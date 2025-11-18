कारागारबाट फरार व्यक्ति पक्राउ

कारागारबाट फरार भएका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १२:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रामेछापको लिखु गाउँपालिका–५ का ३३ वर्षीय प्रेम तामाङलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको छ।
  • प्रेम तामाङले २१ असोज २०७७ मा भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका–८ मा ६५ वर्षीय चन्द्रबहादुर योन्जनलाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका थिए।
  • २० भदौ २०७८ मा जन्मकैद फैसला पाएका प्रेम तामाङ जेनजी आन्दोलनको क्रममा सुन्धारा कारागारबाट फरार भएका थिए र अहिले मित्रपार्कबाट पक्राउ परेका छन्।

११ वैशाख, काठमाडौं । कारागारबाट फरार भएका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा रामेछापको लिखु गाउँपालिका–५ धोबीका ३३ वर्षीय प्रेम तामाङ छन् । उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनले २१ असोज २०७७ मा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–८ रानिबारीमा ६५ वर्षीय चन्द्रबहादुर योन्जनलाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।

हत्यापछि उनले सामान समेत चोरी गरी लगेको प्रहरीले बताएको छ । २६ असोज २०७७ मा पक्राउ परेका उनलाई २० भदौ २०७८ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

त्यसपछि केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा थुनामा रहेका उनी जेनजी आन्दोलनको क्रममा फरार भएका थिए । अहिले मित्रपार्कबाट पक्राउ परेका उनलाई सुन्धारा कारागार पठाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीले बताए ।

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

