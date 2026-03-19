एप्पल वाचबाट सही ‘स्लिप ट्र्याकिङ’ पाउन बदल्नुहोस् यी ६ सेटिङ्स

- एप्पल वाचलाई मुख्य स्लिप ट्र्याकरको रूपमा सेट गर्न आईफोनको Watch एपमा 'Track Sleep with Apple Watch' अन गर्नुपर्छ।
- घडी नाडीमा दुईवटा औँला छिर्ने ठाउँ राखेर फिटिङ मिलाउनुपर्छ ताकि सेन्सरले सही नतिजा दिन सकोस्।
- Watch एपको 'Sleep' सेक्सनमा गएर 'Charging Reminders' अन गर्दा सुत्नुअघि घडी चार्ज गर्न सम्झाइन्छ।
९ वैशाख, काठमाडौं । एप्पल वाचले कसरत ट्र्याक गर्नेदेखि वाकी-टकीको रूपमा काम गर्नेसम्म धेरै कुरा गर्न सक्छ। यसको एउटा महत्त्वपूर्ण काम सुताइ ट्र्याक गर्नु पनि हो।
यदि तपाईँ आफ्नो सुताइको बानी, स्वास्थ्य र रिकभरीबारे सही जानकारी चाहनुहुन्छ भने क्यामेराका यी ६ सेटिङ्स मिलाउन आवश्यक छ:
१. स्लिप ट्र्याकिङ सुचारु गर्नुहोस्
सबैभन्दा पहिले तपाईँको एप्पल वाचलाई नै मुख्य स्लिप ट्र्याकरको रूपमा सेट गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस्।
कसरी गर्ने: आईफोनमा Watch एप खोल्नुहोस्, ‘My Watch’ ट्याबमा गएर ‘Sleep’ मा थिच्नुहोस् र ‘Track Sleep with Apple Watch’ लाई अन गर्नुहोस्।
२. घडीको फिटिङ मिलाउनुहोस्
घडी नाडीमा धेरै खुकुलो वा धेरै कसिलो हुनुहुँदैन। सेन्सरहरूले छालासँग राम्रो सम्पर्क राख्न सकेमा मात्र सही नतिजा आउँछ। घडी र नाडीको बीचमा दुईवटा औँला छिर्ने ठाउँ राख्नु उपयुक्त हुन्छ।
३. रिस्ट डिटेक्सन अन गर्नुहोस्
यो सेटिङ बन्द भएमा घडीले सुतेको बेला मुटुको चाल (Heart Rate) रेकर्ड गर्दैन, जुन सुताइको कुन चरण (Sleep Stages) मा हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउन अनिवार्य छ।
कसरी गर्ने: Watch > Passcode > Wrist Detection लाई अन गर्नुहोस्।
४. स्लिप एप्निया र अक्सिजन लेबल जाँच
घुर्ने समस्या भएका वा श्वासप्रश्वासमा समस्या भएकाहरूका लागि यो फिचर वरदान साबित हुन सक्छ। यसले रगतमा अक्सिजनको मात्रा घटेको अवस्थामा जानकारी दिन्छ।
कसरी गर्ने: Watch > Blood Oxygen मा गएर ‘Blood Oxygen Measurements’ लाई अन गर्नुहोस्।
५. चार्जिङ रिमाइन्डर
एप्पल वाचलाई रातभर सुताइ ट्र्याक गर्न कम्तीमा ३० प्रतिशत ब्याट्री चाहिन्छ। ब्याट्री कम भएर ट्र्याकिङ नरोकियोस् भन्नका लागि चार्जिङ रिमाइन्डर अन गर्नुहोस्।
कसरी गर्ने: Watch एपको ‘Sleep’ सेक्सनमा गएर ‘Charging Reminders’ अन गर्नुहोस्। यसले सुत्नुअघि घडी चार्ज गर्न सम्झाउनेछ।
६. तापक्रम ट्र्याकिङ
एप्पल वाच सिरिज ८ र त्यसपछिका मोडेलमा शरीरको तापक्रम नाप्ने सेन्सर हुन्छ। यसले तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था र सुताइको ट्रेन्ड बुझ्न मद्दत गर्छ। यो तथ्याङ्क हेर्न आईफोनको ‘Health’ एपमा गएर ‘Body Measurements’ भित्र ‘Wrist Temperature’ मा जानुहोस्।
स्लिप फोकस
राम्रो र नियमित सुताइका लागि ‘Sleep Focus’ मोड प्रयोग गर्नुहोस्। यसले सुत्ने समयमा फोनका अनावश्यक नोटिफिकेसनहरू बन्द गरिदिन्छ, जसले गर्दा तपाईँ निर्धक्कसँग सुत्न सक्नुहुन्छ।
