स्ट्रेट अफ होर्मुज पूरा खुला राख्ने घोषणा गरेका छन् । एक्समार्फत विदेशमन्त्री अरागचीले युद्ध विरामको बाँकी अवधिसम्म होर्मुज भएर आवतजावत गर्ने सबै जहाजलाई पूरा खुला राख्ने घोषणा गरेका हुन् ।

‘लेबनानमा युद्धविरामपछि सबै व्यावसायिक जहाजलाई होर्मुज स्ट्रेटबाट आवतजावत गर्ने बाटो युद्धविरामको बाँकी अवधिका लागि पूरा तवरले खुला गरेको घोषित गरेका छौं,’ विदशेमन्त्री अरागचीले लेखेका छन् ।

अमेरिका र इरानबीच २२ अप्रिलसम्म युद्धविराम कायम छ । यसअघि इरानले लेबनानसहित पूरा मध्यपूर्वमा युद्धविराम नभएसम्म होर्मुज खुला नगर्ने अडान लिएको थियो ।

इरानी विदेशमन्त्री अरागचीले होर्मुज खोल्ने घोषणा गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई धन्यवाद दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्रूथबाट उनले इरानलाई धन्यवाद दिएका हुन् ।

‘इरानले अहिले भर्खरै स्ट्रेट अफ होर्मुज पूरा खुला गर्ने र आवतजावतका लागि तयार रहेको घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि धन्यवाद’, ट्रम्पले लेखेका छन् ।

तर, होर्मुजमा अमरिकी नाकाबन्दी भने जारी रहने ट्रम्पले बताएका छन् ।

‘होर्मुज स्ट्रेट व्यापार र आवतजावतका लागि खुला र तयार छ । तर नौ सैनिक नाकाबन्दी शक्ति र प्रभावका साथ जारी रहन्छ,’ उनले भनेका छन् । अमेरिकी नाकाबन्दी केबल इरानका लागि रहेको उनले बताएका छन् ।

अमेरिका इरान स्ट्रेट अफ होर्मुज
सम्बन्धित खबर

इरान युद्धबारे अमेरिकी अर्थमन्त्रीको आरोपमा चीनले फर्कायो जवाफ

अमेरिकालाई चीनको चेतावनी- ट्यारिफ बढाए जवाफी कदम उठाउँछौं

इरानद्वारा परमाणु परियोजना ५ वर्ष रोक्ने प्रस्ताव, अमेरिका २० वर्षमा अडिग

इरानी सेनाको चेतावनी : अमेरिकाले नाकाबन्दी गरे खाडीका कुनै बन्दरगाह सुरक्षित रहन्नन्

चीनलाई ट्रम्पको धम्की- इरानलाई मद्दत गरे ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनेछौँ

इस्लामावादमा २१ घण्टा वार्ता: के भयो, के भएन र अब के हुन्छ ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

