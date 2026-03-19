यसरी जन्मिएको थियो धुरन्धर, यसरी चम्केका थिए आदित्य

यद्यपि फिल्म सफल भएता पनि केही समीक्षकहरूले यसलाई सरकारको पक्षमा प्रोपागान्डा भनेर टिप्पणी गरे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते १७:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्देशक आदित्य धरको फिल्म धुरन्धर: द रिभेन्जले भारतका मुख्य शहर र विदेशमा हाउसफुल हुँदै बक्स अफिसमा नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ।

अहिले निर्देशक आदित्य धरको फिल्म धुरन्धर: द रिभेन्जले बक्स अफिसमा नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेको छ । भारतका मुख्य शहर तथा विदेशका धेरै जसो ठाउँहरूमा यो फिल्म लाग्दा करिब हाउसफुल थियो । भलै हिन्दी फिल्मका लागि यस्तो क्रेज वा हाउसफुल हुनु आज सामान्य कुरा हो ।

तर, ती भारती दर्शक रहेको अधिकांश हलहरूमा एउटा साझा दृश्य देखिएको थियो । फिल्मको क्रेडिट रोलमा लेखक निर्देशकको नाममा आदित्य धर आउँदा पूरा हल तालीले गुञ्जिएको थियो ।

सामान्यतया भारतीय व्यावसायिक सिनेमामा ताली स्टारहरूका लागि मात्र बज्छ, निर्देशक वा लेखकका लागि बज्दैन । तर, त्यसमा आदित्य धर अपवाद बने । उनले इतिहास नै रचे । उनले यो काम उही धुरन्धरमार्फत गरेका हुन् ।

तपाईंहरूमध्ये कतिपयले धुरन्धर हेरिसक्नुभएको हुन सक्छ । यसो हुँदा तपाईं यसको कथाबारे जानकार हुन सक्नुहुन्छ । तर यसलाई रच्ने आदित्य धरको कथा सायद तपाईंलाई थाहा छैन ।

यो कथा त्यहीँ केटोको हो, जसको सपना क्रिकेटको पिचमा आफ्नो स्पिनले ब्याट्सम्यानलाई छक्का खुवाउने थियो ।

बाल्यकार र क्रिकेट

१९८३ मा दिल्लीको कश्मिरी पण्डित परिवारमा जन्मेका आदित्य धरकी आमा दिल्ली विश्वविद्यालयमा काम गर्थिन् । यसैले दिल्लीमा नै आदित्यको पढाइ भयो । बाल्यकाल बित्यो । त्यहाँ पढाइसँगै उनलाई क्रिकेटको नशा बस्यो । उनले स्पिनर बन्ने सपना राखेका थिए । भारतीय क्रिकेट टोलीको जर्सी लगाउने रहर राखेका थिए ।

त्यसका लागि उनले लागि पनि परिरहेका थिए । तर उनी अन्डर १९ विश्वकपको टोलीमा छनौट हुन पाएनन् । सकेनन् । त्यसपछि उनले क्रिकेटर बन्ने आफ्नो सपना त्यागिदिए ।

त्यसबेला डिस्लेक्सिया (पढ्न र लेख्न गाह्रो हुने अवस्था) का कारण उनको पढाइ पनि कमजोर नै थियो । यतिसम्म कि उनको रुचिको क्षेत्र भएता पनि उनलाई डेढ सय पेजको स्क्रिप्ट पढ्न गाह्रो हुन्थ्यो । तर, गाह्रै भएता पनि फिल्म बनाउने भनेर आजभन्दा ठिक २० वर्षअघि अर्थात् २००६ मा उनी मुम्बई पुगे । अनि सुरुवाती १०/१२ वर्ष संघर्ष र गुमनाममै बिताए ।

गीतकारका रूपमा पहिलो सफलता

फिल्म क्षेत्रमा आदित्य धरको पहिलो काम गीतकारका रूपमा बाहिर आयो । बलिउड फिल्म काबुल एक्सप्रेसका लागि उनले लेखेको काबुल फिजा नामक गीत निकै हिट भएको थियो ।

यसै अवधिमा आदित्यले सर्ट फिल्म बुन्दको स्क्रिप्ट र संवाद लेख्न भ्याए । फिल्मले राष्ट्रिय पुरस्कार पनि प्राप्त गर्‍यो । त्यसबाहेक आदित्यले धेरै स्क्रिप्ट र स्टोरी आइडियामा काम गरे । तीमध्ये धेरै सफल बने । तर करियरको सुरुआती समय भएर सायद उनले कतै पनि क्रेडिट पाएनन् । यी अनुभवहरूले उनलाई निकै निराश मात्र बनाइरह्यो ।

२०१० मा भने आदित्यले सहायक निर्देशकका रूपमा प्रियदर्शनसँग काम पर्न मौका पाए । त्यसबाट उनले कमर्सियल फिल्म मेकिङ र स्क्रिन राइटिङका सूक्ष्म कुराहरू सिके । जुन कुरा कामको अनुभवले मात्र सिकाउन सक्थ्यो ।

त्यसैबिच उनले प्रियदर्शन निर्देशित अजय देवगन र अक्षय खन्नाको फिल्म आक्रोश (२०१०) को संवाद लेख्ने अवसर पाए । त्यो कामका लागि भने उनलाई क्रेडिट पनि दिइएको थियो । निर्देशक प्रियदर्शनका अनुसार भाषामा पकड राम्रो हुनु नै आदित्यको सफलता जड हो ।

आदित्यले उनै प्रियदर्शनसँग करीब तीन वर्ष काम गरे । त्यसपछि आफैँ फिल्म निर्देशन गर्न भनेर उनले नयाँ यात्रा थाले । जुन उनले सोचे जसरी सजिलो बिल्कुलै थिएन । संघर्षको अर्को चरण उनका लागि तयार थियो ।

त्यो बीचमा उनको नाम धेरै प्रोजेक्टहरूमा जोडिएको पनि थियो । तर ती कुनै पनि फिल्म बनेनन् । यस्तै समयको बेला २०१६ मा खबर आयो, करण जोहरको कम्पनी धर्मा प्रोडक्सनले आदित्यलाई एउटा फिल्म निर्देशन गर्न दिने भयो ।

त्यस फिल्मको नाम राख्न बाँकी राखिएको थियो । फिल्ममा कट्रिना कैफ र पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खानको जोडी थियो । सुटिङकै योजना बनिसकेको थियो । आदित्य पनि तयारीमा जुटिसकेका थिए । तर, त्यही बेला आदित्यको भाग्यले कोल्टे फेर्‍यो ।

१८ सेप्टेम्बर २०१६ मा जम्मू कश्मीरको उरीमा आक्रमण भयो । त्यसमा परेर १७ भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाउन पुगे । राजनीतिक वातावरण तात्तियो । त्यसको असर बलिउडमा पनि देखियो । पाकिस्तानी कलाकारहरूलाई भारतीय फिल्मका लागि साइन नगर्ने निर्णय गरियो ।

त्यसो हुनाले मुख्य कलाकारका रूपमा रहेका फवाद खान फिल्मबाट निकालिए । कम्पनीबाट उनको ठाउँमा अर्कै अभिनेतालाई लिइने खबर आयो । तर त्यो योजना तुहियो । केही महिनापछि त फिल्म नै नबनाउने खबर आयो ।

फिल्म बन्द हुनु नै अर्को कथाको प्रेरणा

तर अचम्मको कुरा के भयो भने, जुन उरी आक्रमणका कारण उनको पहिलो फिल्म रोकिएको थियो, त्यही घटना र भारतको सर्जिकल स्ट्राइकले आदित्य धरलाई नयाँ कथा बनाउने प्रेरणा दियो ।

त्यसपछि उनले उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक शीर्षकमा फिल्म बनाउने गरी करीब ६ महिना लगाएर अध्ययन गरे । र, १२ दिनमा फिल्मको पूरा स्क्रिप्ट लेखे ।

यसपटक यो स्क्रिप्टको हकमा पूरानो नियति दोहोरिएन । फिल्म बन्यो । २०१९ मा रिलिज भएको यो फिल्म वर्षको सरप्राइज ब्लकबस्टर बन्यो । त्यसपछि रातारात आदित्य पनि ठूला निर्देशकहरूको सूचीमा सामेल भए । यो फिल्मको संवाद ‘हाउज द जोश ?’ त राजनीतिक वृत्तहरूमा समेत उत्तिकै गुञ्जिएको थियो ।

यद्यपि फिल्म सफल भएता पनि केही समीक्षकहरूले यसलाई सरकारको पक्षमा प्रोपागान्डा भनेर टिप्पणी गरे । भलै फिल्मले चारवटा राष्ट्रिय पुरस्कार जित्यो । आदित्यले सर्वश्रेष्ठ निर्देशकको अवार्ड जिते ।

यही फिल्मसँगै उनले आफ्नो नयाँ पहिचान भेटे । वास्तविक घटनाबाट प्रेरित पोलिटिकल थ्रिलर्स बनाउने । त्यसपछि उनले आफ्नो प्रोडक्सन कम्पनी बी ६२ स्टुडियोज स्थापाना गरे । उता लेखकका रूपमा उनले दुई फिल्म, आर्टिकल ३७० र बारामूला लेखे । यी दुवै फिल्ममा पनि प्रोपागान्डा भएको आरोप लागेको थियो । तर, दर्शकले अत्याधिक रुचाएका थिए ।

तर निर्देशकका रूपमा आफ्नो पुनरागमनका लागि आदित्य धरले जुन विषय रोजे, त्यो निकै महत्वाकांक्षी थियो । पाकिस्तानको ग्याङ वार, राजनीति, आतङ्कवाद र त्यसको बीचमा भारतको एक जासूस ।

यो फिल्ममा उनले जोखिम पनि राम्रै उठाए । किनकि अभिनेताका रूपमा उनले रणवीर सिंहलाई साइन गराए । सिंह त्यस समय करियरको निकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेका थिए । उनका ८३, जयेश भाइ जोरदार र सर्कस जस्ता फिल्महरू एकपछि अर्को फ्लप भइरहेका थिए ।

यस्तो अवस्था रहेता पनि आदित्य र रणवीरले एउटै उद्देश्य राखेर धुरन्धर बनाउन लागि परे । सुरुमा धुरन्धर एउटै फिल्मका लागि भनेर खिचिएको थियो । तर यसको कथाको आकार यति ठूलो हुने थियो कि सुटिङ गरेको दृश्यहरूले त दुई वटा फिल्म नै हुने भए ।

त्यसपछि फिल्मलाई दुई अलग-अलग भागमा रिलिज गर्ने निर्णय गरियो । यो पनि निर्देशकका रूपमा आदित्यले ठूलो जोखिम मोलेका थिए । तर, अहिलेको समयमा त उनले त्यसको रिवार्ड पनि पाइसकेका छन् ।

के आदित्य धरका फिल्म प्रोपागान्डा हुन् ?

सफलताका बाबजुद पनि प्रोपागान्डा फिल्म भएको आरोपबाट धुरन्धर २ बँच्न सकेन । यो फिल्मले दर्शक, समाचलोक लगायत फिल्म हेर्ने/हेर्न भनेर सोच्ने सबैलाई फरक फरक विचारमा बाँडिदियो ।

तर, फिल्मका लागि यस्तो आरोप पहिलो पक्कै होइन । बलिउडसँगै हलिउडका फिल्म/निर्देशकहरूलाई समेत यस्तो आरोप लाग्ने गरेको छ । आदित्यले त दशकौंदेखि फेम्ड निर्देशकहरूले गरिरहेको राष्ट्रवादलाई देखाएका न थिए ।

आखिरमा मूलधारका स्पाई थ्रिलर्सले सधैँ त्यही समयका ठूला मुद्दाहरू जस्तै राष्ट्रवाद, सुरक्षा र सीमाको तनावलाई समेट्छन् । त्यसमा अवश्य पनि एउटा पक्षलाई घटिकतम देखाउँछन् ।

आफूलाई लागेको यो आरोपबारे पनि आदित्य धर स्पष्ट हुन्छन् । कसैले आफूलाई प्रोपागान्डा फैलाउने निर्देशक भन्छन् भने उनीहरूप्रति आफ्नो कुनै पूर्वाह अथवा प्रवाह नहुने उनले बताएका थिए । बरु भारतीय दर्शकहरू समझदार हुने र आफैं बुझ्ने बताएका थिए ।

प्रोपागान्डाको आरोप उनको हकमा सापेक्षित कुरो भयो । तर, उनले भारतीय राजनीति र प्राविधिक भव्यतालाई भने अवश्य पनि सही तरिकाले जोडेका हुन् । त्यसैबाट सफलताको स्वाद चाखेका हुन् ।

‘धुरन्धर’ अर्थात बलिउड हिटको पुनर्जन्म

‘धुरन्धर’ बन्यो नेटफ्ल्क्सिमा सबैभन्दा धेरै हेरिने भारतीय फिल्म

प्रतिबन्ध लगाइएका पाकिस्तान, मध्यपूर्वमै ‘धुरन्धर’ नेटफ्ल्क्सि ट्रेन्डिङको शीर्षस्थानमा

१० मिनेटको दृश्यमा कैंची चलाउँदै नेटफ्ल्क्सिमा आयो ‘धुरन्धर’

‘धुरन्धर’ बन्यो हजार करोड कमाउने पहिलो बलिउड फिल्म

‘धुरन्धर’ को नेपाल कमाइ १० करोड नाघ्यो, ‘अवतार ३’ को कति छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

