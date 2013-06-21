कांग्रेसमा सुरु भयो समानान्तर गतिविधि: देउवा-कोइराला समूहले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी रहँदा शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला समूहले पुरानो केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १४:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद बढ्दै गर्दा शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला समूहले पुरानो केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।
  • पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले छिटै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।
  • बैठकमा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई नबोलाइने र पार्टीको विशेष महाधिवेशनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।

८ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद बढ्न थालेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी रहँदा शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला समूहले पुरानो केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

नेता मीनबहादुर विश्वकर्माका अनुसार आज बिहान नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा पार्टी कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो । ‘आज पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्यो । बैठकले छिटै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ,’ धुम्बाराहीमा बसेको बैठकबारे उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

बैठक खड्काले नेताहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी समय र मिति तय गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले बैठकमा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई नबोलाइने पनि बताए । यसअघि पूर्णबहादुर खड्काकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले थापा र शर्मालाई कारबाही गरेको थियो । सोहीकारण आगामी बैठकमा उनीहरूलाई नबोलाइने विश्वकर्माको भनाइ छ ।

यो समूहले पार्टीको विशेष महाधिवेशनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकोले अन्तिम फैसला नआउन्जेल पार्टीमा गतिविधि जारी रहने उनको भनाइ छ ।

आजको बैठकमा नेताहरू खड्का, शेखर कोइराल, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय गच्छदार, बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, प्रकाशशरण महत, मीनेन्द्र रिजाल, धनराज गुरुङ, जीवन परियार, बद्री पाण्डेलगायत सहभागी थिए ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
कांग्रेस विवाद
Hot Properties

कांग्रेस विवादमा १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार

कांग्रेस विवादमा १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार
कांग्रेस विवाद : सुनुवाइ सकियो, आदेश आउन बाँकी

कांग्रेस विवाद : सुनुवाइ सकियो, आदेश आउन बाँकी
कांग्रेसमा देउवाको गुम्यो प्राधिकार, अब कुन विकल्प रोज्ने ?

कांग्रेसमा देउवाको गुम्यो प्राधिकार, अब कुन विकल्प रोज्ने ?
निर्वाचन आयोग परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइयो (तस्वीरहरू)

निर्वाचन आयोग परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइयो (तस्वीरहरू)
गगन नेतृत्वको कांग्रेस पदाधिकारी पनि धर्नामा

गगन नेतृत्वको कांग्रेस पदाधिकारी पनि धर्नामा
आयोगले निर्वाचन बिथोलिने निर्णय नगरोस्

आयोगले निर्वाचन बिथोलिने निर्णय नगरोस्

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

