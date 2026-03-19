Nepal

पहिलो पटक कांग्रेसकाे ‘निवर्तमान कार्यवाहक सभापति’को हैसियतमा पूर्णबहादुर खड्काकाे विज्ञप्ति

विद्यार्थी संगठन र स्ववियु खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध

खड्काद्वारा मंगलबार जारी वक्तव्यमा विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १८:२३

८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस विवादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्णबहादुर खड्काले पहिलो पटक निवर्तमान कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

खड्काद्वारा मंगलबार जारी वक्तव्यमा विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाइएको छ ।

वक्तव्यमा उनले विद्यार्थी संगठनलाई नेपालको गौरवशाली राजनीतिक इतिहासका मेरुदण्ड भनेर टिप्पणी गरेका छन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकै जगमा मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हासिल गरेको र नेपाली जनताले उच्चतम नागरिक स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेको खड्काले भनेका छन् ,।

‘निर्दलीय निरंकुस पञ्चायती व्यवस्थाको अन्धकारमय कालखण्डमा जब राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो,’ खड्काको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यति बेला राजनैतिक विचारका आधारमा संगठित विद्यार्थी संघ संगठनहरूले नै लोकतन्त्रको मशाललाई प्रज्वलित राख्दै जनतामा चेतना भर्ने र अधिनायकवाद विरुद्ध विद्रोहको शंखघोष गर्ने साहसिक अभियानको नेतृत्व गरेको कुरा इतिहास साक्षी छ ।’

अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारबाट लोकतन्त्रको नर्सरी मानिने विद्यार्थी संघ-संगठन र स्ववियुको अस्तित्वमाथि प्रहार गरी खारेज गर्ने निर्णय हुनु सरकारको अधिनायकवादी कदमका रूपमा बुझ्न बाध्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ खड्काको प्रेस विज्ञप्ति :

नेपाली कांग्रेस पूर्णबहादुर खड्का
कांग्रेसले लिडरसिप एकेडेमी चलाउने, जनप्रतिनिधि बन्न कक्षा पूरा गर्नुपर्ने

अनुशासन समितिले भन्यो– पूर्णबहादुर खड्काले स्पष्टीकरण नदिने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन

कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन गर्न ११ गते मतदान

कांग्रेसले पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्‍पष्टीकरण फिर्ता लिने

कांग्रेस अनुशासन समितिको बैठक बस्दै

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

