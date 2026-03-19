२४ घण्टाभित्र इन्धनको मूल्य घटाउन जेनजी अभियन्ताकाे अल्टिमेटम

‘भारतमा पेट्रोलको मूल्य ९५ रुपैयाँ छ । नेपालमा २१९ हुनु लाजमर्दो विषय हो’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ५ गते २०:४९

५ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले इन्धनको मूल्य घटनाउन सरकार र नेपाल आयल निगमलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सो संगठनले २४ घण्टाभित्र मूल्य नघटाए आयल निगम घेर्ने चेतावनी दिएको हो ।

‘जनतालाई पुरानाहरूको जञ्जालबाट मुक्त गर्छु भन्ने नयाँहरूले जनतालाई महँगीको भारले थिच्ने,’ सो अभियानका संयोजक सुनिल सिंहले भने, ‘दुई तिहाइको उपहारले यही हो ? यदि सरकारले जनताको आवाज सुनेन भने आयल निगमको अस्तित्व समाप्त गर्न सघर्ष गर्नेछौं ।’

सो अभियानका सह–संयोजक अजय सोडारीले  छिमेकी देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत रहँदा पनि नेपालमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘भारतमा पेट्रोलको मूल्य ९५ रुपैयाँ छ । नेपालमा २१९ हुनु लाजमर्दो विषय हो’, सोडारीले भने ।

सरकारले ५० प्रतिशत कर छुट गरेको भ्रम फैलाएर जनतामाथि झन् महँगी थोपरेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘कर छुटको नाटक गर्ने सरकार र आयल निगमलाई घेराउ गर्न नपरोस् ।’

सरकार आफैमाथि महँगी थपिरहँदा व्यापक विरोध गर्नुको सट्टा सबै मौन रहेकोप्रति उनले रोष प्रकट गरे । ‘महँगी बढेको बढ्यै छ, मानौं यो सरकार र जनताको लागि मौन अवधि हो, यस्तो हुँदा पनि सबै चुपचाप छन्’, उनले भने ।

जेनजी अभियन्ता प्रकाश बमले जेनजी आन्दोलनको बलबाट आएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार निरंकुश शैलीमा सिंहदरबारमा सर्वसाधारणलाई निषेध गरेर बसेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

इन्धनको मूल्य राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियान
Hot Properties

एमाले रूपान्तरण अभियानकर्ताले भने- बेमौसमी कम्युनिस्ट एकताको बहस दुराशययुक्त

जलेश्वरमा हावाहुरी : टेम्पुमाथि रुख ढल्दा दुई जनाको मृत्यु, तीन जना गम्भीर घाइते

युरोपविरुद्ध सांस्कृतिक युद्धमा ट्रम्पका सारथि २७ वर्षीय सामसन

२१ दिनपछि ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज

डोकोमा श्रीमती बोक्दै अस्पताल पुग्ने कम्मानेको गुनासो : चुनाव जितेपछि वाचा बिर्सिए

इतिहासको बहाब, जेनजी र लोकप्रियतावाद 

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

