बिहेमा गएका युवकको चक्कु प्रहार गरी हत्या   

कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–५ भानुबस्तीमा विवाहमा गएका युवकमाथि गएराति चक्कु प्रहरी गरी हत्या गरिएको छ ।    

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते ११:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–५ भानुबस्तीमा विवाहमा गएका १८ वर्षीय उज्जल सायरलाई चक्कु प्रहार गरी हत्या गरिएको छ।
  • उज्जल सायरलाई स्थानीय युवाबीचको विवादमा गम्भीर घाइते बनाएर धनगढीस्थित माया मेट्रो अस्पतालमा राति २ः०० बजे मृत्यु भएको हो।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालयले २५ वर्षीय धनबहादुर बयाडी र १९ वर्षीय टङ्क थापालाई नियन्त्रणमा लिएको र अनुसन्धान सुरु भइसकेको बताएको छ।

८ वैशाख, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–५ भानुबस्तीमा विवाहमा गएका युवकमाथि गएराति चक्कु प्रहरी गरी हत्या गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार आफन्तको बिहेमा सहभागी भएका पुनर्वास नगरपालिका–५ का १८ वर्षीय उज्जल सायरको छातीमा चक्कु प्रहार गरी हत्या गरिएको हो ।

स्थानीय युवाहरुबीच आपसी विवाद हुँदा चक्कु प्रहरी गरी गम्भीर घाइते भएका सायरको धनगढीस्थित माया मेट्रो अस्पतालमा उपचारका क्रममा राति २ः०० बजे मृत्यु भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक हेमबहादुर शाहीले हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा स्थानीय २५ वर्षीय धनबहादुर बयाडी र १९ वर्षीय टङ्क थापालाई नियन्त्रणमा लिएको बताए ।

उनले आरोपितहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवनबस्तीमा राखिएको र घटनाको विस्तृत अनुसन्धान सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

नेपाल प्रहरी हत्या
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौं बसेर भारतीय युवाको क्रिप्टो धन्दा : १ अर्ब ३६ करोडको कारोबार

काठमाडौं बसेर भारतीय युवाको क्रिप्टो धन्दा : १ अर्ब ३६ करोडको कारोबार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
हत्याकाे अभियाेगमा १९ वर्ष कारावास सजाय पाएका व्यक्ति २९ वर्षपछि पक्राउ

हत्याकाे अभियाेगमा १९ वर्ष कारावास सजाय पाएका व्यक्ति २९ वर्षपछि पक्राउ
रुपन्देहीमा प्रहरीको गोली लागेर एकजना घाइते, ३ जना पक्राउ

रुपन्देहीमा प्रहरीको गोली लागेर एकजना घाइते, ३ जना पक्राउ
काठमाडौंमा समातिएका गुण्डागर्दी गर्ने ७६ जनाको हिरासत म्याद थप

काठमाडौंमा समातिएका गुण्डागर्दी गर्ने ७६ जनाको हिरासत म्याद थप
नेपाल प्रहरीका प्राविधिक पदमा ४०० भन्दा बढी संख्यामा भर्ना खुल्यो

नेपाल प्रहरीका प्राविधिक पदमा ४०० भन्दा बढी संख्यामा भर्ना खुल्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
