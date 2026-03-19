उदयपुरमा बसको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- उदयपुरको बेलका नगरपालिका–३ सातपत्रेमा जन्ती बोकेको बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २७ वर्षीय रोमन बस्नेतको मृत्यु भएको छ।
- चौदण्डीगढी नगरपालिकाको माणिबासबाट बेलकातर्फ फर्कदै गरेको बसले बस्नेतलाई गएराति ठक्कर दिएको थियो।
- चौदण्डिगढी नगरपालिका–७ बेल्टार शान्ति चोकमा आगलागी हुँदा आज बिहान २ जनाको मृत्यु भएको छ।
८ वैशाख, उदयपुर । उदयपुरको बेलका नगरपालिका–३ सातपत्रेमा जन्ती बोकेको बसको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा बेलका–३ सातपत्रेका २७ वर्षीय रोमन बस्नेत छन् ।
चौदण्डीगढी नगरपालिकाको माणिबासबाट बेलकातर्फ फर्कदै गरेको प्रदेश १–००२ ख ०१५८ नम्बरको बसले प्रदेश १–०२–०४५ प ८४४६ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार बस्नेतलाई गएराति ठक्कर दिएको थियो ।
बसको ठक्करबाट बस्नेतको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उदयपुरकै अर्को एक खबर अनुसार चौदण्डिगढी नगरपालिका–७ बेल्टार शान्ति चोकमा आज बिहान भएको आगलागीमा परी २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
