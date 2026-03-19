पार्टीमा सबैलाई मिलाउने मेरो जिम्मेवारी हो, मिलाउँछु : गगन थापा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्र सबैलाई मिलाएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
- थापाले पार्टीभित्र विवादको अध्याय अन्त्य भएको र महाधिवेशनको बहस सकिएको बताउनुभएको छ।
- उहाँले पार्टी बाहिरका लाखौं समर्थकलाई पनि पार्टीमा जोड्नुपर्ने र संरचनामा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
७ वैशाख,काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्र सबैलाई मिलाएर लाने आफ्नो जिम्मेवारी रहेको हुँदा सबैलाई मिलाएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बागमतीको चुनावी समीक्षामा सोमबार हेटौंडामा बोल्ने क्रममा सभापति थापाले नेताहरुसँग कुराकानी सुरु गरेको जानकारी गराएका हुन् । पार्टीमा वृहत्तर एकताका लागि नेताहरुसँग संवाद हुने उनले बताए ।
‘पार्टीभित्र बस्दै आएका हामीहरु मात्रै मिलेर हुँदैन । पार्टीलाई वर्षौदेखि समर्थन गर्दै आउनुभएको ठूलो पङ्ति छ,’ थापाले भने, ‘सदस्यभन्दा बाहिर हाम्रो लाखौं समर्थक हुनुहुन्छ । हामीलाई यसपटक भोट हाल्नु भएन । किन? त्यो खोजौं भन्ने मेरो कुरा हो ।’ पार्टी भन्दा बाहिर रहेका शुभेच्छुक र समर्थकलाई पनि पार्टीमा जोड्नुपर्ने छ ।’
पार्टीको सदस्यता लिएर कांग्रेसले भोट हाल्दिन भन्नेले कांग्रेस छोड्न उनले सुझाव दिए । पार्टीमा संरचनामा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
पार्टीभित्र अब विवादको अध्याय अन्त्य भएको थापाले नेता कार्यकर्तासँग भने, ‘विशेष महाधिवेशन ठीक थियो/थियो भन्ने अध्याय अब सकियो । यो बहसलाई यही अन्त्य गर्ने हो ।’
