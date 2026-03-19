खैरो हेरोइनसहित ३ जना पक्राउ

६ वैशाख, काठमाडौं । लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरुमा इलामको देउमाई नगरपालिका–७ का २८ वर्षीय सुजन पाख्रिन, झापा गाउँपालिका–४ का मिन कुमार चाहार र झापाकै शिवसताक्षी नगरपालिका–४ का ४० वर्षीय आशिष भनिने भगवती राई छन् ।
उनीहरुलाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरूको साथबाट ७९ ग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको ब्युरोका एसएसपी कृष्ण कोइरालाले बताए ।
उनीहरुविरुद्ध लागुऔषध सम्बन्धीको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
