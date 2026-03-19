ट्रम्पको नयाँ धम्की- बुधबारसम्म ठूलो सम्झौता नभए इरानमा फेरि बमबारी हुन्छ

मेरिका र इरानबीचको युद्धविराम सहमतिको समय आगामी बुधबार(अप्रिल २२)मा सकिँदैछ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ५ गते १४:४३

५ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी बुधबारसम्म कुनै ठूलो सम्झौता नभए इरानमा फेरि बमबारी हुने धम्की दिएका छन् । शनिबार पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै ट्रम्पले बुधबारसम्म ठूलो सम्झौता नभए युद्धविराम अवधि नबढाउने चेतावनी दिएका छन् ।

उनलाई पत्रकारले ‘के तपाईँ युद्धविराम अवधि बढाउनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जसको जवाफमा उनले भने, ‘सायद म यो भन्दा अगाडि बढाउने छैन । तर नाकाबन्दी जारी रहन्छ । अपसोच के छ भने हामीले फेरि बमबारी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यद्यपि आफूलाई केही समय अगाडिबाटै राम्रो खबर मिलेको उनले बताएका छन् । ‘मध्यपूर्वमा इरानका साथ अवस्था धेरै राम्रो हुने सम्भावना देखिन थालेको छ,’ उनले भने ।

अमेरिका र इरानबीचको युद्धविराम सहमतिको समय आगामी बुधबार(अप्रिल २२)मा सकिँदैछ । यही बीचमा पाकिस्तानमा भएको शान्ति वार्ता असफल भएको थियो ।

दुर्व देशबीच फेरि वार्ताको सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

इरानको युरेनियम अमेरिका लग्ने ट्रम्पको दाबी, इरानले भन्यो– ट्रम्पले झुट बोले

इजरायलसँगको युद्धविराम पालना गर्न हिज्बुल्लाहसँग ट्रम्पको अपिल

इजरायल र लेबनानबीच १० दिने युद्धविराम सहमति भएको ट्रम्पको घोषणा

इरानसँग वार्ताबारे ट्रम्प : हामी फेरि इस्लामावाद जान चाहन्छौं

चीनलाई ट्रम्पको धम्की- इरानलाई मद्दत गरे ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनेछौँ

इरानलाई टोल तिरे अमेरिकाले होर्मुज हुँदै जाने जहाजहरूमा नाकाबन्दी गर्ने, के भन्छ इरान ? 

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

