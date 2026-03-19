ड्रोन भ्यूमा हेर्नुहोस् काठमाडौंका तीन ठूला सुकुमवासी बस्ती

बस्तीमा प्रहरीले माइकिङ गरेपछि कतिपयले आफ्ना सामानहरू सुरक्षित स्थानमा लगिरहेका छन् । केही भने प्रतिकारको मनस्थितिमा बसिरहेका छन्।

कमल प्रसाईं कमल प्रसाईं
२०८३ वैशाख ११ गते १८:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारका अव्यवस्थित र अतिक्रमित बस्तीहरूलाई ११ र १२ वैशाखमा हटाउने तयारी गरेको छ।
  • एमनेस्टी इन्टरनेसनल र विभिन्न राजनीतिक दलले जबर्जस्ती हटाउने कदमप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्।
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बस्ती हटाउने काम विकल्पसहित र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि गरिएको बताउनुभएको छ।

११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारका अव्यवस्थित र अतिक्रमित बस्तीहरूलाई शनिबार र आइतबार दुई दिन लागएर हटाउने तयारी गरेको छ । उनीहरूलाई जबर्जस्ती हटाउन लागिएको भन्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनल देखि विभिन्न राजनीतिक दल र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारको कदमप्रति शंका गरेका छन् ।

उनीहरूले न्युनतम मानवीय व्यवहार नहुने र विकल्पविहीन अवस्थामा स्थानान्तरण हुन लागेको हो कि भन्ने शंका पनि गरेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उनीहरूलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन् । बर्खामा हुने जोखिमलाई अहिले नै न्युनीकरण गरी दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि बस्ती हटाउन लागिएको उल्लेख गरेका छन् ।

बस्तीमा प्रहरीले माइकिङ गरेपछि कतिपयले आफ्ना सामानहरू सुरक्षित स्थानमा लगिरहेका छन् । केही भने प्रतिकारको मनस्थितिमा बसिरहेका छन्।

भोली शनिबारबाट हटाउने सूचीमा रहेका थापाथली, सिनामंगल र मनोहराका तीनवटा बस्तीहरू छन् । नदी किनारका ती बस्तीहरू कति अव्यवस्थित रुपमा रहेका छन् ? ड्रोन भ्यूमामा यस्तो देखिन्छ ।

थप तस्वीरहरू:

सिनामंगल
थापाथली
मनोहरा
सिनामंगल
काठमाडौं ड्रोन तस्वीर सुकुमवासी बस्ती
लेखक
कमल प्रसाईं

प्रसाईं  अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

