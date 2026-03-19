+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जनसेवा नमूना माविले लगातार चौथोपटक जित्यो शिल्ड

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते ८:५८

६ वैशाख, रोल्पा । परिवर्तन गाउँपालिकास्तरीय अन्तरविद्यालय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको शिल्ड जनसेवा नमूना मावि राङ्सीले जितेको छ ।

परिवर्तन गाउँपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन र परिवर्तन गाउँपालिकाको खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा ३ वैशाखदेखि ५ गतेसम्म सञ्चालन भएको चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता शनिबार बेलुका शहीद स्मृति रंगशाला धामाचौरमा सम्पन्न भएको हो ।

परिवर्तन गाउँपालिका-२ राङ्सी पोखरामा रहेको जनसेवा नमूना माविले राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड सञ्चालन भएदेखि लगातार चौथोपटक शिल्ड जित्न सफल भएको छ । चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा जनसेवाले स्वर्ण ३०, रजत १० र कांस्य ११ गरी जम्मा ५१ पदक प्राप्त गरेको छ ।

चौथोपटक लगातार शिल्ड आफ्नो विद्यालयले जित्न पाउँदा आफू खुशी भएको जनसेवा नमूना माविका प्रधानाध्यापक भीम प्रकाश पुनले बताए ।

विद्यालयको मेहनत र विद्यालयमा अध्ययनरत गर्ने विद्यार्थीमा भएको खेलकुदको लगावले गर्दा आफ्नो विद्यालयले लगातार राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता जित्न सफल भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चिज बहादुर विकले बताए ।

राष्ट्रपति रनिङ शिल्डको समापान गर्दै परिवर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुक बहादुर बुढा मगरले परिवर्तन गाउँपालिका खेलकुद गतिविधि गर्नेमा अरु स्थानीय तह भन्दा अगाडि रहेको बताए ।

परिवर्तन गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष गगन बुढा मगरले खेलमा हारजित स्वभाविक प्रक्रिया भएकोले अन्य विद्यालयको खेलाडीहरुलाई निराश नहुन आग्रह गरे ।

परिवर्तन गाउँपालिका चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा करिब १२ वटा माध्यमिक विद्यालयले सहभागिता जनाएका थिए ।

खेलकुद प्रतियोगिता रनिङ शिल्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित