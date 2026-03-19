नेपालका जेनजी युवा लक्षित गरी चीनले ल्यायो ‘युथ पायोनियर प्रोग्राम’

२०८३ वैशाख ५ गते १०:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चिनियाँ दूतावासले नेपालका २२ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका युवाका लागि 'चाइनिज एम्बेसी युथ पायोनियर प्रोग्राम' सञ्चालन गर्ने भएको छ।
  • यस एक वर्षे कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेतृत्व तालिम, नीति छलफल, अध्ययन भ्रमण र चीन भ्रमणको अवसर पाउनेछन्।
  • कार्यक्रमले नेपालमा नेतृत्व क्षमता विकास र चीन–नेपालबीच सहकार्य सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको दूतावासले जनाएको छ।

५ वैशाख, काठमाडौं । चिनियाँ दूतावासले नेपालका जेनजी युवाहरुलाई लक्षित गरी युवा अग्रणी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

चाइनिज एम्बेसी युथ पायोनियर प्रोग्राम (सी.एन.वाई.पी)’ भनिने यस कार्यक्रमको उद्देश्य नेतृत्व विकास, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा युवाको भूमिका विस्तार र चीन–नेपालबीच आपसी समझदारी तथा सहकार्य सुदृढ गर्नु हो ।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर दिएको जानकारी अनुसार यस कार्यक्रममार्फत सहभागीहरूलाई नेतृत्व तालिम, नीति तथा सामाजिक मुद्दामा छलफल, कार्यशाला तथा अध्ययन भ्रमणमा सहभागी गराइनेछ । साथै छनोट भएका युवालाई चीन भ्रमणको अवसर पनि प्रदान गरिने छ ।

दूतावासले यो कार्यक्रमले नेपालमा ‘रूपान्तरणकारी सोच’ भएका युवाको सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । सहभागीहरूले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, कूटनीतिज्ञ र उद्यमीसँग अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

आवेदन प्रक्रिया

कार्यक्रममा सहभागी हुन २२ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहको हुनुपर्ने दूतावासले जनाएको छ । इच्छुक नेपाली युवा पेशाकर्मी, सामाजिक अभियन्ता तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन फारम अंग्रेजीमा भरेर इमेल ठेगाना cnypnepal@163.com मा पठाउन दूतावासले भनेको छ । आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति सन् २०२६ को मे १७ तारिक (२०८३ जेठ ३ गते)सम्म तोकिएको छ ।

दूतावासका अनुसार आवेदनहरू कार्यक्रमको उद्देश्यसँगको सान्दर्भिकता आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ र अन्तिममा १० देखि २० जना उम्मेदवार छनोट गरिनेछ ।

एक वर्षे कार्यक्रम

छनोट भएकाहरू एक वर्षसम्म कार्यक्रमका विभिन्न तालिम, गतिविधि र नेटवर्किङ कार्यक्रमहरूमा संलग्न हुनेछन् ।  कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि उनीहरू पूर्व–सदस्य सञ्जाल (अल्मुनाइ)मा आवद्ध हुनेछन्, जसले निरन्तर अवसर र सहकार्यका माध्यम उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।

कार्यक्रमले समुदायमा आधारित परियोजना सञ्चालनमा समेत सहभागीलाई प्रोत्साहन गर्ने काठमाडौंस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासले यो पहलले नेपालका युवामा नेतृत्व क्षमता विकाससँगै दिगो सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरेको छ ।

अमेरिकाले पनि नेपाली युवा लक्षित कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्दै आएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार चीन र अमेरिकाजस्ता ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले सञ्चालन गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू केवल शैक्षिक वा नेतृत्व विकासमा सीमित नभई ‘सफ्ट पावर कूटनीति’का महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् ।

नेपालजस्ता देशमा यस्ता कार्यक्रमहरूले युवाबीच अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क विस्तार, अनुभव आदान–प्रदान र नीति–सम्बन्धी क्षमता विकासमा योगदान पुर्‍याउने भए पनि यसको दीर्घकालीन कूटनीतिक प्रभावबारे बहस पनि हुँदै आएको छ ।

सी.एन.वाई.पी. कार्यक्रमसँगै अमेरिकी नेतृत्व विकास कार्यक्रमहरूको तुलना गर्दा दुवै देशले नेपालका युवा जनशक्तिमा पहुँच विस्तार गर्न प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा एक्सचेन्ज कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको स्पष्ट देखिन्छ ।

