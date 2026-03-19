‘पुष्पा २’ लाई उछिन्दै ‘धुरन्धर २’ बन्यो विश्वभर धेरै कमाउने तेस्रो भारतीय फिल्म

- बलिउड निर्देशक आदित्य धरको फिल्म ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’ले विश्वव्यापी १७५० करोड भारु ग्रस कमाइ गर्दै ‘पुष्पा २’लाई पछि पार्न सफल भएको छ।
- फिल्मले भारतमा १,१११ करोड भारु नेट कलेक्सन र विदेशमा ४६ मिलियन अमेरिकी डलर कमाएको छ, जसले यसलाई शीर्ष १० ओभरसिज कमाइमा पुर्याएको छ।
- ‘धुरन्धर २’ले ‘बाहुबली २’ को १७८८ करोड भारुको रेकर्ड छिट्टै तोड्ने सम्भावना छ, तर ‘दंगल’ को २०७० करोड भारुको सर्वकालीन रेकर्ड पार गर्न कठिन देखिन्छ।
मुम्बई । बलिउड निर्देशक आदित्य धरको फिल्म ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’ले विश्वव्यापी कमाइमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । फिल्मले १,७५० भारु ग्रस कमाइ पार गर्दै सुकुमारको ‘पुष्पा २ : द रुल’ लाई पछि पार्न सफल भएको हो । यससँगै ‘धुरन्धर २’ सर्वाधिक कमाउने भारतीय फिल्मको सूचीमा तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । यस सूचीमा अहिले पनि ‘बाहुबली : द कन्क्लुजन’ र ‘दंगल’ मात्र अगाडि छन् ।
आइतबार (अप्रिल १९) सम्म आइपुग्दा फिल्मले विश्वभर १७५० करोड भारु ग्रस कमाइ गरेको हो । यसमध्ये भारतमा मात्रै १,१११ करोड भारु नेट कलेक्सन छ, जुन घरेलु बजारमा दोस्रो उच्च कमाइ हो । विदेशमा फिल्मले ४६ मिलियन अमेरिकी डलर कमाएको छ, जसले यसलाई ओभरसिज कमाइतर्फ शीर्ष १० नजिक पुर्याएको छ ।
रणवीर सिंह अभिनित फिल्मले सन् २०२४ मा रिलिज भएको अल्लु अर्जुनको ‘पुष्पा २’ (१७४२ करोड ग्रस)लाई उछिनेको हो । ‘पुष्पा २’ले आफ्नो अधिकांश कमाइ भारतमै गरेको थियो, जहाँ यसको नेट कलेक्सन १,२३४ करोड भारु पुगेको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको कमाइ ३२ मिलियन डलर मात्र थियो ।
अब ‘धुरन्धर २’ को लक्ष्य एसएस राजामौलीको ‘बाहुबली २’ बनेको छ, जसको विश्वव्यापी कमाइ १,७८८ करोड रुपैयाँ (मुद्रास्फीति समायोजन बिना) छ । शनिबार मात्रै फिल्मले विश्वभर ६.७० करोड भारु कमाएको छ भने आइतबार करिब ७ करोड थप्ने अनुमान गरिएको छ । यसले कुल कमाइलाई करिब १७५५ करोड रुपैयाँ पुर्याउनेछ, जुन ‘बाहुबली २’को लाइफटाइम कमाइभन्दा करिब ३३ करोड कम हो ।
सोमबारदेखि कमाइमा गिरावट आउने अनुमान गरिए पनि केही साताभित्र ‘बाहुबली २’ को रेकर्ड समात्ने सम्भावना छ । यद्यपि ‘भूत बंगला’को रिलिजले ‘धुरन्धर २’को कमाइमा केही असर पारेको छ । तर आगामी केही सातासम्म ठूलो प्रतिस्पर्धी फिल्म नआउने भएकाले यसको गति कायम रहने अपेक्षा छ । छिट्टै ओटीटीमा नआउने भएकाले हलमा यसको रन अझै लम्बिने देखिन्छ ।
तर, ‘दंगल’को २,०७० करोड भारुको सर्वकालीन रेकर्ड भने ‘धुरन्धर २’ले पार गर्न कठिन देखिएको छ । वास्तवमा यो फिल्म १,८०० करोड भारु नै पार गर्न संघर्ष गर्न सक्छ । यसको एउटा मुख्य कारण गल्फ देशमा रिलिज नहुनु हो, जसले कम्तिमा १२-१५ मिलियन डलर (करिब ११०-१४० करोड भारु) कमाइ घटाएको मानिन्छ ।
यदि गल्फ रिलिज भएको भए फिल्म २,००० करोड नजिक पुग्न सक्थ्यो । तुलना गर्दा ‘दंगल’ को ठूलो हिस्सा चीन बजारबाट आएको थियो, जहाँ यो अहिलेसम्मकै उच्च कमाउने अन्तर्राष्ट्रिय फिल्ममध्ये एक हो । चीन रिलिज अघि भने ‘दंगल’को कमाइ ७१६ करोड भारु मात्र थियो ।
अर्कोतर्फ, ‘धुरन्धर २’ले ‘पुष्पा २’को घरेलु कमाइ (१२३४ करोड भारु) को रेकर्ड पनि तोड्न सक्ने देखिँदैन । अहिले यो करिब १२० करोड भारु पछि छ र त्यो अन्तर घटाउने पर्याप्त गति देखिएको छैन ।
