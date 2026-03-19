+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लन्डनमा बिस्का: जात्रा, भक्तपुर बिर्साउने माहोल

बेलायतमै बनाइएका भैरव र भद्रकालीको रथ यात्रा गरी अन्तिममा दुई रथ जुधाएर समापन गरिएको थियो । जात्राको अर्को आकर्षण थियो सिन्दुर जात्रा ।

0Comments
Shares
नवीन पोखरेल
२०८३ वैशाख ८ गते ६:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लन्डनस्थित डार्टफोर्ड ओपन एयर थिएटर सेन्ट्रल पार्कमा १९ अप्रिलमा नेपाली समुदाय \'लन्डन बिस्का\' जात्रामा उत्साहपूर्वक सहभागी भएका छन् ।
  • पासा पुच: गुथी यूकेले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्यमा आयोजना गरेको जात्रामा झण्डै २८ सय मानिस सहभागी भएका थिए।
  • जात्रामा भैरव र भद्रकालीको रथ यात्रा, सिन्दुर जात्रा, भैरव नाच प्रस्तुत गरिएको थियो।

लन्डन । प्राय बेलायतीहरुले भरिने डार्टफोर्डस्थित ओपन एयर थिएटर सेन्ट्रल पार्क आइतबार नेपाली समुदायको नियन्त्रणमा थियो । सो मनोरम पार्क विशेषगरी नेवारी कला संस्कृतिले झकिझकाउ बन्यो ।

हाकुपटासी, न्यापुसिख:, तायो, पछ्यौरा, चाँदीको सिक्री, झुम्का, कल्ली र मखमलको जुत्तामा सजिएका महिलाहरुले बेग्लै आकर्षण थपिरहेका थिए । दौरा सुरुवाल, स्टकोट र कालो टोपीमा ठाँटिएका पुरुषहरुको सौन्दर्य पनि कम थिएन ।

पृष्ठभूमिमा गुन्जिरहेको थियो धिमे, धा: बाजा र बासुरी धुन ।

पासा पुच: गुथी यूकेले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्यमा १९ अप्रिल आइतबार गरेको ‘लन्डन बिस्का’ जात्रा भक्तपुरको झझल्को दिने गरी उत्साहपूर्वक सम्पन्न भएको छ ।

२ हजार ५०० क्षमताको उक्त पार्कमा क्षमता बढी झण्डै २८ सय मानिस सहभागी भएको आयोजकले जनाएका छन् । टिकट सकिएपछि धेरैजना फर्कनु परेको थियो ।

भक्तपुरको सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्वको प्रसिद्ध लिच्छविकालीन बिस्का: जात्रा बेलायतमा आयोजना गरिएको यो तेश्रो पटक हो । यस जात्रा सन् २०२२ मा लन्डनमा पहिलोपटक र २०२४ मा दोश्रो संस्करण भएको थियो ।

बेलायतमै बनाइएका भैरव र भद्रकालीको रथ यात्रा गरी अन्तिममा दुई रथ जुधाएर समापन गरिएको थियो भने योसिंद्दो (लिंगो) उठाइएको थियो । गणेशको पूजा गरेपछि बालकुमारी ख:, सिद्दीकाली ख:, विष्णुवीर ख: र दक्षिण बाराही ख: बोकेर परिक्रमा गरिएको थियो ।

जात्राको अर्को आकर्षण थियो सिन्दुर जात्रा ।

भैरव गण नाच, गोर्खाली टाकटुके नाच र धिमे नाच जात्रा पनि थप आकर्षणका केन्द्र रहे । सो अवसरमा नाय् खिं, खिं, पोंगा, मिरध्ंगा लगायत बाजा पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।

जात्रामा सहभागी पोखरा निवासी ‘मिसेस नेपाल यूके २०१७’ आस्था जोशी बाटाजुले नेपाल छँदा देख्न नपाएको कुरा बेलायतमा अवलोकन गर्न पाएको बताइन् । ‘मलाई सबैभन्दा मन परेको अर्को पक्ष जात्रामा बालबालिकासहित गैरनेवार जातीहरु राई, लिम्बु, गुरुङ, क्षेत्री बाहुन झन् बढी उत्साहित देखिनुहुन्थ्यो । उहाँहरुलाई नेवा: कला संस्कृतिप्रति निकै चासो भएको पाएँ’, उनले भनिन् ।

जात्राका प्रमुख अतिथि कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले पासा पुच: गुथी यूकेले नेवा: कला–संस्कृति बेलायतमा संरक्षण, संवर्धन गर्न निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय रहेको बताए । उनले यस्ता गतिविधिले आफ्नो मौलिक संस्कृति, परम्परा दोश्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

जात्राका लागि नेपालबाट मध्यपुर ठिमीका मेयर सुरेन्द्र श्रेष्ठ, हिटी संरक्षण अभियन्ता यादवलाल कायस्थ, सम्पदा संरक्षण अभियन्ता रवि शाक्य, आर्किटेक्ट सुनिस कुमार लाखे समेत सहभागी थिए ।

मध्यपुर ठिमीका मेयर श्रेष्ठले सात समुद्रपारी आएर पनि बेलायतका नेवार समुदायले आफ्नो कला–संस्कृति, भेषभूषा र रहनसहन जीवन्त राख्नु निकै प्रशंसनीय रहेको बताए ।

आयोजक पासा पुच गुथी यूके बिओटी अध्यक्ष सुशील प्रजापतिले ६ महिनादेखिको गृहकार्यपछि जात्रा सफल भएको भन्दै सबैप्रति आभार व्यक्त गरे । नेवा: कला संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यसहित बिस्का: जात्रा गरिएको उनले बताए ।

इभेन्ट संयोजक रहेको पासा पुच गुथी यूके साउथ इष्ट लन्डनका अध्यक्ष सुरोज मास्केले स्वागत मन्तव्य दिएका थिए ।

जात्राका सहभागीहरु विभिन्न नेवारी परिकार तथा व्यापारिक स्टलमा दिनभर रमाइरहे ।

लेखक
नवीन पोखरेल

नवीन पोखरेल अनलाइनखबरका लागि बेलायतका संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित