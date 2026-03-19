मजदुर आन्दोलनको बलमा प्राप्त अधिकार सरकारले खोस्न खोज्यो : माधव नेपाल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १३:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारले जनताको संवैधानिक अधिकार खोस्न लागेको आरोप लगाए।
  • उनले सुकुमवासी समस्यामा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी दमन गरेको र ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेकोमा आपत्ति जनाए।
  • नेपालले भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा असंलग्न परराष्ट्र नीति आवश्यक ठहर गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि सचेत हुन आग्रह गरे।

१८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारले जनताको संवैधानिक अधिकार खोस्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।

मजदुर आन्दोलनको इतिहास र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै नेता नेपालले सरकारका पछिल्ला कदमहरू जनविरोधी र मजदुर विरोधी देखिएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले कार्ल मार्क्सको ‘विश्वका श्रमजीवीहरू एक होऔँ’ भन्ने उद्घोषलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पनि पूरा नहुँदै गलत लक्षणहरू देखिएको नेता नेपालको दाबी छ ।

सरकारले सुकुमवासी समस्याको उचित विकल्प नखोजिकन दमन गरेको, ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको र अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेकोमा उनले आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘देश बनाउने चाहना छ भने त्यो सबैको साझा हुनुपर्छ । तथ्यांक नलिई र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमवासीलाई हटाउने कार्य जायज छैन । सरकारले आफ्ना कदमहरू नसच्याए मजदुर वर्गले पुनः सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नेछ ।’

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै नेता नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको महत्त्वमाथि प्रकाश पारे ।

‘हामी दुई ठुला छिमेकीको बीचमा छौँ । हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन सक्दैनौँ र कसैको ‘पुच्छर’ पनि बन्न सक्दैनौँ,’ उनले भने ।

उनले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि सबै सचेत हुनुपर्ने बताए ।

प्रतिकूल राजनीतिक अवस्थामा पनि निराश नहुन उनले आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘हारपछि जित अवश्य हुन्छ । मजदुर वर्गले समाजका सबै तहका समस्या बुझेर परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।’

देशमा बढ्दो बेरोजगारी र युवाहरूको पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले शिक्षालाई सीप र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

पराजित हुनासाथ आत्तिनेले जित हासिल गर्न सक्दैन : माधव नेपाल

संगठनात्मक एकीकरणको बाँकी काम एक साताभित्रै टुंग्याउँछौं : माधव नेपाल

माधव नेपाल पाँचौं स्थानमा 

पार्टी पंक्तिमा प्रचण्ड-माधवको सन्देश : दुवै अतिवादसँग तालमेल हुँदैन

मेचीदेखि महाकालीसम्म हाम्रो पार्टीकै लहर चलेको छ : माधव नेपाल

माधव नेपालले रौतहट-१ बाट गराए उम्मेदवारी दर्ता

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

दबाबमा राष्ट्रपति

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

