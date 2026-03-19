कांग्रेस कलहका ८ महिना

जेनजी आन्दोलनपछि नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई लिएर चर्किएको नेपाली कांग्रेसको विवाद अन्तत: सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर टुंगिएको छ ।

केशव सावद केशव सावद
२०८३ वैशाख ४ गते २२:५६

४ वैशाख, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई लिएर चर्किएको नेपाली कांग्रेसको विवाद अन्तत: सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर टुंगिएको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएपछि । विवाद निरुपण भएको हो ।

विशेष महाधिवेशनको मागबाट सुरू भएको आन्तरिक संघर्षले नेतृत्व, वैधानिकता र पार्टी संरचनामै गम्भीर  मतभेद  ल्याएको थियो ।

गत असोजदेखि नै कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग उठ्न थालेको थियो । २ असोजमा नेताहरू र भ्रातृ संस्थाहरूले विशेष महाधिवेशनको आवाज उठाएपछि ७ असोजमा नेताहरू गुरुराज घिमिरे र देवराज चालिसेसहित १०९ जनाले हस्ताक्षर अभियान थालेका थिए ।

कांग्रेसमा बढ्यो विशेष महाधिवेशनको माग

परिवर्तित राजनीतिक अवस्था र विषम परिवेशमा कांग्रेस मुकदर्शक भएर बस्न नहुने हस्ताक्षर अभियान चलाउने नेताहरूको भनाइ थियो ।

‘अहिलेको परिस्थिति आउनुमा विगतमा पार्टीले अख्तियार गरेका नीति, निर्णय, कदम, काम कारबाही त जिम्मेवार छैनन्  ? भनि नेतृत्वलाई प्रश्न गरिएको छ,’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका थिए ।

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न दबाब, १०९ जनाले गरे हस्ताक्षर

२८ असोजमा सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सांघातिक आक्रमणमा परी घाइते भएका देउवा ३६ औं दिन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै सार्वजनिक भएका थिए ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने घोषणा गरेका थिए । साथै देउवाले आफू नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

२९ असोजमा उक्त हस्ताक्षर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासमक्ष पेश गरियो । खड्काले जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पार्टीसमक्ष बुझाइएको हस्ताक्षरबारे ‘ब्रिफिङ’ गरे ।

नेताहरू विशेष महाधिवेशनको पक्ष–विपक्षमा उभिए । सभापति (तत्कालीन) देउवानिकट बहुमत नेताहरू नियमित महाधिवेशनको पक्षमा उभिए भने केही केन्द्रीय सदस्यहरू विशेष महाधिवेशनको माग सुनुवाइ हुनुपर्ने बताउन थाले ।

२१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अघि महाधिवेशन गर्न नसकिने तर्क देउवापक्षीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको थियो ।

कांग्रेसमा छुट्टै विचार समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता डा. शेखर कोइराला नियमित महाधिवेशनको पक्षमा थिए । विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने भए केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय गरेरमात्रै आयोजना हुनुपर्ने उनको जोड थियो ।

महामन्त्रीद्वय (तत्कालीन) गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले हस्ताक्षर संकलनका अभियानकर्ताहरूको सम्बोधन हुनेगरी नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यसबीचमा १४ औं महाधिवेशनमा देउवा समूहबाट निर्वाचित दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचन अगावै १५ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने ‘लबिङ’ मा लागे । उनीहरू शीर्ष नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर दबाब दिनतिर लागे ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा १८ कात्तिकमा १५ औं महाधिवेशनसम्बन्धी दुई कार्यतालिका पेस भए । महामन्त्री थापाले १६–१९ पुसमा र सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले २७–३० वैशाख २०८३ मा १५ औं महाधिवेशन गर्ने छुट्टाछुट्टै कार्यतालिका पेस गरे ।

४९ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५ मंसिरमा १५ औं महाधिवेशन २६–२८ पुसमा गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो । यसबीचमा उपचारका लागि सिंगापुर गएका सभापति देउवा स्वदेश फर्किसकेका थिए ।

क्रियाशील सदस्यता नटुंगिएको भन्दै संस्थापनले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन नसक्ने बताइरह्यो । महामन्त्रीद्वय थापा–शर्मा र विशेष महाधिवेशन पक्षधर देउवाले चलखेल गरेको आरोप लगाइरहे ।

१८ पुस २०८२ मा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति २८–३१ वैशाख २०८३ मा सार्ने निर्णय गर्‍यो । यसमा महामन्त्री थापा र शर्मासहित पाँच नेताले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे ।

कांग्रेसमा विवाद थप बढ्दै गयो । विवादकै बीच २७–३० पुस २०८२ मा भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भयो । उक्त महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भए ।

विशेष महाधिवेशनले नेतृत्वको घोषण गर्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले (३० पुस) मा महामन्त्रीद्वय थापा, शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निस्कासित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

२ माघ २०८२ मा निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई औपचारिक मान्यता दियो । तर, ४ माघमा कार्यवाहक सभापति खड्काले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि १०–११ चैतमा बसेको दोस्रो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५ औं महाधिवेशनको नयाँ मिति घोषणा गर्‍यो ।

१४ चैतमा निवर्तमान खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरे ।

उनले १७ चैतमा १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको डाके । धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट होटलमा खड्काको अध्यक्षतामा दुई दिन छलफल चल्यो ।

१८ चैतमा केन्द्रीय अनुशासन समितिले खड्कालाई सचेत गराउने निर्णय गर्‍यो । २५ चैतमा खड्का पक्षधरले आधिकारिकता विवाद नटुंगिँदासम्म १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पुरक निवेदन दिए ।

३० चैतमा खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा दोस्रो विज्ञप्ति जारी गरे । २ वैशाख २०८३ मा केन्द्रीय कार्यसमितिले खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो ।

तर, खड्काले स्पष्टीकरणलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै अस्वीकार गरे । ३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा आधिकारिकता सम्बन्धी सुनुवाइ सुरु भयो ।

कांग्रेस विवाद गगन थापा नेपाली कांग्रेस पूर्णबहादुर खड्का शेरबहादुर देउवा
केशव सावद

कांग्रेस विवादबारे यस्ता छन् सर्वोच्चले गरेको फैसलाका मुख्य ८ बुँदा

कांग्रेस विवादबारे यस्ता छन् सर्वोच्चले गरेको फैसलाका मुख्य ८ बुँदा
गगनको चेतावनीलाई चुनौती दिँदै पूर्णबहादुर, मध्यमार्गी पहलमा शेखर सक्रिय

गगनको चेतावनीलाई चुनौती दिँदै पूर्णबहादुर, मध्यमार्गी पहलमा शेखर सक्रिय
कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदन, आज सुनुवाइ हुँदै

कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदन, आज सुनुवाइ हुँदै
कांग्रेसमा सुरु भयो समानान्तर गतिविधि: देउवा-कोइराला समूहले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक

कांग्रेसमा सुरु भयो समानान्तर गतिविधि: देउवा-कोइराला समूहले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक
कांग्रेस विवादमा १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार

कांग्रेस विवादमा १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार
कांग्रेस विवाद : सुनुवाइ सकियो, आदेश आउन बाँकी

कांग्रेस विवाद : सुनुवाइ सकियो, आदेश आउन बाँकी

