+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मण्डला थिएटरले नि: शुल्क ‘थिएटर प्रोडक्सन प्रोसेस’ कार्यशाला गर्ने, आवेदन माग

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते ११:४३
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मण्डला थिएटरले १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका १५ युवा रंगर्मीका लागि नि: शुल्क थिएटर प्रोडक्सन प्रोसेस वर्कशप आयोजना गर्ने भएको छ।

नेपाली रंगमञ्चको प्रवर्द्धनमा सक्रिय मण्डला थिएटरले नि: शुल्क थिएटर प्रोडक्सन प्रोसेस वर्कसप आयोजना गर्ने भएको छ । थिएटरले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै इच्छुक उत्साही युवाहरूबाट आवेदन आह्वान गरेको हो ।

विशेष गरी १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका १५ जना युवा रंगर्मीहरूलाई लक्षित गरी यो कार्यशाला सञ्चालन गर्न लागिएको हो । कार्यशालामा सहभागी हुन चाहनेले कम्तीमा दुईवटा नाटकमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

के छ कार्यशालामा ?

६ हप्तासम्म चल्ने कार्यशालामा सहभागीहरूले अनुभवी नाट्यकर्मीहरूको प्रत्यक्ष मार्गदर्शनमा नाटक निर्माणको पूर्ण प्रक्रिया सिक्न पाउनेछन् । सहभागीहरूले अभिनय, निर्देशन, सेट तथा कस्ट्युम डिजाइन, प्रकाश, ध्वनि/संगीत, प्रचार-प्रसार र दस्ताबेजीकरण जस्ता विधाहरूमा विशेष सीप विकास गर्ने अवसर पाउने मण्डला थिएटरले जानकारी दिएको छ ।

कार्यशालाको संरचनाअनुसार पहिलो ३ हप्ता आधारभूत तालिम र प्रारम्भिक निर्माण प्रक्रियामा केन्द्रित हुनेछ । त्यसपछिका २ हप्ता व्यावसायिक कलाकारहरूसँगको एकीकृत रिहर्सल र अन्तिम १ हप्ता प्राविधिक तयारीका लागि छुट्याइएको छ।

कार्यशालाको मुख्य उपलब्धिका रूपमा युवाका मुद्दाहरूमा आधारित एक नाटक तयार गरिनेछ, जुन मण्डला थिएटरको ‘स्मल हल’ मा नियमित मञ्चन गरिनेछ । सहभागीहरूले नि:शुल्क तालिमसँगै खाजा, प्रमाणपत्र र व्यावसायिक रंगमञ्चमा काम गर्ने अनुभव प्राप्त गर्नेछन् ।

टिकट बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीको हकमा थिएटरले पारदर्शी मोडल सार्वजनिक गरेको छ । सुरुवाती आम्दानीबाट हल भाडा र निर्माण खर्च कटाएपछि बाँकी रहने नाफामा ६० प्रतिशत मण्डला थिएटर र ४० प्रतिशत सहभागी कलाकारसहितको ‘प्रोडक्सन टिम’ लाई बाँडफाँड गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।

समय र आवेदन प्रक्रिया

यो परियोजना आगामी जेठ १ गतेदेखि असार ५ गतेसम्म आइतबारदेखि शुक्रबार दिउँसो १२ देखि ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । अन्तिम साता असार ६ देखि १२ सम्म भने सहभागीहरू पूर्ण समय उपलब्ध हुनुपर्नेछ।

इच्छुक रंगर्मीहरूले २०८३ वैशाख २२ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नु पर्नेछ । प्राप्त आवेदनहरू मध्येबाट संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा परेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र दोस्रो चरणको छनोट प्रक्रियाका लागि सम्पर्क गरिने आयोजकले जनाएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित