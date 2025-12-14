+
माधव नेपालले रौतहट-१ बाट गराए उम्मेदवारी दर्ता

नेपालले रौतहट क्षेत्र नं. १ बाट आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

२०८२ माघ ६ गते १५:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि रौतहट क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
  • नेपालले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।

६ माघ, रौतहट । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

नेपालले रौतहट क्षेत्र नं. १ बाट आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उनले उम्मेदवारी आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा माधव नेपाल रौतहट-१
