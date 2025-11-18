विश्व पृथ्वी दिवस : ९ बुँदे गाेक्याे घाेषणापत्र जारी गर्दै जलवायु सम्मेलन सम्पन्न

९ बुँदे गाेक्याे घाेषणापत्र जारी गर्दै खुम्बु क्षेत्रमा जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भएकाे छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १३:१०

१० वैशाख, गाेक्याे,साेलुखुम्बु । जलवायु न्यायकाे लागि हिमाली र पर्वतीय राष्ट्रहरूकाे नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने लगायत ९ बुँदे गाेक्याे घाेषणापत्र जारी गर्दै खुम्बु क्षेत्रमा जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भएकाे छ ।

विश्व पृथ्वी दिवसकाे अवसरमा बुधबार गाेक्याेमा आयाेजित सम्मेलनपछि घाेषणापत्र जारी भएकाे हाे । साे घाेषणापत्रमा जलवायु कूटनीति सुढृढीकरण गर्न र अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ्ल्यामु गाउँपालिका र जलवायु न्याय तथा पर्यटन विकासमा सक्रिय संस्था साथसाथैले आयाेजना गरेकाे गाेक्याे जलवायु सम्मेलनपछि घाेषणापत्र जारी गरेकाे हाे ।

विषयगत विज्ञसहित काठमाडौँदेखि लुक्ला-नाम्चे- खुम्जुङ- मचेर्माे हुँदै टाेली गाेक्याे पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभाका पूर्व उपसभामुख तथा सांसद इन्दिरा रानाले घाेषणापत्र पढ्दै नागरिक तहबाट जलवायु न्यायकाे लागि सरकालाई झक्झक्याउने काम गरेकाेमा आयाेजकप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन् ।

`जलवायु परिवर्तनले ल्याएकाे समस्या थेग्न सरकार एक्लैले सक्दैन । यसरी प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर नागरिकसँग हातेमालाे गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार र संसदले पनि याे घाेषणापत्रमा उल्लेखित सुझावहरू सुन्नुपर्छ ।´

हिमनदी विज्ञ अरूणभक्त श्रेष्ठले हिमताल फुट्ने जाेखिमकाे खतरा सम्बाेधन गर्न याे सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेकाे बताए । सम्मेलनमा सहभागी युवा नेतृ टासी लाजुम,नवीकरणी ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता कुशल गुरूङ,अधिकारकर्मी समा श्रेष्ठ, अधिवक्ता सराेज घिमिरे,सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतसहितले घाेषणापत्रकाे बुँदा पढ्दै सहमति जनाएकाे आयाेजक साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जनाए ।

टाेलीले खुम्जुङमा महिलाहरूसगँ सामुदायिक संवाद,घरधुरी सर्वेक्षण गरेकाे थियाे भने जलवायु परिवर्तनले ल्याएकाे खतराकाे विषयमा गाेक्याेमा अवस्थित विभिन्न हिमतालहरूकाे अवलाेकन गरेकाे थिाय ।

घाेषणापत्रमा वर्तमान ऊर्जा संकट निवारण र समाधान गर्न लैगिंक संवेदनशील र वातावरण मैत्री दिगाे उर्जा समाधान अपनाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिइएको छ ।

याे घाेषणापत्रसहितकाे अध्ययन प्रतिवेदन स्थानीय गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकार साथै नीतिगत व्यवस्थापनका लागि संघीय संसदलाई समेत बुझाईने आयाेजक साथसाथैका संस्थापक सदस्य बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए ।

`स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर जलवायु परिवर्तनले पारेकाे असर प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने काम भएकाे छ । गाेक्याे क्षेत्रमा हिमतालबाट जाेखिम बढेकाे विज्ञहरूले औंल्याएका छन्´बस्नेतले भने ।

घाेषणापत्रमा जलवायु कार्यलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र अधिकारमा आधारित बनाउन प्रतिबद्वता जनाइएकाे छ र सबै तहमा महिला,आदिवासी,युवा तथा सीमान्तीकृत समुदायकाे अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

साथसाथैले नेपाल पर्वतारोहण संघ, विद्युतीय गाडी बीवाईडी, एनसीएल, नेपाल एयरलाइन्स, टानसहितका संस्थाहरूसगँ सहकार्य गरी सम्मेलन गरेकाे हाे ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?
सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले
आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन
शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम
करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

