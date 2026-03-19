लोकतन्त्र दिवस र नागरिक जनसत्ता

लोकतन्त्रको सफलता कागजमा होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा मापन हुन्छ । जब नागरिकले न्याय, अवसर र सम्मानको अनुभूति गर्छन्, तब मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ । अन्यथा, यो केवल भाषण र औपचारिकतामा सीमित रहने खतरा रहन्छ ।

मिलन गाहा मगर मिलन गाहा मगर
२०८३ वैशाख ११ गते १५:१३

‘जनताकोजनताद्वाराजनताकै लागि’ अब्राहम लिङ्कनको यो परिभाषा लोकतन्त्रको आधारभूत दर्शन हो । लोकतन्त्र केवल मतदान गर्ने व्यवस्था मात्र होइनयो जनसत्ताउत्तरदायित्वसमावेशिता र स्वतन्त्रताको समग्र प्रणाली हो । सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा शक्ति जनतामा निहित हुन्छतर व्यवहारमा त्यो शक्ति कति हदसम्म जनतामै रहन्छ भन्ने प्रश्न सधैँ बहसको विषय रहँदै आएको छ । नेपालले लोकतान्त्रिक अभ्यासको लामो यात्रा तय गरेको छ– सङ्घर्षउपलब्धिविचलन र पुनःस्थापनाको चक्रबाट गुज्रँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ ।

नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको प्रारम्भ गर्‍यो । त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित गर्‍यो । तर लोकतन्त्रको वास्तविक मोड भने जनआन्दोलन २०६२/६३ ले दियोजसले निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्रतर्फको ढोका खोल्यो । त्यस आन्दोलनपछिको राजनीतिक सहमति१२ बुँदे समझदारी र जनदबाबका कारण ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भयो र वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने परम्परा स्थापित भयो ।

२०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाले २४० वर्ष लामो राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासको युगान्तकारी मोड थियो ।

संस्थागत रूपमा हेर्दा नेपालको संविधान २०७२ ले लोकतन्त्रलाई संरचनागत र अधिकारगत रूपमा बलियो बनाएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रेस स्वतन्त्रताधर्म स्वतन्त्रतासभा–सङ्गठन गर्ने अधिकारजस्ता मौलिक हकहरू संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणाले महिलाहरूदलितआदिवासी-जनजातिमधेसीथारूमुस्लिमलगायतका समुदायलाई राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको अवसर दिएको छ । सङ्घीय संरचनाले स्थानीय तहसम्म अधिकार पुर्‍याउने प्रयास गरेको छजसले नागरिक र राज्यबीचको दुरी घटाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर संस्थागत उपलब्धि मात्रै पर्याप्त हुँदैनन् । लोकतन्त्रको सफलता यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । यहीँनेर नेपालले चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । सुशासनको अभावभ्रष्टाचारका घटनाहरूसार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती र विकासका प्रतिफलको असमान वितरणले नागरिकमा असन्तोष बढाएको छ ।

लोकतन्त्रले जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउन सकेन भने यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अझ अहिलेको परिवेशमा त झन् सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोगले धेरै प्रकारका नकारात्मकता बढाइरहेको छ ।

आर्थिक दृष्टिले हेर्दा नेपाल अझै आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर हुँदा रोजगारका अवसर सीमित छन् । यही कारण युवाहरू ठुलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान बाध्य भएका छन् । विदेशमा विकसित देशको जीवनशैली देखेका युवाहरूले स्वदेशमा समान अवसर खोज्दा निराश हुनुपरेको अवस्था छ । यसले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउने खतरा पनि उत्पन्न गर्छ ।

राजनीतिक रूपमा पनि दलहरूप्रति जनविश्वास घट्दै गएको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा नयाँ शक्तिको उदय– जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिकहरू विकल्पको खोजीमा रहेको सङ्केत गर्छ । यसले लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा र उत्तरदायित्वको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाएको छ । तर विकल्पको उदय मात्र पर्याप्त होइनसंस्थागत स्थायित्वनीतिगत निरन्तरता र सुशासनको अभ्यास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नयाँ र पुरानाको अर्थहीन भाष्य खडा गरेर, ‘पुराना भनेका सबै खराब हुन्‘ भन्ने गलत भाष्य बनाएरसामाजिक सञ्जाल र अल्गोरिदममार्फत समाजमा नकारात्मकता फैलाउने काम पनि भइरहेको छ ।

समसामयिक विश्वमा लोकतन्त्र नयाँ चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । डिजिटल युगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यापक बनाएको छतर सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत सूचनाघृणात्मक अभिव्यक्ति र ध्रुवीकरणले लोकतान्त्रिक संवादलाई कमजोर पार्न सक्छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । सूचनाको विश्वसनीयतामिडियाको उत्तरदायित्व र नागरिकको डिजिटल साक्षरता अब लोकतन्त्रको नयाँ आयाम बनेका छन् ।

सङ्घीय संरचनाले अधिकारको विकेन्द्रीकरण गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । स्थानीय तहमा स्रोत र क्षमता अभावतथ्याङ्क सङ्कलनमा कमजोरी र केन्द्र–प्रदेश–स्थानीयबीच समन्वयको कमीले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा असर पारेको छ । तथ्याङ्कबिनाको योजना ‘आँखा बाँधेर यात्रा’ जस्तै हुन्छ– लक्ष्य स्पष्ट हुँदैनपरिणाम अनिश्चित हुन्छ । यसैले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण लोकतन्त्रको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

राजनीति विज्ञानका दृष्टिले लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली होइनमूल्य र व्यवहारको समग्र संरचना हो । कानुनको शासनशक्ति विभाजननागरिक सहभागिता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यसको मेरुदण्ड हुन् । मोन्टेस्क्युले प्रतिपादन गरेको शक्ति विभाजनको सिद्धान्त– कार्यपालिकाव्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन– आज पनि लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । जब यी संस्थाहरू स्वतन्त्र र सन्तुलित रूपमा काम गर्छन्तब मात्र नागरिक अधिकार सुरक्षित रहन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा समावेशिता लोकतन्त्रको विशेष उपलब्धि हो । तर समावेशिता केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित हुनु हुँदैननिर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता आवश्यक छ । महिलादलितआदिवासी र अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व बढे पनि उनीहरूको आवाज नीति निर्माणमा कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ । समावेशी लोकतन्त्रको अर्थ अवसरको समानता मात्र होइनपरिणामको न्याय पनि हो ।

जलवायु परिवर्तनकृषि सङ्कटसहरीकरण र आपूर्ति व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू पनि लोकतन्त्रको परीक्षा बनेका छन् । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनेउपभोक्ताले महँगो तिर्नुपर्ने र बजारमा बिचौलियाको हस्तक्षेप बढ्ने जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । लोकतन्त्रले यस्ता दैनिक जीवनसँग जोडिएका मुद्दाहरू समाधान गर्न सकेन भने नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ ।

लोकतन्त्र दिवस केवल औपचारिक समारोह होइनआत्ममूल्याङ्कनको अवसर हो । हामीले के प्राप्त गर्‍यौँ के गुमायौँ र अब कहाँ जानु छ यी प्रश्नहरूको इमानदार जवाफ खोज्नु आवश्यक छ । नागरिक जनसत्ताको परिकल्पना व्यवहारमा उतार्न सशक्त स्थानीय सरकारपारदर्शी सेवा प्रवाहउत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र युवामैत्री रोजगारी सिर्जना अपरिहार्य छन् ।

सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ तर नागरिक पनि सक्रिय र सचेत हुनुपर्छ । मतदान मात्र पर्याप्त छैननीति बहसमा सहभागितासार्वजनिक निगरानी र जिम्मेवार नागरिक व्यवहार पनि आवश्यक छ । अधिकारसँगै कर्तव्यको अभ्यासले मात्र लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न सक्छ ।

अन्ततः लोकतन्त्रको सफलता कागजमा होइननागरिकको दैनिक जीवनमा मापन हुन्छ । जब नागरिकले न्यायअवसर र सम्मानको अनुभूति गर्छन्तब मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ । अन्यथायो केवल भाषण र औपचारिकतामा सीमित रहने खतरा रहन्छ । लोकतन्त्र दिवसको सन्देश भनेकै जनताको शक्ति जनतामै रहोस्शासन जनमुखी बनोस् र विकास समावेशी होस् भन्ने हो । यही मार्गमा अगाडि बढ्न सके मात्र नेपालको लोकतन्त्र सुदृढप्रभावकारी र दीर्घकालीन बन्न सक्छ । जय लोकतन्त्र !

सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा सारू, पुनरावेदन समितिमा गुरुङ

युवा खेलाडी समेटिएको नेपाल ए ले ओमानलाई दियो झट्का

सुकुमवासी स्थानान्तरण : खाना र बासको जिम्मा महानगरको, संघ सरकारले स्वास्थ्य टीम खटाउने

‘मलाई हेर’ देखि ‘मनकी रानी’सम्म, ‘साँझको घाम’ देखि ‘लरबर’सम्म

सुकुमवासी बस्ती हटाएलगत्तै नयाँ पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने सरकारको निर्णय

साँखुमा प्रहरीले चलायो गोली

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
