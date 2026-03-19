प्रदेशका मन्त्रालय घटाउनेबारे कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्दै

‘कांग्रेस नेतृत्वमा बनेका प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउने लगायतका विषयमा छलफल हुन्छ,’ कांग्रेस स्रोतले भन्यो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते ७:५०
कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा । फाइल फोटो

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले सात प्रदेशका सभापति, मुख्यमन्त्री र प्रदेश संसदीय दलका नेताहरुलाई ६ वैशाख दिउँसो १ बजे सानेपामा छलफलका लागि बोलाएको छ।
  • छलफल प्रदेश मन्त्रालय घटाउने विषयमा केन्द्रित हुने र कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
  • कांग्रेसले मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व गरेको छ र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आकार ५ देखि ७ कायम गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ।

६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सात प्रदेशका सभापति, मुख्यमन्त्री र प्रदेश संसदीय दलका नेताहरुलाई छलफलका लागि केन्द्रीय कार्यालय बोलाएको छ । सानेपामा दिउँसो १ बजे हुने छलफल प्रदेशका मन्त्रालय घटाउनेबारे केन्द्रित हुने एक नेताले जानकारी दिए ।

‘कांग्रेस नेतृत्वमा बनेका प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउने लगायतका विषयमा छलफल हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

कांग्रेसले मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम गरी चार प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आकार ५ देखि ७ कायम गर्ने विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल चल्दै आएको छ ।

कांग्रेसले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको कार्य प्रभावकारी बनाउन केन्द्रबाट संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकार
सम्बन्धित खबर

खड्का निवास बैठकको निष्कर्ष- फैसलामा पर्याप्त असहमति छन्, तैपनि निर्णय मान्ने

सर्वोच्चको निर्णयपछि कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक परामर्शमा

पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने वातावरण बन्यो : गगन थापा

सबैको प्राथमिकता पार्टी एकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ : अर्जुननरसिंह केसी

सर्वोच्चले के आधारमा गगन थापालाई आधिकारिकता दियो ?

कांग्रेस कलहका ८ महिना

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

