पराजित हुनासाथ आत्तिनेले जित हासिल गर्न सक्दैन : माधव नेपाल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १४:११

  • नेकपा सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले पराजय हुनासाथ आत्तिन नहुने र नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
  • नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीको उकालो ओरालोको यात्रा समीक्षा गर्नुपर्ने र सामाजिक जीवन पनि त्यस्तै हुने उल्लेख गर्नुभयो।
  • उनले वडाबाट तल झरेपछि धुलो टकटक्याएर अघि बढ्नुपर्ने र साम्राज्यवादले संसारमा सकंट सिर्जना गरिरहेको बताउनुभयो।

९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले एक पटक पराजय हुनासाथ आत्तिन नहुने बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस पारेर केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उकालो–ओरालोको यात्रा सधैं भइरहने व्याख्या गरे ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएका उकाला ओरालोको यात्राबारेर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कम्युनिस्ट पार्टी कसरी उकालो ओरालो हुँदै बाटो अघि बढेको छ । यो सबैको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले देखेका छौं, जीवन पनि त्यस्तै हो,’ नेपालले भने, ‘सामाजिक जीवन पनि त्यस्तै हो । राजनीतिक जीवन पनि त्यस्तै हो । उकालो र ओरालो आउँछ । यसलाई हामीले आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।’

पराजित हुनासाथ आत्तिनेले कहिल्यै जित हासिल गर्न नसक्ने नेपालको भनाइ छ ।

‘पराजय हुनेबित्तिकै, हार हुनेबित्तिकै आत्तिनेले जित हासिल गर्न सक्दैन । जितका निम्ति नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

वडा तहबाटै पार्टीले धुलो टकटक्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘हामी वडाबाट तल झरेपछि धुलो टकटक्याएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि हामी नयाँ नयाँ सफलता हासिल गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

साम्राज्यवादले संसारमा सकंट सिर्जना गरिरहेको उनले जिकिर गरे ।

संगठनात्मक एकीकरणको बाँकी काम एक साताभित्रै टुंग्याउँछौं : माधव नेपाल

माधव नेपाल पाँचौं स्थानमा 

पार्टी पंक्तिमा प्रचण्ड-माधवको सन्देश : दुवै अतिवादसँग तालमेल हुँदैन

मेचीदेखि महाकालीसम्म हाम्रो पार्टीकै लहर चलेको छ : माधव नेपाल

माधव नेपालले रौतहट-१ बाट गराए उम्मेदवारी दर्ता

अरु पार्टीको हालत देखिरहेका छौं, हामीले पनि सिक्नुपर्छ : माधव नेपाल

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

