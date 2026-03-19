पार्टीमा सबैलाई मिलाउने मेरो जिम्मेवारी हो, मिलाउँछु : गगन थापा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १७:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्र सबैलाई मिलाएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
  • थापाले पार्टीभित्र विवादको अध्याय अन्त्य भएको र महाधिवेशनको बहस सकिएको बताउनुभएको छ।
  • उहाँले पार्टी बाहिरका लाखौं समर्थकलाई पनि पार्टीमा जोड्नुपर्ने र संरचनामा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

७ वैशाख,काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्र सबैलाई मिलाएर लाने आफ्नो जिम्मेवारी रहेको हुँदा सबैलाई मिलाएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बागमतीको चुनावी समीक्षामा सोमबार हेटौंडामा बोल्ने क्रममा सभापति थापाले नेताहरुसँग कुराकानी सुरु गरेको जानकारी गराएका हुन् । पार्टीमा वृहत्तर एकताका लागि नेताहरुसँग संवाद हुने उनले बताए ।

‘पार्टीभित्र बस्दै आएका हामीहरु मात्रै मिलेर हुँदैन । पार्टीलाई वर्षौदेखि समर्थन गर्दै आउनुभएको ठूलो पङ्ति छ,’ थापाले भने, ‘सदस्यभन्दा बाहिर हाम्रो लाखौं समर्थक हुनुहुन्छ । हामीलाई यसपटक भोट हाल्नु भएन । किन? त्यो खोजौं भन्ने मेरो कुरा हो ।’ पार्टी भन्दा बाहिर रहेका शुभेच्छुक र समर्थकलाई पनि पार्टीमा जोड्नुपर्ने छ ।’

पार्टीको सदस्यता लिएर कांग्रेसले भोट हाल्दिन भन्नेले कांग्रेस छोड्न उनले सुझाव दिए । पार्टीमा संरचनामा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

पार्टीभित्र अब विवादको अध्याय अन्त्य भएको थापाले नेता कार्यकर्तासँग भने, ‘विशेष महाधिवेशन ठीक थियो/थियो भन्ने अध्याय अब सकियो । यो बहसलाई यही अन्त्य गर्ने हो ।’

पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने वातावरण बन्यो : गगन थापा

पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने वातावरण बन्यो : गगन थापा
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
सर्वोच्चले के आधारमा गगन थापालाई आधिकारिकता दियो ?

सर्वोच्चले के आधारमा गगन थापालाई आधिकारिकता दियो ?
कांग्रेस कलहका ८ महिना

कांग्रेस कलहका ८ महिना
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका कसरी निभाउने भन्दै कांग्रेसको छलफल

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका कसरी निभाउने भन्दै कांग्रेसको छलफल
कांग्रेस कलह : स्पष्टीकरण प्रकरणले झन् चर्कियो टकराब

कांग्रेस कलह : स्पष्टीकरण प्रकरणले झन् चर्कियो टकराब

Advertisment

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

