+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मन्त्री र सांसदबाट मात्रै रास्वपाले उठाउनेछ वार्षिक ३ करोड ३३ हजार लेबी

रास्वपामा मन्त्री भएका १६ जनालाई घटाउँदा १६६ सांसदले प्रतिमहिना लेबी १५ हजार रुपैयाँ पार्टीको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते २१:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपाले सांसद र मन्त्रीबाट मासिक १५ हजार र १८ हजार रुपैयाँ लेबी संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • सांसद १६६ जनाबाट मासिक २४ लाख ९० हजार र मन्त्री १६ जनाबाट २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ लेबी संकलन हुनेछ।
  • स्वकीय सचिवबाट पनि मासिक ३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ लेबी उठ्ने सम्भावना रहेको रास्वपाले जनाएको छ।

७ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ रास्वपाले मन्त्री, सांसद र स्वकीयले पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने लेबी निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकले सचिवालयबाट पारित निर्णयलाई संशोधन गरेर लेबी निर्धारण गरेको हो ।

सोमबार पारित भएको पार्टी निर्णय अनुसार प्रत्येक सांसदले पार्टीका लागि प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँ लेबी बुझाउनु पर्नेछ ।

रास्वपामा मन्त्री भएका १६ जनालाई घटाउँदा १६६ सांसदले प्रतिमहिना लेबी १५ हजार रुपैयाँ पार्टीको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

१६६ सांसदबाट प्रतिमहिना रास्वपाको खातामा २४ लाख ९० रुपैयाँ जम्मा हुने भएको छ । सांसदहरूबाट मात्रै वार्षिक २ करोड ९८ लाख ८० हजार रुपैयाँ रास्वपाको खातामा जम्मा हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्मा रहेका १६ जनाबाट रास्वपाले प्रतिमहिना १८ हजार लेबी संकलन गर्ने भएको छ । सांसदलाई भन्दा मन्त्रीलाई ३ हजार रुपैयाँ बढी लेबी कायम गरिएको छ ।

यसो हुँदा रास्वपाले मन्त्रीहरूबाट प्रतिमहिना २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रकम जम्मा गर्नेछ । मन्त्रीहरूबाट वार्षिक ३४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रास्वपाको खातामा जम्मा हुनेछ ।

जस अनुसार, सांसद र मन्त्रीको मात्रै लेबी रकम ३ करोड ३३ लाख ३६ हजार उठ्नेछ ।

रास्वपाले मन्त्रीका स्वकीयहरूलाई पनि २ हजार लेबी तोकेको छ । यद्यपि उनीहरूले कति जना स्वकीय राख्न पाउने र कति जनाबाट लेबी उठाउने भन्ने चाहिँ रास्वपाले प्रष्ट पारेको छैन ।

उता, सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पारित भए त्यहाँबाट पनि रास्वपालाई आम्दानी हुनेछ । सबै सांसदले स्वकीय राखेको खण्डमा १८२ जनाले उक्त पदमा भूमिका पाउने छन् ।

यदि रास्वपाका सबै सांसदले स्वकीय सचिव राखेको अवस्थामा रास्वपाले उनीहरूबाट प्रति महिना ३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ लेबी उठ्नेछ । हरेक वर्ष स्वकीय सचिवबाट रास्वपाको खातामा ४३ लाख ६८ हजाररुपैयाँ जम्मा हुनसक्छ ।

मन्त्री रास्वपा लेबी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित