+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘क्याच स्पाइसेस’द्वारा होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याटरिङ क्षेत्रमा रणनीतिक विस्तार घोषणा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १४:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धरमपाल सत्यपाल समूहको क्याच स्पाइसेसले नेपालमा रिटेल र होरेका क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई सुदृढ बनाउने रणनीति घोषणा गरेको छ।
  • क्याच स्पाइसेसले वितरण सञ्जाल विस्तार गरी बजारमा पहुँच बढाउने र साझेदारहरूसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
  • ब्रान्ड एम्बेसडर सन्तोष शाहले २२ र २३ अप्रिलमा क्याच स्पाइसेस प्रयोग गरी विशेष लाइभ कुकिङ सेसन सञ्चालन गर्नेछन्।

१० वैशाख, काठमाडौं । एफएमसीजी समूह तथा मल्टीबिजनेस कर्पोरेसन धरमपाल सत्यपाल समूह (डीएस ग्रुप) अन्तर्गतको लोकप्रिय ब्रान्ड ‘क्याच स्पाइसेस’ले नेपालमा रिटेल तथा होरेका (होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याटरिङ) क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई सुदृढ बनाउने रणनीति घोषणा गरेको छ।

उक्त घोषणा भृकुटीमण्डपमा आयोजित जीएआई फुड एन्ड बेभरेज एन्ड हस्पिटालिटी को ११ औँ संस्करणमा गरिएको हो । मेलामा ब्रान्डले डायमण्ड स्पोन्सरको रूपमा सहभागिता जनाएको छ।

यो कदमपछि वितरण सञ्जाल विस्तार गर्ने, बजारमा पहुँच बढाउने तथा रिटेल र फुड सर्भिस क्षेत्रका साझेदारहरूसँग थप मजबुत सम्बन्ध निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको डीएस ग्रुपले जनाएको छ ।

मसला बजारमा विश्वसनीय नामको रूपमा आफ्नो स्थानलाई थप सुदृढ गर्दै क्याच स्पाइसेसले घरेलु उपभोक्ता र व्यवसायिक किचेन दुवैका आवश्यकतासँग आफूलाई समायोजन गरिरहेको जनाएको छ।

कार्यक्रममा क्याच स्पाइसेसले आफ्ना विभिन्न मसला उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्दै गुणस्तर र इनोभेसन प्रस्तुत गरिरहेको छ।

यस अवसरमा डीएस ग्रुप, क्याच स्पाइसेसका बिजनेस हेड सन्दीप घोषले रणनीतिक विस्तारले प्याकेज्ड मसला उद्योगको रिटेल नेटवर्कमा उपस्थितिलाई थप गहिरो बनाउने लक्ष्य राखेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा उल्लेखनीय बजार पहुँच हासिल गर्ने योजना रहेको बताए। स्वाद, सुगन्ध र रङमा स्थायित्वको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सहित क्याच स्पाइसेसले स्थानीय स्वादअनुसार तयार गरिएका विविध उत्पादन उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

‘क्याच स्पाइसेसको उपस्थितिको प्रमुख आकर्षणमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रख्यात शेफ तथा नेपालका लागि ब्रान्ड एम्बेसडर सन्तोष शाहद्वारा २२ र २३ अप्रिलमा सञ्चालन गरिने विशेष लाइभ कुकिङ सेसनहरू रहेका छन्, जहाँ उनले क्याच स्पाइसेस प्रयोग गरी आफ्ना विशेष परिकारहरू प्रस्तुत गर्नेछन् र आधुनिक होरेका प्रयोगका लागि यसको बहुपयोगिता पनि देखाउनेछन्’ ग्रुपद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मोटरसाइकलको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु

इरानसँग युद्ध अन्त्यबारे ट्रम्प भन्छन्- हामीलाई कुनै हतार छैन

धेरै रूचाइएका १९ नेपाली पुस्तक, के तपाईंले पढ्नुभएको छ ?

स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको प्रमुख विज्ञ सल्लाहकारमा डा. प्रधान

स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहारको विरोधमा कर्णाली प्रतिष्ठानमा आकस्मिक बाहेक सेवा ठप्प

ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति तयार, आन्तरिक खपत बढाउनुपर्नेमा जोड

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?
सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले
आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन
शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम
करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित