आरोही संख्या र रोयल्टी संकलन आधारमा बन्याे सगरमाथामा नयाँ कीर्तिमान

मौसम अनुकूल रहे आगामी साता सयौँ आरोहीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई पुन: एक पटक चुम्नेछन् । 

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०८३ वैशाख २८ गते १४:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सगरमाथा आरोहणमा यस वर्ष ५० समूहका ४ सय ९२ आरोहीले अनुमति लिई नयाँ कीर्तिमान बनेको छ।
  • यस सिजन सगरमाथाबाट १ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर रोयल्टी संकलन भएको छ।
  • वसन्त ऋतुमा ३० हिमालमा १ हजार १ सय ३४ आरोहीले अनुमति लिएका छन् र बाटो बनाउने काम जारी छ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । आरोही संख्या र रोयल्टी संकलनका आधारमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ ।

पर्यटन विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी हिमाल गौतमका अनुसार सगरमाथा आरोहणमा मानव पाइला टेकेयता एक सिजनमा सर्वाधिक आरोहीले अनुमति लिएको वर्षका रूपमा यो सिजनले कीर्तिमान राखेको हो । यस वर्ष ५० समूहका ४ सय ९२ आरोहीले सगरमाथामा अनुमति लिइसकेका छन् ।

वसन्त ऋतु सगरमाथा आरोहणका लागि अनुकूल मानिन्छ । यसअघि सन् २०२३ मा सर्वाधिक ४ सय ७८ आरोहीले अनुमति लिएका थिए ।

अहिले विश्व पर्यटन बजारमा प्रतिकूल वातावरण छ । पश्चिम एसिया युद्धका कारण इन्धन मूल्य बढ्दा यात्रा महँगो बनेको छ । साथै, हवाई उडान अनिश्चित बनेको छ । यति हुँदाहुँदै आरोहणमा नयाँ कीर्तिमान बन्नुले सरोकारवाला उत्साहित छन् ।

सगरमाथाले यसपालि एकसाथ तीन कीर्तिमान बनाएको गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुमति लिने टोली, आरोही संख्या र रोयल्टी तीन वटै क्षेत्रमा सर्वाधिक अंक पुगेको छ ।

जारी सिजनमा सगरमाथाले मात्र १ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर रोयल्टी संकलन गरिसकेको छ । सरकारले १६ भदौ २०८२ देखि हिमाल आरोहणमा बढेको दस्तुर लागु गरेको थियो । सोही अनुसार पहिलो पटक वसन्त ऋतुका लागि तोकिएको दर कार्यान्वयनमा आएको हो ।

 

पर्वतारोहण सम्बन्धी छैटौं संशोधन नियमावली २०८१ ले उक्त  व्यवस्था गरेको थियो । जस अनुसार साविकमा वसन्त ऋतुमा प्रतिव्यक्ति ११ हजार अमेरिकी डलर रहेको आरोहण शुल्क अहिले १५ हजार डलर पुगेको हो । शरद ऋतुमा भने सगरमाथा आरोहण रोयल्टी ७ हजार ५ सय डलरमात्र तिरे पुग्छ ।

विगतका वर्षहरूमा सबै सिजनमा गरी सगरमाथाबाट ७८/७९ करोड हाराहारी मात्र रोयल्टी संकलन हुने गरेकोमा यस वर्ष एकै सिजनमा १ अर्बमाथि संकलन भई कीर्तिमान कायम भएको गौतमले बतादए ।

यस वर्ष सगरमाथा आरोहण गर्न ५५ देशका आरोहीले अनुमति लिएका छन् । जसमध्ये १ सय ५ महिला छन् । सबैभन्दा धेरै चीन र अमेरिकाका नागरिकले सगरमाथा आरोहणे अनुमति लिएको तथ्यांक छ । चीनबाट २६ महिला सहित १ सय ९ र अमेरिकाबाट ९ महिला सहित ७६ आरोहीले अनुमति लिएको विभागको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै भारतबाट २६ महिला सहित ६१ र बेलायतबाट १ महिला सहित ३२ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । नेपालबाट १२ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । रुसबाट १८, अस्ट्रेलिया १५, जापान १४, क्यानडा १२ र आयरल्यान्डबाट ११ आरोहीले अनुमति लिएको समेत विभागको तथ्यांक छ ।

३० हिमालमा ११३४ आरोहीले लिए अनुमति

यस वर्ष वसन्त ऋतुमा कुल ३० हिमाल आरोहण गर्न  १ हजार १ सय ३४ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये २ सय ७४ महिला छन् ।

सगरमाथापछि ल्होत्सेमा १० समूहका १ सय २० र अमादब्लम हिमालमा १० समूहका १ सय ११ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । अहिले सबैजसो हिमालमा आरोहण गतिविधि जारी छ । कतिपय हिमालमा धमाधम आरोहण भइसकेको छ ।

ती हिमाल आरोहण गर्न ७९ देशका आरोहीले अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनबाट १ सय ४९ र अमेरिकाबाट १ सय ४८ आरोही छन् । नेपाली आरोही १९ जनाले अनुमति लिएका छन् । भारतीयको संख्या ९५ र बेलायती ७४ जना छन् ।

सगरमाथा चुचुरोसम्म बाटो बनाउने काम जारी

पर्यटन विभागले सगरमाथा आधार शिविरमा स्थापना गरेको फिल्ड कार्यालयमा खटिएका सम्पर्क अधिकृत खिमलाल गौतमका अनुसार साउथकोलसम्म बाटो बनाउने र डोरी टाँग्ने काम सम्पन्न भएको छ । मंगलबार वा बुधबारसम्म बाटो बनाउने आइसफल डाक्टरहरूको टोली चुचुरोसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसपछि सगरमाथा आरोहणका लागि खुला हुनेछ । अहिले आरोहीहरूले एक क्याम्पदेखि अर्को क्याम्पसम्म पुगी उचाइसँग अभ्यस्त हुने अभ्यास (एक्लिमटाइज) गरिरहेका छन् ।

पर्यटन विभागका निर्देशक गौतमका अनुसार यस वर्ष सबै सरोकारवाला निकायको चुस्त कार्य र उचित समन्वयका कारण आरोहण गतिविधि सुरक्षित र सफल तरिकाले अगाडि बढिरहेका छन् । मौसम अनुकूल रहे आगामी साता सयौँ आरोहीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई पुन: एक पटक चुम्नेछन् ।

संसद्‌मा नेकपाका सांसदले सम्झिए राणा शासन र राजतन्त्र

खस-आर्यलाई थप आरक्षण किन?

एमालेले भन्यो– न्यायपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीको तजबिजबाट निर्धारण हुने खतरनाक भाष्य स्थापना हुँदैछ

पाँचथरमा लिम्बु साहित्यका १२ पुस्तक एकसाथ लोकार्पण

संसद्‌मा कांग्रेसको प्रश्न : भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन ?

रास्वपा सांसद खरेलको चुनौती– म माथिको आरोप प्रमाणित भए राजनीतिबाट बिदा लिन्छु

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

