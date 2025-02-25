नेपाली खेलकुद : नयाँ ऐन कि पुरानै राजनीतिक हस्तक्षेप ?

२०८३ वैशाख ८ गते १२:१० २०८३ वैशाख ८ गते १२:१०

दिपक न्यौपाने

नेपालको खेलकुद इतिहासमै अहिले हामी एउटा अत्यन्तै गम्भीर र जटिल मोडमा उभिएका छौं । यो मोड यस्तो छ, जहाँबाट लिइने एउटा साहसिक निर्णयले आगामी दशकको भविष्य तय गर्नेछ ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले खेलकुदलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने, साहसिक खेलकुद विकास गर्ने र खेल कूटनीति विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
  • राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई नेपाल खेलकुद विकास बोर्डमा रूपान्तरण गरी राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
  • नयाँ खेलकुद ऐनमा निजी क्षेत्रले आफ्नो सीएसआर कोषको कम्तीमा ३० प्रतिशत खेलकुदमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचनपछि नेपालमा नयाँ सरकार आएर खेलकुद क्षेत्रमा पनि केही नयाँ हुन्छ कि भन्ने धेरैको अपेक्षा छ ।

सरकारले सुरुमा खेलकुदलाई एक सय सूचीमा नराखेपनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा साहसिक खेलकुद लगायत क्रिकेट कुटनीति विषयलाई समावेश गर्दे खेलकुदलाई प्राथमकिता दिन खोजेको देखिन्छ ।

तर समग्र नेपाली खेलकुदको स्थिति हेर्ने हो भने अहिलेको स्थिति अलि कठिन छ । यसै विषयमा नेपाली खेलकुदको प्रशासनिक निकाय देखि वैज्ञानिक ढंगबाट कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो लेख तयार पारिएको छ ।

पृष्ठभूमी: संक्रमणकालीन खेलकुद र नयाँ आशा

नेपालको खेलकुद इतिहासमै अहिले हामी एउटा अत्यन्तै गम्भीर र जटिल मोडमा उभिएका छौं । यो मोड यस्तो छ, जहाँबाट लिइने एउटा साहसिक निर्णयले आगामी कैयौं दशकको भविष्य तय गर्नेछ ।

नयाँ संसदको आगमन र नयाँ सरकारको गठनसँगै खेलकुद क्षेत्रमा एउटा नयाँ रक्तसञ्चार महसुस गरिएको छ । विशेषगरी सरकारले २०८३ साल वैशाख १ गते सार्वजनिक गरेको आफ्नो नीतिगत प्रतिबद्धतामा खेलकुदलाई ‘राजनीतिबाट पूर्णतः मुक्त गर्ने’, ‘साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुदको विकास गर्ने’ र “खेल कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार बनाउने” जुन अठोट व्यक्त गरेको छ, त्यसले वर्षौंदेखि गुम्सिएका खेलकर्मीका आशाहरूलाई पुनर्जीवित गरिदिएको छ ।

तर, यो उत्साह तब मात्र सार्थक हुन्छ जब हामीले खेलकुदको जगमा लागेको ‘संस्थागत संकट’को रोगलाई जरैदेखि उखेल्छौं । नेपालमा खेलकर्मीहरूले महसुस गरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै नीतिगत तहमा हुने ‘अस्पष्टता’ र ‘हस्तक्षेप’ हो । अब हामीलाई ऐनको ‘संशोधन’ होइन, एउटा पूर्णतः ‘नयाँ खेलकुद ऐन’ चाहिएको छ ।

मन्त्रालयको संरचना: शिक्षा र खेलकुदको प्राविधिक भिन्नता

अहिले सरकारले शिक्षा र खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व एकै मन्त्रीलाई सुम्पिएको छ । मन्त्री एक हुनु आफैंमा नराम्रो होइन, तर प्रशासनिक र कानुनी रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टै अस्तित्वमा क्रियाशील राखिनुपर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालय नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक संयन्त्र हो । यदि खेलकुदलाई यसकै एउटा शाखाका रूपमा खुम्च्याइयो भने खेलकुदका विशिष्ट फाइलहरू र द्रुत निर्णय प्रक्रियाहरू कर्मचारीतन्त्रको भूलभुलैयामा हराउनेछन् ।

खेलकुदको आफ्नै ‘नियामकीय’ र ‘प्रवर्द्धनात्मक’ चरित्र हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र अन्तर्राष्ट्रिय महासंघहरूसँगको समन्वयका लागि एक विशिष्टीकृत मन्त्रालयको आवश्यकता पर्दछ ।

मन्त्रालय छुट्टै हुँदा नयाँ कानुन निर्माण र नियमावली कार्यान्वयनमा जुन गति आउँछ, त्यो मिश्रित संरचनामा सम्भव छैन ।

राखेपको पुनर्संरचना: ‘खेलकुद विकास बोर्ड’ को अवधारणा

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को वर्तमान ढाँचा पञ्चायतकालीन र नियन्त्रणमुखी मानसिकताबाट प्रेरित छ । मन्त्री नै अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले गर्दा खेलकुदका हरेक नियुक्ति र निर्णयमा दलीय स्वार्थ हावी हुन्छ । सरकारले खेलकुदलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने जुन वाचा गरेको छ, त्यसको पहिलो पाइला नै राखेपको संरचना परिवर्तन गर्नु हो ।

अस्ट्रेलियामा ‘अस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स कमिसन’ र बेलायतमा ‘युके स्पोर्ट्स’ स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्छन् । त्यहाँ सरकारले बजेट दिन्छ, तर परिचालन विज्ञहरूले गर्छन् ।

नयाँ ऐनमार्फत राखेपलाई ‘नेपाल खेलकुद विकास बोर्ड’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । मन्त्रीलाई ‘नीतिगत संरक्षक’ को रूपमा मात्र सीमित गरी बोर्डको नेतृत्वमा एक ‘विज्ञ अध्यक्ष’ र ३ जना विषयविज्ञ सदस्यहरू रहने सानो तर शक्तिशाली संरचना बनाउनुपर्छ । यसले निर्णय प्रक्रियामा हुने राजनीतिक ढिलासुस्ती र हस्तक्षेप अन्त्य गर्नेछ ।

‘एक खेल, एक संघ’ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको सर्वोच्चता

नेपाली खेलकुदलाई गिजोल्ने मुख्य रोग भनेको एउटै खेलका दुईवटा संघ अस्तित्वमा रहनु हो । यो परिपाटीले खेलाडीहरूलाई विभाजित मात्र गरेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि समेत धुमिल पारेको छ ।

नेपालकै एन्फा विवादको सन्दर्भलाई हेर्दा, फुटबल जस्तो लोकप्रिय खेलमा पनि सरकारी हस्तक्षेपको आशंका उब्जिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नयाँ सरकारले कुनै एक पक्षलाई काखी च्याप्ने भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को मर्म र स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै ‘निष्पक्ष मध्यस्थता’को भूमिका खेल्नुपर्छ ।

नयाँ ऐनमा स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्छ- ‘सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफ) ले आधिकारिकता प्रदान गरेको संघलाई मात्र नेपाल सरकारले मान्यता दिनेछ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले एउटा संघलाई चिन्छ र नेपाल सरकारले अर्कैलाई मान्यता दिन्छ भने त्यो राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग र खेलाडीको भविष्यमाथिको खेलबाड हो ।

स्वतन्त्र निर्वाचन प्यानल : राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने अचूक अस्त्र

खेल संघहरूमा हुने खिचातानीको ९० प्रतिशत कारण निर्वाचनको अपारदर्शिता हो । नेपाल ओलम्पिक कमिटी देखि एन्फासम्मका विवादको चुरो यही हो ।

निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न न्यायाधीशको संयोजकत्वमा एक ‘स्वतन्त्र निर्वाचन प्यानल’को व्यवस्था ऐनमै गरिनुपर्छ ।

जब निर्वाचन न्यायिक र निष्पक्ष हुन्छ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय महासंघहरूले पनि निर्विवाद बिना मान्यता दिन्छन् । यसले गर्दा निर्वाचनपछि अदालत धाउने र संघहरू निलम्बनमा पर्ने जोखिम सदाका लागि अन्त्य हुन्छ । भारतले समेत सन् २०२५ को आफ्नो नयाँ स्पोर्ट्स बिलमा यही अवधारणा ल्याएको छ ।

ओलम्पिक स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा

विगतको सरकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनलाई मान्यता नदिने र नयाँ कमिटी बनाउन खोज्ने जुन प्रयास गर्यो, त्यसले नेपाललाई झन्डै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको संघारमा पुर्‍याएको थियो ।

ओलम्पिक चार्टरको धारा १.४ र २.५ ले स्पष्ट भन्छ- ‘ओलम्पिक कमिटी सरकारबाट पूर्णतः स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।’

कुवेत र भारतले सरकारी हस्तक्षेपका कारण ओलम्पिकबाट निलम्बन भोगेको इतिहास हामीसामु छ । नयाँ सरकारले ‘पुनर्गठन’को बाटो होइन, ‘समन्वय र कानुनी सुरक्षा’को बाटो रोजेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउनुपर्छ ।

साहसिक खेल, खेल कूटनीति र सार्कको केन्द्र

सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धतामा साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुदको सम्भाव्यता र खेल कूटनीतिको कुरा गरेको छ । यो नेपालको समृद्धिका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुन सक्छ ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खेल महासंघहरू (आईएफ) मा दर्ता र सञ्चालन गर्न सक्ने गरी कानुनी सहजता प्रदान गरिनुपर्छ । यदि हामीले सार्क क्षेत्रका खेल मुख्यालयहरू नेपालमा ल्याउन सक्यौं भने यसले खेल पर्यटन र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ ।

खेलकुद अब केवल मैदानको प्रतिस्पर्धा होइन, यो ‘सफ्ट पावर’ हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको आयोजनामार्फत नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्नुपर्छ ।

खेलकुदमा निजी क्षेत्र: ३० प्रतिशत सीएसआरको अनिवार्य प्रावधान

खेलकुद केवल सरकारी अनुदानले चल्न सक्दैन । विश्वभर खेलकुदलाई निजी क्षेत्रको लगानीले व्यावसायिक बनाएको छ ।

नयाँ ऐनमा निजी क्षेत्रले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषको कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा खेलकुद क्षेत्रमा लगानी वा प्रायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइनु पर्छ ।

यसले खेल संघहरूलाई आर्थिक रूपमा स्वायत्त बनाउन र खेलाडीहरूको व्यावसायिक वृत्तिविकासमा मद्दत गर्नेछ ।

शिक्षा र खेलकुदको मिलन : पाठ्यक्रममा सुधार

खेलकुद अब शिक्षासँग जोडिएको सन्दर्भमा यसलाई ‘अतिरिक्त क्रियाकलाप’ बाट हटाएर ‘मुख्य शिक्षा’ मा समावेश गरिनुपर्छ ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा ओलम्पिक अभ्यास, अनुशासन र खेल व्यवस्थापनका विषयहरू समेटिनुपर्छ ।

तल्लो तहदेखि नै खेलाडीको वर्गीकरण र पहिचान गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी खेलकुदलाई शैक्षिक क्यालेन्डरको अभिन्न अंग बनाइनु पर्छ ।

इतिहास बनाउने अवसर
सरकारले वैशाख १ मा गरेको प्रतिबद्धता केवल भाषणमा सीमित हुनु हुँदैन । खेलकुदलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने मोह त्यागौं । खेल संघहरूलाई स्वायत्त बनाऔं, निर्वाचनलाई न्यायिक बनाऔं र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरौं ।

विभिन्न संघहरू आज पनि आफ्नै बलबुतामा देशको झण्डा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फहराइरहेका छन् । यदि सरकारले ‘नियन्त्रण’ को पुरानो साँचो मिल्काएर ‘सहजीकरण’ को नयाँ बाटो रोज्ने हो भने, नेपाली खेलकुदले विश्व मञ्चमा सानदार उपस्थिति जनाउनेछ ।

यो संकल्पलाई साकार पार्ने एकमात्र अस्त्र भनेकै नयाँ, क्रान्तिकारी र हस्तक्षेपमुक्त खेलकुद ऐन हो । यो इतिहास बनाउने क्षण हो—निर्णय सही भए खेलकुद समृद्ध हुन्छ, गलत भए प्रतिबन्धको दुष्चक्र सुरु हुन्छ ।

नेपाली खेलकुद
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
सम्बन्धित खबर

२२औं विश्व केम्पो च्याम्पियनसिप खेल्न नेपाली टोली टर्की प्रस्थान

‘अन्डर लाइट्स’ टी-२०आई सिरिज : नेपालले यूएईसँग दोस्रो खेल खेल्दै

तिलक र अश्वनी चम्किँदा आईपीएलमा मुम्बईको दोस्रो जित

‘अम्पायरबाट मानवीय त्रुटि हुन्छ, सच्याउने प्रयास हुनुपर्छ’

घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर

नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता

बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद

नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

