महोत्तरीका गाउँमा भरतपुर आँखा अस्पतालको नि:शुल्क उपचार केन्द्र

चितवनको नेत्र ज्यौती संघद्वारा संचालित भरतपुर आँखा अस्पतालको उपचार सेवा अब महोत्तरीको ग्रामिण भेगमा पनि सुरु भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते १२:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवनको नेत्र ज्यौती संघद्वारा संचालित भरतपुर आँखा अस्पतालले महोत्तरीको पर्सादेवाडमा जानकी एकेडेमिक अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा सुरु गरेको छ।
  • मधेसका सभामुख रामअशिष मण्डल र जानकी एकेडेमिक अस्पतालका संचालक डा. सुरेन्द्र यादवले अन्तरपालिका आँखा उपचार केन्द्रको औपचारिक उद्घाटन गरेका छन्।
  • भरतपुर आँखा अस्पतालका ९ जनाको टोलिले निःशुल्क ओपीड, शल्यक्रिया लगायत आँखा उपचार सेवा प्रदान गर्नेछन्।

६ वैशाख, जनकपुरधाम । चितवनको नेत्र ज्यौती संघद्वारा संचालित भरतपुर आँखा अस्पतालको उपचार सेवा अब महोत्तरीको ग्रामिण भेगमा पनि सुरु भएको छ । महोत्तरीको चारवटा पालिकाको संगम स्थल पर्सादेवाडमा स्थित जानकी एकेडेमिक हस्पिटलमै यो सेवा प्रारम्भ भएको हो ।

भरतपुर आँखा अस्पतालको प्रावधिकि तथा अन्तरपालिकाहरुको सहयोगमा जानकी एकेडेमिक अस्पतालमा अन्तरपालिका आँखा उपचार केन्द्रको शनिबार मधेशका सभामुख रामअशिष मण्डल र जानकी एकेडमिक अस्पतालका संचालक डा. सुरेन्द्र यादवले संयुक्त रुपमा उदघाटन गरेका हुन् ।

गत फागुन २१ गतेदेखि अनौपचारिक सेवा सुरु भएपनि शनिबारबाट शल्यक्रियासहितको औपचारिक सेवा सुरु गरिएको हो । आँखा उपचार केन्द्रमा भरतपुर आँखा अस्पतालका आँखा विशेषज्ञसहितको ९ जनाको टोलिले शनिबारबाहेक ओपीड, शल्यक्रिया लगायतको आँखाको सम्पूर्ण उपचार सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

उद्घाटन समारोहमा भरतपुर आँखा अस्पतालका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष जयराम श्रेष्ठ, सचिव केशव अधिकारी, पर्यावरण अभियन्ता सुरेश शर्मा लगायत विभिन्न पालिका प्रमुख, वडाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

अन्तरपालिका आँखा उपचार केन्द्रलाई रामगोपालपुर नगरपालिका, सम्सी गाउँपालिका, सोनामा गाउँपालिका, औरही नगरपालिका, मनरा नगरपालिका, एकडारा गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

ग्रामिण क्षेत्रमा संचालनमा आएको आँखा उपचार केन्द्रले सर्वसाधारणले सहज सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

Hot Properties

भुटानी शरणार्थी संकट समाधानका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री बालेनलाई आग्रह

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको नाफा घट्यो, ऋण विस्तार तीव्र

फिजियोथेरापीमा पीएचडी : गुणस्तर, विश्वसनीयता र नियमनको जरुरी

बैतडीमा ट्याक्टर दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु

यिनै अनुहार देखाएर वामले पाउलान् त आम विश्वास ?

मेयर–कर्मचारी कुटपिट प्रकरण : मुद्दा अंगभंगमा परिणत

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित