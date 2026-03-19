Nepal

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन अवधि घटाइयो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १८:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन अवधि आज रातिदेखि एक महिनाका लागि बिहान ६:३० बजेबाट राति ११:४५ बजे मात्र खुल्ने गरी घटाइएको छ।
  • विमानस्थल कार्यालयले धावनमार्ग नजिकै निर्माण कार्यका कारण उडान अवधि कटौती गरिएको जनाएको छ।
  • यसअघि विमानस्थल राति १ बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको थियो।

७ वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन अवधि घटाइएको छ । विमानस्थल कार्यालयले नोटाम जारी गर्दै आज रातिदेखि लागु हुने गरी आगामी एक महिनाका लागि सञ्चालन अवधि घटाएको हो ।

अब विमानस्थल ११ : ४५ बजे राति बन्द हुनेछ । बिहान ६ : ३० बजे मात्र विमानस्थल खुल्ने छ । विमानस्थल सुधार आयोजनाबाट धावनमार्ग नजिकै विभिन्न निर्माण कार्य हुने भएका कारण उडान अवधि कटौती गरिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि विमानस्थल राति १ बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
एक महिनामा त्रिभुवन विमानस्थलबाट ७ लाख यात्रुले लिए सेवा

विमानस्थलबाट साढे तीन किलो गाँजासहित एक थाई नागरिक समातिए

खाडी युद्ध प्रभाव : हरेक दिन डेढ दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द

मंगलबार पनि काठमाडौं निर्धारित डेढ दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द

अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा धेरै यात्रु बोक्छ नेपाल एयरलाइन्स, पछ्याउँदै एयर अरेबिया र कतार

एक महिनामा बुद्धले बोक्यो पौने २ लाख यात्रु, नेपाल एयरलाइन्सले २ हजार

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

