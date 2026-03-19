जेलबाट फरार ज्यान मुद्दाका दोषी व्यक्ति पक्राउ

८ वैशाख, काठमाडौं । कारागारबाट फरार भएका कर्तव्य ज्यान मुद्दाका दोषी पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–७ धुसाका ३८ वर्षीय झ्याप्ले कमल न्यौपाने भनिने कमल विक छन् । उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
उनी जेनजी आन्दोलनको बेला सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार जग्गनाथदेवलबाट फरार भएका थिए ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनलाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो । मनमैजुबाट पक्राउ परेका उनलाई केन्द्रीय कारागार जग्गनाथदेवल पठाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
