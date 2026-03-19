खैरो हेरोइनसहित ३ जना पक्राउ

उनीहरूको साथबाट ७९ ग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको ब्युरोका एसएसपी कृष्ण कोइरालाले बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते १६:४८

६ वैशाख, काठमाडौं । लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरुमा इलामको देउमाई नगरपालिका–७ का २८ वर्षीय सुजन पाख्रिन, झापा गाउँपालिका–४ का मिन कुमार चाहार र झापाकै शिवसताक्षी नगरपालिका–४ का ४० वर्षीय आशिष भनिने भगवती राई छन् ।

उनीहरुलाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरूको साथबाट ७९ ग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको ब्युरोका एसएसपी कृष्ण कोइरालाले बताए ।

उनीहरुविरुद्ध लागुऔषध सम्बन्धीको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

२८ थान नक्कली नोटसहित २ जना ठमेलबाट पक्राउ

आठ किलो गाँजा लिएर बैंककदेखि आएका व्यक्ति विमानस्थलमा समातिए

आवेगले कसरी निम्त्याउँछ हिंसात्मक घटना ?

अंश मुद्दा र कलहले एकल महिलाको बीभत्स हत्या, भाञ्जा पक्राउ

प्रलोभनमा पारेर महिलाको सम्पत्ति जफत गर्ने पक्राउ

गोकर्णेश्वरमा २ जनामाथि चक्कु प्रहार, ५ जना पक्राउ

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

