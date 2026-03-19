Nepal

129/2 (15.5)
UAE va Nepal vs

UAE

128/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal win by 8 wickets

कांग्रेसले थाल्यो संविधान संशोधनबारे आन्तरिक बहस

पहिलो बैठकमा पार्टी सभापति गगन थापा, महामन्त्री प्रदीप पौडेल, सहमहामन्त्रीद्वय उदयशमशेर राणा र योगेन्द्र चौधरीसमेत सहभागी थिए ।

२०८३ वैशाख ८ गते २०:१२

८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसद्वारा संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन गठित समितिले मंगलबारदेखि काम सुरु गरेको छ । पार्टी उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठित १७ सदस्यीय समितिको पहिलो बैठक बसेर काम थालेको हो ।

पहिलो बैठकमा पार्टी सभापति गगन थापा, महामन्त्री प्रदीप पौडेल, सहमहामन्त्रीद्वय उदयशमशेर राणा र योगेन्द्र चौधरीसमेत सहभागी थिए ।

बैठकमा पार्टी सभापति थापाले संविधान संशोधनको आवश्यकता र समितिको जिम्मेवारीका बारेमा जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

सो क्रममा उनले संविधान बनेको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको र अभ्यासका क्रममा केही प्रावधान संशोधनको आवश्यकता महशुस गरिएको बताएका थिए । लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, राष्ट्रियता र समुन्नतीलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधनको छलफल चलाउन उनले समितिका पदाधिकारीसँग आग्रह गरे ।

सो क्रममा संविधानको सूक्ष्म अध्ययन गरी संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा तयार पार्ने र सरोकारवाला, विज्ञ तथा आम नागरिकसँग वृहत छलफल गर्ने योजना बनाएको समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालले जानकारी दिएका थिए ।

यस्तै सरकारले शुक्रबारसम्ममा कांग्रेसबाट संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्न प्रतिनिधिको नाम पठाउन अनुरोध गरेको पनि समितिमा जानकारी गराइएको थियो ।

कांग्रेसले बताएको समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी, ललितबहादुर बस्नेत, अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया बिक र निरज गुप्ता सदस्य छन् ।

नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधन
पहिलो पटक कांग्रेसकाे ‘निवर्तमान कार्यवाहक सभापति’को हैसियतमा पूर्णबहादुर खड्काकाे विज्ञप्ति

कांग्रेसले लिडरसिप एकेडेमी चलाउने, जनप्रतिनिधि बन्न कक्षा पूरा गर्नुपर्ने

अनुशासन समितिले भन्यो– पूर्णबहादुर खड्काले स्पष्टीकरण नदिने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन

कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन गर्न ११ गते मतदान

कांग्रेसले पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्‍पष्टीकरण फिर्ता लिने

कांग्रेस अनुशासन समितिको बैठक बस्दै

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

