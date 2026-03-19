गूगलको नयाँ फिचर : अब पसलमा फोन गरेर सामान खोजिदिने, होटलको मूल्य पनि ट्र्याक हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ५ गते ९:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गूगलले समर ट्राभललाई सहज बनाउन आफ्ना सेवाहरूमा नयाँ एआई सुविधाहरू थप गरेको छ।
  • गूगलको एआई मोडले प्रयोगकर्ताको तर्फबाट स्थानीय पसलमा फोन गरी सामान उपलब्धता सोध्ने सुविधा आगामी केही हप्तामा अमेरिकामा उपलब्ध हुनेछ।
  • प्रयोगकर्ताले होटलको मूल्य ट्र्याक गर्न 'प्राइस-ट्र्याकिङ' टोगल अन गरेर मूल्य परिवर्तनको जानकारी इमेलमार्फत पाउन सक्नेछन्।

गूगलले समर ट्राभललाई सहज बनाउन आफ्ना सेवाहरूमा नयाँ एआई सुविधाहरू थप गरेको छ।

अब गूगलको ‘एआई मोड’ ले प्रयोगकर्ताका लागि नजिकैको पसलमा सामान स्टक छ कि छैन भनेर सोधखोज गरिदिनेछ भने सर्च इन्जिनबाटै सिधै होटलहरूको मूल्य पनि ट्र्याक गर्न सकिनेछ।

यस अपडेटका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्-

तपाईँको तर्फबाट एआईले फोन गर्ने

यदि तपाईँलाई कुनै विशेष सामान (जस्तै: चस्मामा मिल्ने क्लिप-अन लेन्स) चाहिएको छ भने, गूगलको एआई मोडले तपाईँको तर्फबाट स्थानीय पसलहरूमा फोन गरेर सामान उपलब्ध भए/नभएको जानकारी लिइदिनेछ। यो सुविधा आगामी केही हप्तामा अमेरिकामा रोलआउट हुनेछ।

होटलको मूल्य ट्र्याकिङ

अब प्रयोगकर्ताले कुनै विशेष होटलको मूल्य घटबढ भएको जानकारी पाउन ‘प्राइस-ट्र्याकिङ’ टोगल अन गर्न सक्नेछन्। होटलको मूल्य परिवर्तन हुनासाथ गूगलले इमेलमार्फत जानकारी पठाउनेछ। मोबाइलमा यो विकल्प ‘प्राइस’ (Prices) ट्याब अन्तर्गत उपलब्ध हुनेछ।

लोकप्रिय गन्तव्यहरू

गूगल फ्लाइट्सका अनुसार सन् २०२६ को गर्मीका लागि सेन्ट मार्टिन, स्टकहोम, क्यान्सास सिटी र फ्लोरिडाको सारासोटा सबैभन्दा बढी खोजिएका गन्तव्यहरू हुन्।

एआईप्रतिको आकर्षण

पछिल्लो एक वर्षमा “एआई ट्राभल असिस्टेन्ट” र “एआई कन्सिर्ज” जस्ता शब्दहरूको खोज ३५० प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, एआई मार्फत सस्तो उडान खोज्ने तरिकाहबारे पनि प्रयोगकर्ताहरूको रुचि निकै बढेको पाइएको छ।

गूगलले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई झन्झटमुक्त यात्रा अनुभव प्रदान गर्न एआईलाई असिस्टेन्टको रूपमा विकास गरिरहेको जनाएको छ ।

अमेरिका–इरान सम्झौता नजिक : पाकिस्तान

अमेरिका–इरान सम्झौता नजिक : पाकिस्तान
इरानको युरेनियम अमेरिका लग्ने ट्रम्पको दाबी, इरानले भन्यो– ट्रम्पले झुट बोले

इरानको युरेनियम अमेरिका लग्ने ट्रम्पको दाबी, इरानले भन्यो– ट्रम्पले झुट बोले
आईसीसी वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफीको पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकासँग खेल्दै

आईसीसी वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफीको पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकासँग खेल्दै
आजदेखि हरेक शनिबार असनमा सवारी साधन निषेध

आजदेखि हरेक शनिबार असनमा सवारी साधन निषेध
'अज्ञात'को बीजकथा

‘अज्ञात’को बीजकथा
बालेन सरकार बनेपछि पहिलोपटक अमेरिकी वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ काठमाडौं आउँदै

बालेन सरकार बनेपछि पहिलोपटक अमेरिकी वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ काठमाडौं आउँदै

गगन-विश्वको पार्टी विद्राेहकाे वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?  

गगन-विश्वको पार्टी विद्राेहकाे वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?  
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

