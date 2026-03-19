प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पुगे गृहमन्त्री

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग छलफल गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका छन्।
- विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको साझेदारी र सेयर भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि गुरुङ चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका छन्।
- सुधन गुरुङलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब बढेको छ।
९ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग छलफल गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका छन् ।
विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको साझेदारी र उनी संलग्न रहेको कम्पनीमा सेयर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका गुरुङ प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पुगेका हुन् ।
यसै विषयलाई लिएर सुधन गुरुङलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब छ ।
