‘पुष्पा २’ लाई उछिन्दै ‘धुरन्धर २’ बन्यो विश्वभर धेरै कमाउने तेस्रो भारतीय फिल्म

२०८३ वैशाख ८ गते १२:१४

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड निर्देशक आदित्य धरको फिल्म ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’ले विश्वव्यापी १७५० करोड भारु ग्रस कमाइ गर्दै ‘पुष्पा २’लाई पछि पार्न सफल भएको छ।
  • फिल्मले भारतमा १,१११ करोड भारु नेट कलेक्सन र विदेशमा ४६ मिलियन अमेरिकी डलर कमाएको छ, जसले यसलाई शीर्ष १० ओभरसिज कमाइमा पुर्‍याएको छ।
  • ‘धुरन्धर २’ले ‘बाहुबली २’ को १७८८ करोड भारुको रेकर्ड छिट्टै तोड्ने सम्भावना छ, तर ‘दंगल’ को २०७० करोड भारुको सर्वकालीन रेकर्ड पार गर्न कठिन देखिन्छ।

मुम्बई । बलिउड निर्देशक आदित्य धरको फिल्म ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’ले विश्वव्यापी कमाइमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । फिल्मले १,७५० भारु ग्रस कमाइ पार गर्दै सुकुमारको ‘पुष्पा २ : द रुल’ लाई पछि पार्न सफल भएको हो । यससँगै ‘धुरन्धर २’ सर्वाधिक कमाउने भारतीय फिल्मको सूचीमा तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । यस सूचीमा अहिले पनि ‘बाहुबली : द कन्क्लुजन’ र ‘दंगल’ मात्र अगाडि छन् ।

आइतबार (अप्रिल १९) सम्म आइपुग्दा फिल्मले विश्वभर १७५० करोड भारु ग्रस कमाइ गरेको हो । यसमध्ये भारतमा मात्रै १,१११ करोड भारु नेट कलेक्सन छ, जुन घरेलु बजारमा दोस्रो उच्च कमाइ हो । विदेशमा फिल्मले ४६ मिलियन अमेरिकी डलर कमाएको छ, जसले यसलाई ओभरसिज कमाइतर्फ शीर्ष १० नजिक पुर्‍याएको छ ।

रणवीर सिंह अभिनित फिल्मले सन् २०२४ मा रिलिज भएको अल्लु अर्जुनको ‘पुष्पा २’ (१७४२ करोड ग्रस)लाई उछिनेको हो । ‘पुष्पा २’ले आफ्नो अधिकांश कमाइ भारतमै गरेको थियो, जहाँ यसको नेट कलेक्सन १,२३४ करोड भारु पुगेको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको कमाइ ३२ मिलियन डलर मात्र थियो ।

अब ‘धुरन्धर २’ को लक्ष्य एसएस राजामौलीको ‘बाहुबली २’ बनेको छ, जसको विश्वव्यापी कमाइ १,७८८ करोड रुपैयाँ (मुद्रास्फीति समायोजन बिना) छ । शनिबार मात्रै फिल्मले विश्वभर ६.७० करोड भारु कमाएको छ भने आइतबार करिब ७ करोड थप्ने अनुमान गरिएको छ । यसले कुल कमाइलाई करिब १७५५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनेछ, जुन ‘बाहुबली २’को लाइफटाइम कमाइभन्दा करिब ३३ करोड कम हो ।

सोमबारदेखि कमाइमा गिरावट आउने अनुमान गरिए पनि केही साताभित्र ‘बाहुबली २’ को रेकर्ड समात्ने सम्भावना छ । यद्यपि ‘भूत बंगला’को रिलिजले ‘धुरन्धर २’को कमाइमा केही असर पारेको छ । तर आगामी केही सातासम्म ठूलो प्रतिस्पर्धी फिल्म नआउने भएकाले यसको गति कायम रहने अपेक्षा छ । छिट्टै ओटीटीमा नआउने भएकाले हलमा यसको रन अझै लम्बिने देखिन्छ ।

तर, ‘दंगल’को २,०७० करोड भारुको सर्वकालीन रेकर्ड भने ‘धुरन्धर २’ले पार गर्न कठिन देखिएको छ । वास्तवमा यो फिल्म १,८०० करोड भारु नै पार गर्न संघर्ष गर्न सक्छ । यसको एउटा मुख्य कारण गल्फ देशमा रिलिज नहुनु हो, जसले कम्तिमा १२-१५ मिलियन डलर (करिब ११०-१४० करोड भारु) कमाइ घटाएको मानिन्छ ।

यदि गल्फ रिलिज भएको भए फिल्म २,००० करोड नजिक पुग्न सक्थ्यो । तुलना गर्दा ‘दंगल’ को ठूलो हिस्सा चीन बजारबाट आएको थियो, जहाँ यो अहिलेसम्मकै उच्च कमाउने अन्तर्राष्ट्रिय फिल्ममध्ये एक हो । चीन रिलिज अघि भने ‘दंगल’को कमाइ ७१६ करोड भारु मात्र थियो ।

अर्कोतर्फ, ‘धुरन्धर २’ले ‘पुष्पा २’को घरेलु कमाइ (१२३४ करोड भारु) को रेकर्ड पनि तोड्न सक्ने देखिँदैन । अहिले यो करिब १२० करोड भारु पछि छ र त्यो अन्तर घटाउने पर्याप्त गति देखिएको छैन ।

यसरी जन्मिएको थियो धुरन्धर, यसरी चम्केका थिए आदित्य

'धुरन्धर' अर्थात बलिउड हिटको पुनर्जन्म

'धुरन्धर' बन्यो नेटफ्ल्क्सिमा सबैभन्दा धेरै हेरिने भारतीय फिल्म

प्रतिबन्ध लगाइएका पाकिस्तान, मध्यपूर्वमै 'धुरन्धर' नेटफ्ल्क्सि ट्रेन्डिङको शीर्षस्थानमा

१० मिनेटको दृश्यमा कैंची चलाउँदै नेटफ्ल्क्सिमा आयो 'धुरन्धर'

'धुरन्धर' बन्यो हजार करोड कमाउने पहिलो बलिउड फिल्म

