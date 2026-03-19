प्रदेशका मन्त्रालय घटाउनेबारे कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्दै

- नेपाली कांग्रेसले सात प्रदेशका सभापति, मुख्यमन्त्री र प्रदेश संसदीय दलका नेताहरुलाई ६ वैशाख दिउँसो १ बजे सानेपामा छलफलका लागि बोलाएको छ।
- छलफल प्रदेश मन्त्रालय घटाउने विषयमा केन्द्रित हुने र कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
- कांग्रेसले मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व गरेको छ र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आकार ५ देखि ७ कायम गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ।
६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सात प्रदेशका सभापति, मुख्यमन्त्री र प्रदेश संसदीय दलका नेताहरुलाई छलफलका लागि केन्द्रीय कार्यालय बोलाएको छ । सानेपामा दिउँसो १ बजे हुने छलफल प्रदेशका मन्त्रालय घटाउनेबारे केन्द्रित हुने एक नेताले जानकारी दिए ।
‘कांग्रेस नेतृत्वमा बनेका प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउने लगायतका विषयमा छलफल हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
कांग्रेसले मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम गरी चार प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आकार ५ देखि ७ कायम गर्ने विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल चल्दै आएको छ ।
कांग्रेसले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको कार्य प्रभावकारी बनाउन केन्द्रबाट संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
