राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयमा प्रधानमन्त्रीले गरे अर्थमन्त्रीसहितको छलफल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेसहित राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयमा छलफल सुरु गर्नुभएको छ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग बजेट र कार्यक्रमबारे बैठक भइरहेको छ।
- बैठकमा यी निकायले भोगिरहेका चुनौती र सुधारका विषयमा पनि छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
८ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रिय प्राथमकिताका विषयमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेसहितको छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार शाहले अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग छलफल सुरु गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुरु भएको बैठकमा सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता, यी निकायको जिम्मेवारी, कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
बैठकमा यी निकायले काम गर्दा भोगिरहेका चुनौती र सुधारका विषयमा पनि कुरा भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
