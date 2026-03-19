त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन अवधि घटाइयो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
७ वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन अवधि घटाइएको छ । विमानस्थल कार्यालयले नोटाम जारी गर्दै आज रातिदेखि लागु हुने गरी आगामी एक महिनाका लागि सञ्चालन अवधि घटाएको हो ।
अब विमानस्थल ११ : ४५ बजे राति बन्द हुनेछ । बिहान ६ : ३० बजे मात्र विमानस्थल खुल्ने छ । विमानस्थल सुधार आयोजनाबाट धावनमार्ग नजिकै विभिन्न निर्माण कार्य हुने भएका कारण उडान अवधि कटौती गरिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि विमानस्थल राति १ बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
Advertisment
