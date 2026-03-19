‘क्याच स्पाइसेस’द्वारा होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याटरिङ क्षेत्रमा रणनीतिक विस्तार घोषणा

- धरमपाल सत्यपाल समूहको क्याच स्पाइसेसले नेपालमा रिटेल र होरेका क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई सुदृढ बनाउने रणनीति घोषणा गरेको छ।
- क्याच स्पाइसेसले वितरण सञ्जाल विस्तार गरी बजारमा पहुँच बढाउने र साझेदारहरूसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
- ब्रान्ड एम्बेसडर सन्तोष शाहले २२ र २३ अप्रिलमा क्याच स्पाइसेस प्रयोग गरी विशेष लाइभ कुकिङ सेसन सञ्चालन गर्नेछन्।
१० वैशाख, काठमाडौं । एफएमसीजी समूह तथा मल्टीबिजनेस कर्पोरेसन धरमपाल सत्यपाल समूह (डीएस ग्रुप) अन्तर्गतको लोकप्रिय ब्रान्ड ‘क्याच स्पाइसेस’ले नेपालमा रिटेल तथा होरेका (होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याटरिङ) क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई सुदृढ बनाउने रणनीति घोषणा गरेको छ।
उक्त घोषणा भृकुटीमण्डपमा आयोजित जीएआई फुड एन्ड बेभरेज एन्ड हस्पिटालिटी को ११ औँ संस्करणमा गरिएको हो । मेलामा ब्रान्डले डायमण्ड स्पोन्सरको रूपमा सहभागिता जनाएको छ।
यो कदमपछि वितरण सञ्जाल विस्तार गर्ने, बजारमा पहुँच बढाउने तथा रिटेल र फुड सर्भिस क्षेत्रका साझेदारहरूसँग थप मजबुत सम्बन्ध निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको डीएस ग्रुपले जनाएको छ ।
मसला बजारमा विश्वसनीय नामको रूपमा आफ्नो स्थानलाई थप सुदृढ गर्दै क्याच स्पाइसेसले घरेलु उपभोक्ता र व्यवसायिक किचेन दुवैका आवश्यकतासँग आफूलाई समायोजन गरिरहेको जनाएको छ।
कार्यक्रममा क्याच स्पाइसेसले आफ्ना विभिन्न मसला उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्दै गुणस्तर र इनोभेसन प्रस्तुत गरिरहेको छ।
यस अवसरमा डीएस ग्रुप, क्याच स्पाइसेसका बिजनेस हेड सन्दीप घोषले रणनीतिक विस्तारले प्याकेज्ड मसला उद्योगको रिटेल नेटवर्कमा उपस्थितिलाई थप गहिरो बनाउने लक्ष्य राखेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा उल्लेखनीय बजार पहुँच हासिल गर्ने योजना रहेको बताए। स्वाद, सुगन्ध र रङमा स्थायित्वको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सहित क्याच स्पाइसेसले स्थानीय स्वादअनुसार तयार गरिएका विविध उत्पादन उपलब्ध गराउने उनले बताए ।
‘क्याच स्पाइसेसको उपस्थितिको प्रमुख आकर्षणमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रख्यात शेफ तथा नेपालका लागि ब्रान्ड एम्बेसडर सन्तोष शाहद्वारा २२ र २३ अप्रिलमा सञ्चालन गरिने विशेष लाइभ कुकिङ सेसनहरू रहेका छन्, जहाँ उनले क्याच स्पाइसेस प्रयोग गरी आफ्ना विशेष परिकारहरू प्रस्तुत गर्नेछन् र आधुनिक होरेका प्रयोगका लागि यसको बहुपयोगिता पनि देखाउनेछन्’ ग्रुपद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
