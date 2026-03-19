डोल्पाको ठूलीभेरीले अर्को एउटा नगर बस थप्दै

डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाले अर्को पनि एउटा नगर बस थप्ने भएको छ ।

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १२:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाले दोस्रो नगर बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
  • नगर प्रमुख सुवर्णकुमार बुढाले दुर्गम वडाबस्तीका नागरिकसम्म सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न बस थपिएको बताए।
  • नयाँ बस निर्माण प्रक्रियामा छ र प्राविधिक तथा व्यवस्थापन पक्ष पूरा भएपछि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइने छ।

९ वैशाख, डोल्पा । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाले अर्को पनि एउटा नगर बस थप्ने भएको छ ।

नगरबासीको यात्रालाई थप सहज, सुलभ र भरपर्दो बनाउने उद्देश्यसहित दोस्रो पटक नगर बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको हो ।

यसअघि नै एउटा नगर बसमार्फत नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएको नगरपालिकाले सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिँदै थप अर्को नयाँ बस सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।

नगर प्रमुख सुवर्णकुमार बुढाले दुर्गम वडाबस्तीका नागरिकसम्म सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न थप बस सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।

उनले भने ‘नागरिकलाई सुलभ र गुणस्तरीय सेवा दिनु हाम्रो प्राथमिकता हो। दोस्रो बस सञ्चालनसँगै नगरभित्र मात्र नभई अन्तरपालिका आवागमनसमेत सहुलियतपूर्ण दरमा सहज हुनेछ ।’

हाल सञ्चालनमा रहेको बस सेवाले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई राहत दिँदै आएको छ। नयाँ बस थपिएपछि यस्तो सेवा अझ प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच नगर प्रमुख बुढाले नयाँ बसको प्राविधिक अवस्था, सञ्चालन तयारी तथा व्यवस्थापन पक्षबारे स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेका छन् । नगरपालिका अनुसार बस अहिले निर्माण प्रक्रियामा रहेको र प्राविधिक तथा व्यवस्थापन पक्षका काम सम्पन्न भएपछि छिट्टै डोल्पा ल्याएर सञ्चालनमा ल्याइने छ।

दोस्रो नगर बस सञ्चालनमा आएपछि नगरको यातायात प्रणालीमा नयाँ आयाम थपिने र स्थानीयवासीको दैनिक आवागमनमा सहजता आउने नगरप्रमुख बुढाले जानकारी दिए ।

 

सुदन किराँतीले प्रलोपाको सदस्य समेत त्यागे

१० वैशाखदेखि तेह्रथुममा लालीगुराँस महोत्सव

रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ आज गाबहालबाट मंगलबजार पुर्‍याइने

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा विवाद चर्किँदै, अध्यक्षलाई सोधियो स्पष्टीकरण

अमेरिकाले इरानलाई दबाव दिन १४ व्यक्ति र कम्पनीमाथि लगायो प्रतिबन्ध

दिब्यदेवलाई ‘बा : एक योद्धा’ को शीर्ष भूमिकामा देख्न पाइने

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
