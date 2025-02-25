+
English edition

आङ फुर्बा शेर्पा : चौँरीगोठबाट उदाएकी अल्ट्रा रनर

२०८३ वैशाख ११ गते १९:०८

गोविन्दराज नेपाल

Shares

सामान्यतया ‘अर्ली ट्वेन्टिज’ मा अल्ट्रा खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्छन् । तर आङ फुर्बा भने उमेरले दुई दशक पुग्दानपुग्दै अल्ट्रा रनिङमा स्टारका रूपमा उदाइसकेकी छिन् ।

  • २० वर्षीया आङ फुर्बा शेर्पाले मञ्जुश्री ट्रेल रेस १०० माइल महिलातर्फ ३३ घण्टा १३ मिनेट ०६ सेकेन्डमा जितिन्।
  • आङ फुर्बाले अल्ट्रा ट्रेलमा चार वर्ष बिताउँदै नेपाल र विदेशका विभिन्न रेसहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन्।
  • उनले स्पोन्सर नहुँदा सबै खर्च आफैं व्यहोरेकी छिन् र अन्तर्राष्ट्रिय रेसमा भाग लिन सहयोगको आवश्यकता बताइन्।

११ वैशाख, काठमाडौं । २० वर्षीया आङ फुर्बा शेर्पाले भर्खरै सम्पन्न नेपालकै चर्चित मञ्जुश्री ट्रेल रेस (एमटीआर) मा १०० माइल अर्थात् करिब १६० किलोमिटर लामो दूरीको रेस जितिन् ।

एमटीआरमा ‘मल्टी डे’ दौडनुपर्ने १०० माइलको महिलातर्फ उनले निर्धारित दूरी ३३ घण्टा १३ मिनेट ०६ सेकेन्डमा पूरा गर्दै पहिलो स्थान हात पारेकी हुन् । उनले विदेशी खेलाडी तथा पूर्वविजेता अनिता राईलाई पछि पारिन् ।

नेदरल्यान्ड्सकी अन्ने माई बान ३३ घण्टा ५१ मिनेट ४१ सेकेन्डसहित दोस्रो र नेपालकै अनिता राई तेस्रो भइन् । अनिताले ३८ घण्टा १८ मिनेट २३ सेकेन्ड समय लगाइन् ।

सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका–२ फेराकी आङ फुर्बा यसअघि अल्ट्रा ट्रेलमा धेरै उपलब्धि हासिल गरे पनि त्यति चर्चामा थिइनन् । काठमाडौं उपत्यकामै हुने मञ्जुश्रीमा लामो दूरीको रेस जितेपछि भने आङ फुर्बाको चर्चा केही बढेको छ ।

सानो उमेरमै आङ फुर्बाले लामो दूरीको रेस जितेर आफूलाई प्रमाणित गरिसकेकी छिन् । उनी लङ रेसकी च्याम्पियन र यस विधामा उदाउँदी स्टार हुन् ।

फूर्बा आफूलाई अल्ट्रा र हाई अल्टिच्युड रनर भन्न रुचाउँछिन् । यसले पनि उनी कस्तो किसिमकी धावक हुन् र कति शक्तिशाली छिन् भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

उनले १८ वर्षको हुँदा पहिलोपटक मञ्जुश्री दौडेकी थिइन् । मञ्जुश्रीमा तेस्रो सहभागितामा उनी च्याम्पियन बनिन् । यसअघि दुईपटक दौडँदा उनी तेस्रो भइन् । गत वर्ष दौड पूरा गर्न सकिनन् । ती दुवैपटक निर्मला राई च्याम्पियन बनेकी थिइन् ।

यसपटक निर्मला सोही समयमा एटीमएमकै क्वालिफायरका रूपमा रहेको फिलिपिन्सको दौडमा गएकी थिइन् । त्यहाँ उनी १०० किलोमिटरमा दोस्रो भइन् ।

निर्मला नहुनु र यसअघिका दुई प्रयासमा सफल नहुनुको पीडा त छँदै थियो, आङ फुर्बामा ‘जित्न सक्छु र मञ्जुश्री जित्छु’ भन्ने भोक पनि थियो । त्यसैले उनलाई सफल बनायो । ‘पहिलोपटक मञ्जुश्रीको च्याम्पियन बन्दा एकदमै खुसी लाग्यो,’ अनलाइनखबरलाई उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन् ।

उनले विश्वकै कठिन क्षेत्र मानिने एभरेस्ट, मुस्ताङजस्ता क्षेत्रमा १०० माइलभन्दा बढी दूरीको रेस सफलतापूर्वक पूरा गर्ने युवा रनरको पहिचानसमेत बनाइसकेकी छिन् ।

चौँरीगोठबाट उदाएकी रनर

फुर्बा हिमालको काखमा जन्मिइन् । चौँरीगोठमै बाल्यकाल बित्यो । हिमालमा उकालो, ओरालो, पातलो हावा र कठोर मौसम हुन्थ्यो । यही परिवेशबाट माथि उठ्दै आङ फुर्बा अहिले ट्रेल रनिङमा नयाँ कथा लेखिरहेकी छिन् ।

आङ फुर्बाको रनिङको सुरुवात चौँरीगोठबाटै भएको थियो । चौँरीगोठमा अर्गानिक खानेकुरा खाएर हुर्केकी उनी स्कुल पढ्न जाँदा नै दैनिक २-३ घण्टा हिँड्नुपर्थ्यो ।

गाउँमा फुर्बाले कुनै औपचारिक प्रशिक्षण पाउने कुरै थिएन । पहाडका गोरेटो, चिसो हावा र लामो हिँडाइबीच नै उनी हुर्किइन् । विद्यालय जान पनि घण्टौँ उकालो–ओरालो गर्नुपर्थ्यो । त्यो दैनिक सङ्घर्ष नै अहिलेकी स्टार आङ फुर्बाको पहिलो ‘ट्रेनिङ’ बन्यो ।

‘म सानैदेखि बुवा-आमासँग चौँरीगोठमा बस्थेँ । स्कुल जान उकालो-ओरालो गर्नुपर्थ्यो । उकालोमा २ घण्टा, ओरालो चाहिँ १ घण्टा,’ उनले भनिन्, ‘मेरो पहिलो अभ्यास नै त्यही बन्यो ।’

चौँरीगोठमा बस्दा स्थानीय अर्गानिक खाना खाएर हुर्केकी उनको शरीर पनि त्यहीअनुसार बलियो थियो । जसले गर्दा सानो उमेरमै उनलाई अल्ट्रा रनिङमा दौडन सहज भयो ।

आङ फुर्बाले सन् २०२२ मा एभरेस्ट ट्रेल रेसमार्फत यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । सुरुमा उनलाई यो अल्ट्रा ट्रेलबारे थाहा थिएन । तर आफ्नै दाइ निमा टेन्डी शेर्पाले रेसबारे जानकारी गराएपछि उनलाई पनि रुचि बढ्यो ।

१६ वर्षको उमेरमै १८६ किमी लामो रेस दौडने त्यो साहस जुटाउनु पनि चानचुने कुरा थिएन । ‘दाइले इन्टरनेटमा हेरेर यो रेसबारे मलाई भन्नुभएको थियो । त्यसपछि मलाई पनि ट्राइ गर्न मन लाग्यो,’ पहिलो रेसको अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘तर सुरुमा मलाई डर लागिरा’थ्यो । दर्ता शुल्कदेखि सामानहरू जुटाउनुपर्ने, महँगो हुने । ८० हजार त दर्ता शुल्क नै तिरेको । काठमाडौं आएर जुत्तादेखि विभिन्न सामानहरू किनेँ ।’ त्यो बेला आयोजकले नै काठमाडौं बोलाएको थियो ।

‘पहिलोपटक दौडँदा कौतुहलता र डर भयो, तर पछि जित्दा रमाइलो लाग्यो । पहिलोपटक भएकोले सबै कुरा नयाँ थियो,’ उनले सुनाइन् । तर सबैलाई अचम्म पार्दै उनले त्यो ‘डेब्यु’ रेसमै पहिलो स्थान हात पारिन्, जुन उनको लागि पनि नौलो अनुभव थियो ।

‘एकदमै खुसी लाग्यो । जित्दा परिवार पनि धेरै खुसी हुनुभयो । लामो डिस्टेन्स, महँगो फि, सामानहरू नै महँगो थियो । जितेपछि राम्रो भयो,’ उनले भनिन् ।

पहिलो रेस नै जितेपछि उनलाई अब यही क्षेत्रमा लाग्ने र दौडने निर्णय गर्न गाह्रो भएन । परिवारको पनि साथ भयो । अनि उनले अन्य रेसहरू दौडन थालिन् । ‘पहिलो रेस जितेपछि मैले आफूसँग भएको स्टामिना थाहा पाएँ । मसँग भएको ऊर्जा थाहा भयो । त्यसपछि मैले यसमै निरन्तरता दिने निर्णय गरेँ ।’

अल्ट्रा ट्रेलमा उपलब्धि

आङ फुर्बाले अल्ट्रा ट्रेलमा चार वर्ष बिताउँदा सोलुखुम्बुदेखि काठमाडौंसम्म, मनास्लुदेखि जुम्लासम्म विभिन्न रेसहरूमा भाग लिइसकेकी छिन् । यस्तै उनले मलेसियामा भएको एसिया ट्रेल मास्टर र भारतको लद्दाखमा भएको फ्रोजन लेक म्याराथन पनि दौडेकी छिन् ।

देशभित्र धेरै रेस जितेकी उनले प्रायः सबैमा पोडियम फिनिस गरेकी छिन् । मलेसियामा भने उनले रेस मात्र पूरा गरिन् ।

उनले सुरुका दुई रेस (एभरेस्ट ट्रेल रेस) मा दुवैको उपाधि जितेकी थिइन् । यस्तै २०२३ मा भएको स्काई विके पिक अल्ट्रा ५५ किमीमा उनी दोस्रो भइन् ।

सन् २०२४ देखि भने उनको दौडको सहभागिताको रफ्तार पनि बढ्यो । सन् २०२४ मा शैलुङ अल्ट्रा ५५ किमीमा तेस्रो, मञ्जुश्री ट्रेल रेस १०० माइलमा तेस्रो, जुम्ला-रारा अल्ट्रा म्याराथनमा नवौँ, एसिया ट्रेल मास्टरमा सहभागी, फिस्टेल रेसमा दोस्रो भइन् । सन् २०२४ मा १२ दिनको सोलुखुम्बु ट्रेल रेसमा पनि उनले जित हात पारिन् । पातले थ्री पास ताक्सिन्दोसम्म ३१० किमी दूरी थियो ।

यस्तै सन् २०२५ मा उनले लामो दूरीका देशभित्र हुने मुख्य रेसहरूमा प्रतिस्पर्धा गरिन् । सागा दावा म्याराथनअन्तर्गत हाफ म्याराथनमा तेस्रो भइन् । सन् २०२५ को सुरुमा भएको मञ्जुश्री ट्रेल रेस उनले चोटका कारण पूरा गर्न सकिनन् । तर मुस्ताङ ट्रेल रेस १६८ किमीमा पहिलो भइन् भने मनास्लु ट्रेल रेस १३९ किमीमा दोस्रो भइन् । एभरेस्ट स्काई रेस (२०२५ नोभेम्बर) मा उनी विजेता बनिन् ।

त्यसपछि २०२६ मा उनले सुरुमै मञ्जुश्री ट्रेल रेस १०० माइलको उपाधि जित्दै सानदार सुरुवात गरिसकेकी छिन् ।

यस्तै आङ फुर्बाले २०२६ फेब्रुअरीमा भारतमा भएको पानगोङ फ्रोजन लेक ४२ किमी म्याराथनमा दोस्रो हुँदै रजत जितिन् । माइनस २१ डिग्रीको बरफमा भएको उक्त रेसमा भारतकै स्कोर्मा इदोङ पहिलो र दकाई काइन्दइत तेस्रो भए ।

यो रेसले ‘गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड’ बाट ‘वर्ल्ड हाइएस्ट फ्रोजन लेक म्याराथन’ को सर्टिफिकेटसमेत पाएको थियो । आङ फुर्बाले उक्त म्याराथन ५ घण्टा ११ मिनेट ०१ सेकेन्डमा पूरा गरेकी थिइन् । ‘जमेको तालमाथि दौडँदा निकै रमाइलो अनुभव भएको थियो । त्यसमा पनि दोस्रो हुँदा खुसी लाग्यो ।’

वर्ल्ड च्याम्पियनसिप, युटएमबीमा जाने लक्ष्य

नेपालभित्र लामो दूरीमा च्याम्पियन बनिसकेकी आङ फुर्बाको लक्ष्य अब विदेशमा हुने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रेसहरूमा दौडने छ ।

‘मेरो पनि लक्ष्य भनेको त विदेशमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय इभेन्टहरू, वर्ल्ड च्याम्पियनसिप खेल्ने नै हो । वर्ल्ड च्याम्पियनसिप ‘युटीएमबी’ मुख्य सिरिजहरूमा दौडन मन छ,’ उनले आफ्नो लक्ष्य सुनाइन्, ‘नेपालमा त लामो दूरी धेरै जितेँ । बाहिर पनि कस्तो हुनेरै’छ, आफूलाई परीक्षण गर्न पनि मन छ ।’

तर त्यसका लागि धेरै खर्च लाग्ने र स्पोन्सरहरू नहुँदा नेपालीहरूलाई गाह्रो हुने फुर्बाले बताइन् । ‘स्पोन्सर छैन भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ । राम्रो स्पोन्सर पायो भने अन्तर्राष्ट्रिय रनहरूमा भाग लिन सजिलो हुन्छ ।’

नेपालमा धेरै राम्रा धावकहरू भए पनि सरकार र निजी क्षेत्रबाट खासै सहयोग हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारलाई सहयोगका लागि भन्दा पनि खासै सहयोग नपाएको आङ फुर्बाको गुनासो छ ।

‘स्पोन्सर अहिलेसम्म पाएको छैन । गाउँ/वडाका कुरा गर्‍यो भने पनि बजेट छैन भन्छन् । अहिलेसम्म सबै व्यक्तिगत खर्चमै दौडिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारले हेर्थ्यो भने पनि सहज हुन्थ्यो हामी खेलाडीलाई । अझ यो ट्रेलका खेलाडीलाई खासै सहयोग छैन । स्पोन्सरहरू भयो भने सजिलो हुन्छ ।’

धेरै अघिसम्म अल्ट्रा ट्रेल रेसबारे नेपालमा खासै चर्चा हुन्थेन । तर पछिल्लो समय नेपाली धावकहरूले विदेशमा सफलता हात पार्न थालेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा बिस्तारै यसको चर्चा पनि बढिरहेको छ ।

‘ट्रेल रनिङ खासै चर्चामा थिएन । एक-दुई जना दिदीहरूले राम्रो गर्दै चर्चा भएपछि अहिले पछिल्लो समय यसको चर्चा बिस्तारै हुन थालेको हो । अहिले खेलाडीहरू पनि अलि बढेका छन्,’ फुर्बा भन्छिन्, ‘अल्ट्रा ट्रेल अरूभन्दा महँगो खेल हो । ‘कि उकालो-ओरालो कुदेको होला, खुस्क्यो कि क्या हो’ भन्छन् । अरूले बुझ्दैनन् । धेरैले नकारात्मक कुरा पनि गर्छन् । तर रेस जितेपछि मज्जा आउँछ ।’

आङ फुर्बाले अहिलेसम्म जति रेस दौडिइन्, सबै आफ्नै खर्चमा व्यवस्थापन गरेकी छिन् । उनको छुट्टै स्पोन्सर छैन । त्यसैले स्पोन्सर पाए अझ राम्रो गर्न सक्ने उनमा विश्वास छ ।

‘स्पोन्सर छैन । घरबाटै मिलाइरा’को छु सबै । गोठमा ६०-६५ चौँरी छन् । त्यसबाट घिउ, छुर्पीहरू उत्पादन हुन्छ । त्यही बेच्ने अनि लगानी गर्ने गरिरहेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘सोलुखुम्बुमै बिक्छ सबै । सामानहरू खुम्बुतिर बिक्छ । बाहिरबाट अर्डरहरू आयो (युकेबाट) भने जान्छ ।’

त्यही चौँरीगोठबाट उत्पादन भएका सामानहरू बिक्री गरेर उनको परिवार चलिरहेको छ र उनी पनि दौडिरहेकी छिन् । उनको घरमा बुवा-आमा, दिदी, दाइ, दुई भाइ र उनी गरी ७ जना छन् ।

बुवा-आमा गोठमा बस्छन् भने अरू सबै पढाइमा छन् । उनको दाइले ब्याचलर सकाएका छन् भने दिदी ब्याचलर तेस्रो वर्ष पढ्दै छिन् । उनी आफैँ पनि पब्लिक युथ क्याम्पसमा ‘ट्राभल एन्ड टुरिजम’ विषयमा पाँचौँ सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेकी छिन् । भाइ एसईई दिएको र अर्को कक्षा ३ मा पढ्छन् ।

फुर्बाले रनिङसँगै पढाइलाई पनि अघि बढाइरहेकी छिन् । रनिङ एउटा निश्चित समयसम्म मात्र हुने भएकोले राम्रो पढ्न सके त्यसले पछिसम्म फाइदा पुग्ने उनले बताइन् ।

‘रनिङ भन्ने कुरा सपना मात्र हो । भविष्यचाहिँ शिक्षामै मात्र देखिन्छ । त्यही भएर ट्रेकिङ गाइड पनि गर्छु । आफैँ सिक्दै जाने, कुद्दै जाने । सधैँ शरीरले साथ दिँदै गए पछि गएर आफैँ अर्गनाइज गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले आफैँ केही गर्ने सोच पनि बनाइसकेकी सुनाइन्।

‘नेपालको कन्डिसनमा रनिङ कुदेर/जितेर मात्र पनि हुँदैन । त्यही भएर मैले अध्ययनपछि यो रेस गर्ने सोचेकी हुँ र त्यही भएर पनि यो विषय पढ्दै छु । कोर्स रिलेटेड छ, भविष्यका लागि ।’

माइन्डसेट र स्टामिना चाहिन्छ

यति सानो उमेरमै अल्ट्रा रनिङजस्तो लामो दूरी र उच्च स्थानमा हुने दौडमा नियमित सफलता ! यो सामान्य विषय होइन, त्यो पनि २० वर्षको उमेरमा ।

कसरी यो सम्भव भयो त ? के छ यसमा चुनौती ? आङ फुर्बा भन्छिन्– बलियो मानसिकता र स्टामिना हुनुपर्छ ।

उनले ‘हाई अल्टिच्युड’ मा हुने लगभग सबै रेस जितेकी हुन् । ‘चुनौती नै हुन्छ । तर त्यहाँको मौसम/वातावरणमा भने इन्जोय हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसका लागि पहिलो कुरा माइन्डसेट बलियो हुनुपर्छ । आफूसँग स्टामिना हुनुपर्छ, स्टामिना नभए काम छैन ।’

फुर्बा सफलताको सुत्र सुनाउँछिन्, ‘प्लस ट्रेनिङ गर्नुपर्छ । उकालो-ओरालोमा ट्रेनिङ चाहिन्छ । म चाहिँ बलियो नै छु जस्तो लाग्छ । किनभने म सुरुदेखि नै स्थानीय अर्गानिक खानेकुरा खाएर हुर्किएँ ।’

अन्य खेलहरू निश्चित समयमा खेलिने र चाँडै नतिजा आउने भए पनि अल्ट्रा ट्रेल रनमा लामो दूरी दौडनुपर्ने, त्यो पनि उच्च स्थानमा । कुनै रेस त एक दिन मात्र नभई २-२ दिनसम्म निरन्तर दौडनुपर्ने हुन्छ ।

उच्च स्थानमा हुने अल्ट्रा र हाई अल्टिच्युड रेसहरूमा सहभागी हुन्छु भन्न पनि ठूलो आँट चाहिन्छ । त्यसलाई नै आफ्नो जीवनशैली बनाएर कुदिरहेकी आङ फुर्बा जस्ता बलियो मानसिकता भएका खेलाडीहरू नेपालमा धेरै छन् । उनीहरूले सरोकारवाला निकायबाट उचित साथ र सहयोग पाएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छन् ।

आङ फुर्बा शेर्पा
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Men\\\\\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
विशेष

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
खेलकुद

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
विचार

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
उद्योग/वाणिज्य

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
गोविन्दराज नेपाल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

