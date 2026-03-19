नेपालगञ्जमा ‘विटनेश अफ टाइम’ फोटो प्रदर्शनी हुँदै

आगामी जेठ ११ र १२ गते नेपालगन्जमा हुने उक्त प्रदर्शनीमा समय, समाज, प्रकृति र जनजीवनका महत्वपूर्ण क्षणहरूलाई फोटोको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिनेछ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १३:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पत्रकार/फोटोग्राफर जयनारायण शाहले खिचेका फोटोहरुको 'विटनेश अफ टाइम' शीर्षकमा जेठ ११ र १२ गते नेपालगन्जमा एकल फोटो प्रदर्शनी आयोजना हुने भएको छ।
  • प्रदर्शनीमा समय, समाज, प्रकृति र जनजीवनका महत्वपूर्ण क्षणहरूलाई फोटोको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिनेछ भने यसले नेपाली समाज र संस्कृति उजागर गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
  • आयोजक अन्तरालले नयाँ पुस्तामा फोटोग्राफीप्रति रुचि अभिवृद्धि र समाजको जीवन्त तस्वीर प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखेर सम्पूर्ण कलाप्रेमी, विद्यार्थी र सर्वसाधारणलाई आमन्त्रण गरेको छ।

९ वैशाख, नेपालगन्ज । अन्तरालको आयोजना तथा व्यवस्थापनमा पत्रकार/फोटोग्राफर जयनारायण शाहले खिचेका फोटोहरुको `विटनेश अफ टाइम´ शीर्षकमा एकल फोटो प्रदर्शनी आयोजना हुने भएको छ ।

आगामी जेठ ११ र १२ गते नेपालगन्जमा हुने उक्त प्रदर्शनीमा समय, समाज, प्रकृति र जनजीवनका महत्वपूर्ण क्षणहरूलाई फोटोको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिनेछ ।

`विटनेश अफ टाइम´ प्रदर्शनीले समयको साक्षी बनेका दृश्य, पात्र, नेपाली समाज , भेषभूषा , संस्कृति, दैनिक जीवन र प्रकृतिलाई तस्वीरमार्फत उजागर गर्ने उद्देश्य लिएको छ। प्रदर्शनीमा राखिएका तस्वीरहरूले दर्शकलाई मानव सभ्यता र प्रकृतिका विविध आयाम अनुभव गराउने विश्वाश छ।

`कहिलेकाहीँ क्षणहरू केवल स्मृति मात्र हुँदैनन्, तिनीहरू इतिहास बन्छन् ´पत्रकार, फोटोग्राफर जयनारायण शाह भन्छन्- `तिनै क्षणहरूलाई जीवन्त राख्ने प्रयास यो फोटो प्रदर्शनी हो ।´

गएको डेढ दशकमा मुलुकले विभिन्न घटनाक्रम बेहोर्नु पर्‍यो । राजनीतिक परिदृश्यहरु फेरिए। यस क्रममा धेरै आन्दोलन र झडपहरु भए। भुकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड महामारी र लकडाउनले आम जनजीवन अत्यन्त कष्टप्रद रह्यो । यो सबै कालखण्डका तस्वीरहरु फोटोग्राफर शाहले खिचेका छन् ।

यात्राका दौरान जहाँ -जहाँ पुगें त्यो ठाउँको जनजीवन, रहनसहन, भेषभूषा, बस्ती, प्रकृति, फूलहरु, सुन्दर दृश्यहरु, पदयात्रामा भेटिएका मानिसहरुका तस्वीरहरु मैले क्यामेरामा कैद गरें ´पत्रकार शाह भन्छन्,- प्रदर्शनीबाट अब यी तस्वीरहरु साझा गर्दैछु।´

यस प्रदर्शनीमार्फत नयाँ पुस्तामा फोटोग्राफीप्रति रुचि अभिवृद्धि गर्नुका साथै समाजको जीवन्त तस्वीर प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजक अन्तरालले जनाएको छ ।

समय, समाज र स्मृतिको कथा बोकेका यी तस्वीरहरू अवलोकन गर्न सम्पूर्ण कलाप्रेमी, विद्यार्थी सञ्चारकर्मी तथा आम सर्वसाधारणलाई आयोजक अन्तरालले आमन्त्रण गरेको छ ।

बच्चामा हीन भावना आउनुका ८ कारण, कसरी हटाउने ?

खाद्य वस्तुको गुणस्तर र स्वच्छता अनुगमन अब प्रदेश र पालिकाले गर्ने

तेस्रो त्रैमाससम्म देशभरि ५४८ किलोमिटर नयाँ सडक कालोपत्रे

बीमा कम्पनीको पैसा सेयर चलखेलमा प्रयोग, थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सिफारिस

आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई सरकारको निर्देशन

एप्पल वाचबाट सही ‘स्लिप ट्र्याकिङ’ पाउन बदल्नुहोस् यी ६ सेटिङ्स

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
