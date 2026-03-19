पराजित हुनासाथ आत्तिनेले जित हासिल गर्न सक्दैन : माधव नेपाल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले पराजय हुनासाथ आत्तिन नहुने र नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
- नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीको उकालो ओरालोको यात्रा समीक्षा गर्नुपर्ने र सामाजिक जीवन पनि त्यस्तै हुने उल्लेख गर्नुभयो।
- उनले वडाबाट तल झरेपछि धुलो टकटक्याएर अघि बढ्नुपर्ने र साम्राज्यवादले संसारमा सकंट सिर्जना गरिरहेको बताउनुभयो।
९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले एक पटक पराजय हुनासाथ आत्तिन नहुने बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस पारेर केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उकालो–ओरालोको यात्रा सधैं भइरहने व्याख्या गरे ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएका उकाला ओरालोको यात्राबारेर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कम्युनिस्ट पार्टी कसरी उकालो ओरालो हुँदै बाटो अघि बढेको छ । यो सबैको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले देखेका छौं, जीवन पनि त्यस्तै हो,’ नेपालले भने, ‘सामाजिक जीवन पनि त्यस्तै हो । राजनीतिक जीवन पनि त्यस्तै हो । उकालो र ओरालो आउँछ । यसलाई हामीले आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।’
पराजित हुनासाथ आत्तिनेले कहिल्यै जित हासिल गर्न नसक्ने नेपालको भनाइ छ ।
‘पराजय हुनेबित्तिकै, हार हुनेबित्तिकै आत्तिनेले जित हासिल गर्न सक्दैन । जितका निम्ति नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
वडा तहबाटै पार्टीले धुलो टकटक्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
‘हामी वडाबाट तल झरेपछि धुलो टकटक्याएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि हामी नयाँ नयाँ सफलता हासिल गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।
साम्राज्यवादले संसारमा सकंट सिर्जना गरिरहेको उनले जिकिर गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4