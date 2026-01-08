प्रतिबन्ध लगाइएका पाकिस्तान, मध्यपूर्वमै ‘धुरन्धर’ नेटफ्ल्क्सि ट्रेन्डिङको शीर्षस्थानमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रणवीर सिंह स्टारर बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर’ हलमा पहिलो हिन्दी फिल्मको रूपमा हजार करोड कमाउने रेकर्ड राखिसकेको छ।
- नेटफ्ल्क्सिमा ‘धुरन्धर’ यससाता सबैभन्दा धेरै हेरिने गैर-अंग्रेजी कथानक फिल्म बनेको छ र २ करोड ६१ लाख पटक हेरिएको छ।
- पाकिस्तान र मध्यपूर्वका मुलुकले थिएट्रिकल रिलिजमा प्रतिबन्ध लगाएको ‘धुरन्धर’ नेटफ्ल्क्सिमा ती मुलुकहरूमा शीर्षस्थानको ट्रेन्डिङमा छ।
काठमाडौं । रणवीर सिंह स्टारर बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर’ ले अहिले ओटीटीमा पनि तहल्का मच्चाइरहेको छ । हलमा त फिल्मले हजार करोड कमाउने पहिलो हिन्दी फिल्मको रेकर्ड राखिसक्यो ।
यो फिल्म नेटफ्ल्क्सिमा यससाता सबैभन्दा धेरै हेरिने गैर-अंग्रेजी कथानक फिल्म हो, जुन शीर्षस्थानमा छ । यो समाचार लेख्दासम्म यो फिल्मलाई प्लाटफर्ममा २ करोड ६१ लाख पटक हेरिएको छ ।
रोचक कुरा के छ भने, प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूमै ‘धुरन्धर’ नेटफ्ल्क्सि ट्रेन्डिङको शीर्षस्थानमा छ । पाकिस्तान र मध्यपूर्वका मुलुकले फिल्मको थिएट्रिकल रिलिजमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
अहिले तिनै मुलुकबाट नेटफ्ल्क्सिमा फिल्म हेर्ने दर्शकको संख्या उच्च छ । नेटफ्ल्क्सिका अनुसार भारत, पाकिस्तान, बहराइन, कतार, युएईमा फिल्म शीर्षस्थानको ट्रेन्डिङमा छ । पाकिस्तान विरोधी कथावस्तु भन्दै ती मुलुकले रोक लगाएका थिए ।
फिल्मभित्र पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीति, ग्याङस्टर समूहले राजनीतिमा पार्ने प्रभाव, बलुचिस्तानको मुद्दा र भारतले लिने जासूस कूटनीतिको बदला फिल्ममा समेटिएको छ । जसको कारण, हलमा चल्ने बेलै फिल्म ती मुलुकमा रिलिज भएन ।
‘धुरन्धर’ को यो ओटीटी सफलताले अर्को महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ । त्यो हो- सरकारहरूले हलमा प्रतिबन्ध लगाउन त सक्लान् तर नेटफ्ल्क्सिजस्ता ग्लोबल प्लाटफर्मलाई रोक्न मुस्किल छ । रोक्न खोजिए अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा दरार आउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्र लगायतका धेरै मुद्दा गिजोलिन सक्छन् ।
