‘एम्प्युटी रनवे नेपाल’ वैशाख अन्तिम साता हुँदै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते १२:३१

  • निर्मला फाउन्डेसनले वैशाख २८ गते दरबारमार्गस्थित क्लब प्लेटिनममा ‘एम्पुटी रनवे नेपाल २०२६’ आयोजना गर्ने भएको छ ।
  • कार्यक्रममा कृत्रिम हातखुट्टा प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रतिभा, आत्मबल र संघर्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनेछन् ।
  • कार्यक्रमले ‘साइडलाइनबाट स्पटलाइटसम्म’ नारासहित आत्मविश्वास, क्षमता र पहिचान झल्काउने प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्नेछ ।

२६ चेत, काठमाडौं । निर्मला फाउन्डेसनले ‘एम्पुटी रनवे नेपाल २०२६’ आयोजना गर्ने भएको छ। कार्यक्रम आउँदो वैशाख २८ (अप्रिल ११) गते शनिबार साँझ ६:३० बजे दरबारमार्गस्थित क्लब प्लेटिनममा हुनेछ। यस वर्षको नारा ‘साइडलाइनबाट स्पटलाइटसम्म’ राखिएको छ।

यो कार्यक्रम केवल फेसन शो मात्र नभई आत्मविश्वास, क्षमता र पहिचान झल्काउने प्लेटफर्म हो। सहभागीलाई दुई सातासम्म विभिन्न प्रशिक्षण, ग्रुमिङ र व्यक्तित्व विकासका कार्यक्रममार्फत तयार गरिने आयोजकले जनाएको छ।

कार्यक्रममा कृत्रिम हातखुट्टा (प्रोस्थेटिक) प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको हेरचाह र व्यवस्थापनबारे पनि जानकारी दिइनेछ। साथै, सहभागीहरूले आफ्नो प्रतिभा, आत्मबल र संघर्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनेछन्।

विश्वभर अप्रिललाई ‘लिम्ब लस अवेयरनेस मन्थ’का रूपमा मनाइने भएकाले यस कार्यक्रममार्फत सचेतना फैलाउने उद्देश्य रहेको छ। विभिन्न पेशा र पृष्ठभूमिका महिला, पुरुष तथा अन्य सहभागीहरू रनवेमा प्रस्तुत हुनेछन्।

आयोजकका अनुसार सौन्दर्य पूर्ण शरीरमा मात्र सीमित नभई आत्मविश्वास, संघर्ष र पहिचानमा निहित हुन्छ। रनवेमा सहभागीहरूले डिजाइनर पहिरनसँगै आफ्नो प्रोस्थेटिकलाई कमजोरी होइन, आफ्नो शक्ति र पहिचानका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन्।

निर्मला फाउन्डेसनले यस कार्यक्रमलाई समान अधिकार, आत्मविश्वास र प्रेरणाको सन्देश दिने अभियानका रूपमा लिएको जनाएको छ।

श्रम संस्कृति पार्टीले लग्यो उपसभामुखको मनोनयन फारम

यसरी गर्न सकिन्छ राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण

कञ्चनपुर कारागारमा झडपपछि १५ कैदीबन्दी स्थानान्तरण, विवाद के हो ?

अनौठो रहस्य : हरेक १० वर्षमा फेरिन्छ हाम्रो शरीर, प्रेम के हुन्छ ?

सर्वसाधारणलाई एपोलो हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

उपसभामुखको उम्मेदवारबारे छलफलमा राप्रपा

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

