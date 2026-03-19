गूगलको नयाँ फिचर : अब पसलमा फोन गरेर सामान खोजिदिने, होटलको मूल्य पनि ट्र्याक हुने

- गूगलले समर ट्राभललाई सहज बनाउन आफ्ना सेवाहरूमा नयाँ एआई सुविधाहरू थप गरेको छ।
- गूगलको एआई मोडले प्रयोगकर्ताको तर्फबाट स्थानीय पसलमा फोन गरी सामान उपलब्धता सोध्ने सुविधा आगामी केही हप्तामा अमेरिकामा उपलब्ध हुनेछ।
- प्रयोगकर्ताले होटलको मूल्य ट्र्याक गर्न 'प्राइस-ट्र्याकिङ' टोगल अन गरेर मूल्य परिवर्तनको जानकारी इमेलमार्फत पाउन सक्नेछन्।
गूगलले समर ट्राभललाई सहज बनाउन आफ्ना सेवाहरूमा नयाँ एआई सुविधाहरू थप गरेको छ।
अब गूगलको ‘एआई मोड’ ले प्रयोगकर्ताका लागि नजिकैको पसलमा सामान स्टक छ कि छैन भनेर सोधखोज गरिदिनेछ भने सर्च इन्जिनबाटै सिधै होटलहरूको मूल्य पनि ट्र्याक गर्न सकिनेछ।
यस अपडेटका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्-
तपाईँको तर्फबाट एआईले फोन गर्ने
यदि तपाईँलाई कुनै विशेष सामान (जस्तै: चस्मामा मिल्ने क्लिप-अन लेन्स) चाहिएको छ भने, गूगलको एआई मोडले तपाईँको तर्फबाट स्थानीय पसलहरूमा फोन गरेर सामान उपलब्ध भए/नभएको जानकारी लिइदिनेछ। यो सुविधा आगामी केही हप्तामा अमेरिकामा रोलआउट हुनेछ।
होटलको मूल्य ट्र्याकिङ
अब प्रयोगकर्ताले कुनै विशेष होटलको मूल्य घटबढ भएको जानकारी पाउन ‘प्राइस-ट्र्याकिङ’ टोगल अन गर्न सक्नेछन्। होटलको मूल्य परिवर्तन हुनासाथ गूगलले इमेलमार्फत जानकारी पठाउनेछ। मोबाइलमा यो विकल्प ‘प्राइस’ (Prices) ट्याब अन्तर्गत उपलब्ध हुनेछ।
लोकप्रिय गन्तव्यहरू
गूगल फ्लाइट्सका अनुसार सन् २०२६ को गर्मीका लागि सेन्ट मार्टिन, स्टकहोम, क्यान्सास सिटी र फ्लोरिडाको सारासोटा सबैभन्दा बढी खोजिएका गन्तव्यहरू हुन्।
एआईप्रतिको आकर्षण
पछिल्लो एक वर्षमा “एआई ट्राभल असिस्टेन्ट” र “एआई कन्सिर्ज” जस्ता शब्दहरूको खोज ३५० प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, एआई मार्फत सस्तो उडान खोज्ने तरिकाहबारे पनि प्रयोगकर्ताहरूको रुचि निकै बढेको पाइएको छ।
गूगलले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई झन्झटमुक्त यात्रा अनुभव प्रदान गर्न एआईलाई असिस्टेन्टको रूपमा विकास गरिरहेको जनाएको छ ।
