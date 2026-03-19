जनसेवा नमूना माविले लगातार चौथोपटक जित्यो शिल्ड

६ वैशाख, रोल्पा । परिवर्तन गाउँपालिकास्तरीय अन्तरविद्यालय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको शिल्ड जनसेवा नमूना मावि राङ्सीले जितेको छ ।
परिवर्तन गाउँपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन र परिवर्तन गाउँपालिकाको खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा ३ वैशाखदेखि ५ गतेसम्म सञ्चालन भएको चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता शनिबार बेलुका शहीद स्मृति रंगशाला धामाचौरमा सम्पन्न भएको हो ।
परिवर्तन गाउँपालिका-२ राङ्सी पोखरामा रहेको जनसेवा नमूना माविले राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड सञ्चालन भएदेखि लगातार चौथोपटक शिल्ड जित्न सफल भएको छ । चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा जनसेवाले स्वर्ण ३०, रजत १० र कांस्य ११ गरी जम्मा ५१ पदक प्राप्त गरेको छ ।
चौथोपटक लगातार शिल्ड आफ्नो विद्यालयले जित्न पाउँदा आफू खुशी भएको जनसेवा नमूना माविका प्रधानाध्यापक भीम प्रकाश पुनले बताए ।
विद्यालयको मेहनत र विद्यालयमा अध्ययनरत गर्ने विद्यार्थीमा भएको खेलकुदको लगावले गर्दा आफ्नो विद्यालयले लगातार राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता जित्न सफल भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चिज बहादुर विकले बताए ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्डको समापान गर्दै परिवर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुक बहादुर बुढा मगरले परिवर्तन गाउँपालिका खेलकुद गतिविधि गर्नेमा अरु स्थानीय तह भन्दा अगाडि रहेको बताए ।
परिवर्तन गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष गगन बुढा मगरले खेलमा हारजित स्वभाविक प्रक्रिया भएकोले अन्य विद्यालयको खेलाडीहरुलाई निराश नहुन आग्रह गरे ।
परिवर्तन गाउँपालिका चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा करिब १२ वटा माध्यमिक विद्यालयले सहभागिता जनाएका थिए ।
