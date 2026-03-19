रास्वपाले घटायो सांसदहरूको लेबी, अब कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदहरूको लागि तोकेको लेवी १६ हजार ५०० बाट घटाएर १५ हजार गरेको छ।
- मन्त्रीहरूको लेवी १८ हजार र मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूको लेवी २ हजार यथावत राखिएको छ।
- सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्दा पनि २ हजार लेवी तोकिने पार्टीले जनाएको छ।
७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सांसदहरूका लागि तोकेको लेबी परिमार्जन गरेको छ ।
सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले लेबी परिमार्जन गर्ने सचिवालयको निर्णय अनुमोदन गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, सांसदहरूको लेबी १५ हजार तोकिएको छ । यसअघि सांसदहरूका लागि साढे १६ हजार लेबी तोकिएको थियो ।
मन्त्रीहरूको भने लेबी यथावत राखिएको छ । यसअघि मन्त्रीहरूको लेबी १८ हजार तोकिएको थियो ।
त्यस्तै, मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूको पनि लेबी यथावत नै छ । उनीहरूका लागि पार्टीले २ हजार लेबी तोकेको छ ।
सांसदहरूले पनि स्वकीय राख्न पाएको खण्डमा २ हजार नै लेबी तोकिने पार्टीले जनाएको छ ।
