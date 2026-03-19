कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चको निर्णयपछि खड्का निवासमा पूर्वपदाधिकारी सहितको बैठक जारी

खड्काले आफ्नो समूहका शीर्ष नेतासहितसँग छलफल गरेर भोलि आइतबार आधिकारिक धारणा दिने तयारी गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ५ गते १६:३९

५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिएपछि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का आफ्ना समूहका शीर्ष नेतासँग छलफलमा जुटेका छन् । यसैक्रममा खड्काले अहिले दिउँसो पूर्वपदाधिकारी, निवर्तमान केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीसहितको बैठक बोलाएका छन् ।

बैठक गोल्फुटारस्थित खड्काको निवासमा बसिरहेको छ । बैठकमा खड्कासँगै पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्रीहरू डा. शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहसहित नेताहरू एनपी साउद, मीन विश्वकर्मा, रमेश लेखक लगायत छन् ।

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले बोलाएको यो बैठकमा डा. शेखर कोइराला र उनी पक्षधर नेता भने सहभागी भएका छैनन् ।

यसअघि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिता दिने निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।

आयोगको सो निर्णयविरुद्ध १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । त्यसको निर्णय सर्वोच्चबाट आफ्नो विपक्षमा आएपछि सो समूहले सर्वोच्चको निर्णयलाई अनपेक्षित भनेको छ ।

खड्काले आफ्नो समूहका शीर्ष नेतासहितसँग छलफल गरेर भोलि आइतबार आधिकारिक धारणा दिने तयारी गरेका छन् ।

कांग्रेस विवाद सर्वोच्चको निर्णय
सम्बन्धित खबर

कांग्रेस विवादबारे यस्ता छन् सर्वोच्चले गरेको फैसलाका मुख्य ८ बुँदा

कांग्रेस कलहका ८ महिना

गगनको चेतावनीलाई चुनौती दिँदै पूर्णबहादुर, मध्यमार्गी पहलमा शेखर सक्रिय

कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदन, आज सुनुवाइ हुँदै

कांग्रेसमा सुरु भयो समानान्तर गतिविधि: देउवा-कोइराला समूहले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक

कांग्रेस विवादमा १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

